Носитель «Авангарда»: как создавался и совершенствовался советский ядерный комплекс «Стилет»

45 лет назад начались лётно-конструкторские испытания усовершенствованной межконтинентальной ракеты комплекса УР-100Н УТТХ дальностью 10 тыс. км. На Западе за высокие боевые возможности это оружие получило наименование «Стилет». Ракета оснащалась шестью блоками индивидуального наведения и средствами преодоления противоракетной обороны. Появление УР-100Н УТТХ сыграло важную роль в достижении СССР ядерного паритета с США. Последние годы «Стилеты» оснащаются новейшими гиперзвуковыми блоками «Авангард».

26 октября 1977 года на Байконуре стартовали лётно-конструкторские испытания усовершенствованной жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса УР-100Н УТТХ (РС-18).

Данное изделие предназначалось для размещения в шахтных пусковых установках (ШПУ). В ходе испытательной программы было выполнено 68 ракетных пусков. Стрельбы выполнялись в район Кзыл-Ту Казахской ССР (для проверки минимальной дальности), по полигону Кура на Камчатке и в море (для определения максимальной дальности).

Первый полк РВСН, оснащённый новыми ракетами, заступил на боевое дежурство в ноябре 1979 года в районе города Хмельницкий Украинской ССР. На вооружение советской армии комплекс УР-100Н УТТХ (РС-18) был принят 17 декабря 1980 года. На Западе изделие получило наименование SS-19 Stiletto («Стилет»). В настоящее время РС-18 по-прежнему входит в арсенал отечественных РВСН, но, по словам экспертов, не составляет его основу.

Как отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, появление «Стилета» сыграло важную роль в обеспечении надёжного стратегического сдерживания Соединённых Штатов. По словам эксперта, в немалой степени благодаря УР-100Н УТТХ Советский Союз достиг паритета с США по межконтинентальным баллистическим ракетам.

«В НАТО комплекс УР-100Н УТТХ или РС-18 известен под уважительным наименованием «Стилет». Это вполне символическое название для данного оружия. Его главный конструктор — Владимир Челомей — хорошо позаботился о таких качествах, как преодоление противоракетной обороны и точность поражения целей», — сказал Корнев.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что развёртывание шахтных пусковых установок с УР-100Н УТТХ сподвигло Вашингтон на уступки Москве, которые выразились в заключении договоров об ограничении стратегических вооружений.

«Американцы сохраняли преимущество по подводным ракетам межконтинентального класса, но с созданием и развёртыванием РС-18 окончательно утратили превосходство в наземном компоненте ядерной триады. «Стилет» сыграл важную роль в ядерном сдерживании, сподвиг США на подписание договоров об ограничении стратегических вооружений», — подчеркнул Кнутов.

«Важные новации»

РС-18 — модернизированная версия УР-100 (РС-10) — стационарного комплекса, который разрабатывался в 1960-е годы. Его МБР состояла из двух ступеней и моноблочной головной части. Коллектив подмосковного ОКБ-52 (НПО «Машиностроения») под руководством Челомея и другие советские предприятия постоянно работали над улучшением боевых и эксплуатационных качеств ракеты.

16 августа 1976 года правительство СССР приняло постановление № 654-214 об улучшении тактико-технических характеристик (УТТХ) разработанной Челомеем МБР. Итогом исполнения документа как раз и стала УР-100Н.

Макеты советских жидкостных МБР УР-100 и Р-36

© Минобороны России

Как отметил Дмитрий Корнев, в 1970-е годы СССР потребовались МБР с разделяющимися боевыми частями и комплекс средств преодоления противоракетной обороны (КСП ПРО). Такие ракеты уже стали появляться в странах НАТО. Кроме того, в США и других странах бурно совершенствовались системы ПВО-ПРО

«УР-100Н УТТХ — это стратегический комплекс третьего поколения. Главным образом это поколение характеризуется наличием боевых блоков индивидуального наведения. Для СССР в 1970-х годов — эта были очень важные новации из-за появления в арсенале условного противника ракет с разделяющимися головными частями, а также из-за развития средств ПВО-ПРО», — пояснил Дмитрий Корнев.

