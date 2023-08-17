«Защитить себя и свой суверенитет»: как создавались и совершенствовались отечественные баллистические ракеты

17 августа 1933 года была успешно испытана первая советская баллистическая ракета ГИРД-9 с жидкостным реактивным двигателем. Она была создана специалистами Группы изучения реактивного движения под руководством Сергея Королёва. Труды этого коллектива легли в основу зарождавшейся ракетно-космической отрасли СССР. ГИРД-9 представляла собой экспериментальное изделие массой 19 кг, но спустя 20 с небольшим лет СССР освоил технологии выпуска боевых баллистических ракет с ядерными боезарядами. В Советском Союзе появилась мощнейшая конструкторская школа. При этом на вооружение РВСН поступают и совершенно новые образцы. Один из них — сверхмощная межконтинентальная жидкостная ракета «Сармат». По мнению экспертов, на протяжении последних десятилетий отечественный арсенал баллистических ракет играет роль главного фактора стратегического сдерживания США.

90 лет назад на полигоне в подмосковном Нахабине состоялся первый успешный пуск экспериментальной баллистической ракеты ГИРД-9. Полёт продлился 18 секунд. За это время капсула, оснащённая жидкостным реактивным двигателем, достигла высоты 400 м.

Взлётная масса ГИРД-9 составляла 19 кг, длина — немногим более двух метров.

Пионеры ракетной техники

ГИРД-9 была создана Группой изучения реактивного движения (ГИРД). Это научное объединение было основано в 1931 году Фридрихом Цандером. В марте 1933 года он скоропостижно скончался от тифа, и разработка первой баллистической ракеты была завершена под руководством Сергея Королёва.

«Гирдовцы — это пионеры ракетной техники, усилиями которых были разработаны теоретические и практические основы реактивного полёта, созданы первые советские ракеты и реактивные двигатели», — говорится в материалах «Роскосмоса».

Также по теме «Новый технологический уклад»: как создавались и совершенствовались отечественные РЛС 80 лет назад Государственный комитет обороны утвердил постановление «О радиолокации». Документ позволил увеличить производство РЛС и...

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института космических исследований Натан Эйсмонт, ГИРД объединил талантливых, в основном молодых энтузиастов, которые видели огромный потенциал в развитии технологий реактивного движения и были поддержаны государством.

«Имя основателя ГИРД — Цандера — в истории нашей космонавтики оказалось в тени великого Королёва и почти забыто. Однако идеи Цандера были необычайно прогрессивны для своего времени, часть из них была реализована на практике уже в королёвскую эпоху. Цандер заложил фундамент, который во многом позволил нашей стране вырваться вперёд в ракетной гонке», — рассказал Эйсмонт.

По словам эксперта, одной из главных задач коллектива ГИРД была проработка прототипов жидкостного реактивного двигателя (ЖРД). По настоянию Цандера коллектив учёных начал создавать агрегаты на жидком кислороде и сгущённом бензине. Такой подход позволил уменьшить толщину стенок ракеты и значительно её облегчить.

Как рассказал RT первый заместитель главного редактора журнала «Русский космос» Игорь Маринин, Цандер выбрал оптимальную концепцию ракетного двигателя.

Коллектив ГИРД и Сергей Королёв

© Роскосмос, РГАНДТ

«Первые ракетные двигатели функционировали за счёт сгорания твёрдых горючих веществ, в частности пороха. «Пороховые» ракеты выигрывали в мощности, однако проигрывали в том, что ими было крайне сложно управлять: если порох загорелся, то потушить его в полёте было практически невозможно. В свою очередь, на жидкостных баллистических ракетах появилась возможность регулировать тягу и даже выключать двигатель во время полёта», — пояснил Маринин.

В сентябре 1933 года ГИРД совместно с Газодинамической лабораторией (ГДЛ) вошла в состав нового объединения — Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ). В его составе группа произвела пуск более совершенной экспериментальной ракеты ГИРД-Х массой 29,5 кг. Наряду с этим учёные проектировали ракетопланы и крылатые ракеты.

«Историческое значение деятельности ГИРД состоит в том, что группа сыграла большую роль в формировании основных направлений ракетной техники и в создании школы ракетостроения», — говорится в материалах «Роскосмоса».

Также по теме «Обогнал своё время»: 55 лет назад в небо поднялся самый крупный и грузоподъёмный вертолёт в мире Ми-12 10 июля 1968 года впервые в небо поднялся самый крупный и грузоподъёмный вертолёт в мире Ми-12. На этой машине было установлено семь...

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в работу сотрудников РНИИ. Усилия конструкторов были сосредоточены на том, чтобы применить ракетное вооружение исключительно в военных целях. Шла активная разработка неуправляемых твердотопливных реактивных снарядов, а также пусковых установок к ним. Одним из самых известных проектов бывших гирдовцев стала боевая машина БМ-13 — легендарная «катюша». Коллектив РНИИ постоянно модернизировал это оружие, увеличивая фугасную мощь и иные характеристики реактивных снарядов.

Победа в войне дала новый импульс развитию отечественного ракетостроения. Советские власти поставили перед учёными амбициозные задачи по созданию полноценной боевой баллистической ракеты, в том числе на основе трофейных немецких ракет «Фау-2» разработки Вернера фон Брауна.

Королёв на тот момент находился во главе конструкторского бюро НИИ-88. Изучив техническую документацию и трофеи, он смог создать отечественный аналог «Фау-2» под названием Р-1. Он был испытан в 1947 году на Государственном центральном полигоне (ГЦП) №4 недалеко от Сталинграда. Ракета поднялась на высоту 86 км, дальность полёта составила 247 км.

Неотложные задачи

Однако гонка вооружений требовала от советских конструкторов существенного улучшения характеристик баллистического оружия. Так, в 1955 году коллектив Королёва испытал Р-5М, способную преодолеть 1,2 тыс. км. Однако наиболее значимым результатом работы советских конструкторов стала межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-7. 21 августа 1957 года она преодолела 6314 км. Масса ракеты превышала 280 т. Впоследствии модификации королёвской «семёрки» вывели на орбиту первый искусственный спутник Земли и корабль «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин.

Однако как средство поражения Р-7 имела несколько существенных недостатков. Ракетный комплекс был громоздким и при этом достаточно уязвимым. Кроме того, ракета могла находиться в заправленном состоянии лишь 30 суток и нуждалась в дорогостоящем обслуживании.

В середине 1960-х годов Советский Союз начал активно работать над созданием более защищённых шахтных и мобильных пусковых установок. В 1968 году Р-7 сняли с вооружения.

Одной из наиболее эффективных МБР эпохи холодной войны стала УР-100, принятая на вооружение в 1967 году. В отличие от предыдущих образцов, она была сконструирована по «ампульному» типу: ракета целиком собиралась на заводе и уже в готовом виде опускалась в шахтную пусковую установку. За счёт этого время подготовки к старту снизилось до трёх минут.

Более совершенный вариант этой ракеты УР-100К (РС-10), способный обогнуть земной шар через Южный полюс, был принят на вооружение РВСН в 1971 году. В конце 1970-х годов на боевую вахту заступила более продвинутая версия УР-100Н УТТХ (РС-18), получившая в НАТО название «Стилет». Данная МБР по сегодняшний день находится на боевом дежурстве. Часть МБР стала носителем гиперзвукового крылатого блока «Авангард».

Также в арсенал российских РВСН по-прежнему входит глубоко модернизированная версия знаменитой МБР «Сатана». Речь идёт о комплексе Р-36М2 «Воевода», способном преодолевать системы ПРО и обеспечивать гарантированный пуск даже при многократном ядерном воздействии по району расположения шахт.

Также по теме Гарантия безопасности: командующий РВСН сообщил о планах завершить перевооружение на «Ярсы» до конца 2023 года Минобороны РФ до конца года завершит перевооружение мобильной группировки РВСН на подвижные стратегические ракетные комплексы «Ярс»....

В ближайшие годы на смену «Воеводе» придёт комплекс РС-28 «Сармат», имеющий рекордную дальность и высочайшую точность стрельбы. Жидкостная ракета может комплектоваться 10—15 ядерными зарядами, способными наносить удары по противнику с любых географических направлений, в том числе со стороны Южного полюса.

Жидкостные баллистические ракеты остаются востребованными не только на земле, но и на российском флоте. Так, подводные крейсеры ВМФ оснащаются МБР Р-29РМУ2 «Синева» и её модернизированным вариантом Р-29РМУ2.1 «Лайнер», который является носителем десяти ядерных блоков индивидуального наведения и оснащается средствами преодоления ПРО.

«Ракеты «Лайнер» могут нести смешанную комплектацию боевых блоков разного класса мощности. Эксплуатация любого сочетания ракет и их боевого оснащения на подводных лодках проекта 667БДРМ обеспечивается модернизированной корабельной цифровой вычислительной системой «Арбат-У2.1», — уточняют специалисты ГРЦ им. Макеева.

Кадры пуска баллистической ракеты «Синева» с подлодки стратегического назначения «Тула»

Как заявил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, жидкостные баллистические ракеты сохранили своё огромное значение для обеспечения стратегического сдерживания США и обеспечения суверенитета страны. По его словам, это направление продолжит развиваться.

«Государство существует до тех пор, пока оно может защитить себя и свой суверенитет. Это прекрасно понимали в Советском Союзе, когда государство поддержало ГИРД, понимают и сейчас. В основе независимости нашей страны, как и прежде, её стратегические силы. В их арсенал входят твердотопливные баллистические ракеты вроде «Ярса» и «Булавы» и жидкостные. Развиваются оба эти направления, но жидкостные МБР гораздо мощнее. Венцом их развития, безусловно, является «Сармат», призванный стать нашим неуловимым ядерным оружием для вражеских средств ПРО», — заключил Подберёзкин.