Дальность МБР «Стилета» составила 10 тыс. км, стартовая масса — 105,6 т, длина — 24,3 м, масса полезной нагрузки — 4,35 т, гарантийный срок эксплуатации — 10 лет, суммарная мощность боезарядов — 3,3 тыс. килотонн.

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По словам военного эксперта Юрия Кнутова, РС-18 задумывалась как ракета лёгкого класса в дополнении к новейшей на тот момент тяжёлой жидкостной МБР комплекса P-36М (SS-18 Satan — «Сатана»). Данное оружие было создано в 1970-е годы конструкторским бюро «Южное» (Днепропетровск) под руководством Михаила Янгеля.

«Сатана» стала самой мощной МБР в мире. Ракета P-36М была способна нести до 14—16 боевых блоков на расстояние до 11—16 тыс. км.

«По своей энергетике и боевым возможностям «Сатана» (сейчас РВСН эксплуатирует её модернизированный вариант — шахтный комплекс «Воевода») была вне конкуренции. Однако из-за огромной массы (210 т. — RT) её объективным недостатком был медленный, а значит, заметный для противника, старт. Ракета УР-100Н УТТХ — почти вдове легче и могла выходить из шахты и набирать скорость быстрее», — пояснил Кнутов.

Конструктивно МБР РС-18 состояла из двух ступеней, соединительного и приборного отсеков, агрегатно‑приборного блока с разделяющейся головной частью.

Одно из главных отличий модернизированного комплекса от предшествующего изделия заключалось в повышении устойчивости к поражающим факторам ядерного взрыва. К их числу относятся ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.

В частности, ракета «Стилета» получила новую ступень разведения боевых блоков, которая позволила увеличить дальность стрельбы, и улучшенную систему управления, обеспечившую ей высокую точность.

Шахтная пусковая установка РВСН

РИА Новости

© Сергей Казак

Элементы боевой части МБР стали более мощными, скоростными и защищёнными от перехвата противником. Как говорится в материалах Минобороны РФ, ракета оснащалась шестью боевыми блоками индивидуального наведения и комплексом средств преодоления противоракетной обороны.

Также прирост эффективности был обеспечен внедрением автономной инерциальной системы управления с бортовым цифровым вычислительным комплексом (БЦВК). Ракеты размещались в ШПУ повышенной защищённости.

Ракета УР-100Н УТТХ получила газодинамическую схему старта, при которой выход из транспортно-пускового контейнера (ТПК) обеспечивается действием силы тяги двигательной установки первой ступени. Баки с топливом в данной МБР ампулизированы. Таким образом весь период эксплуатации ракета находится в заправленном состоянии и не требует дополнительного технического обслуживания.

В боевом строю

В войсках «Стилеты» заменяли УР‑100Н с моноблочными головными частями. Согласно открытым данным, этот процесс был завершён в 1983 году. В общей сложности на боевое дежурство было поставлено 360 ракет. В годы холодной войны они были развёрнуты в позиционных районах дивизий, дислоцированных под городами Первомайск, Хмельницкий, Татищево и Козельск.

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После распада СССР пусковые установки УР‑100Н УТТХ остались в Татищево и Козельске.

В целом количество УР-100Н УТТХ сокращается. По состоянию на начало 2021 года в боевом составе РВСН насчитывалось около 50 комплексов. Вместо списанных ракет на дежурство были поставлены твёрдотопливные МБР РС-24 «Ярс».

Несмотря на это, «Стилеты» стали первыми носителями гиперзвукового крылатого блока «Авангард», способного разгоняться до скорости порядка 27 Махов (около 33 тыс. км/ч). Этим неуязвимым для средств ПВО-ПРО оружием оснащены МБР в 13-й дивизии.

«Скорее всего, установка «Авангардов» на «Стилеты» имеет не только боевое значение. Это необходимо ещё и для отработки технологий эксплуатации блока. В будущем основным носителем «Авангарда» станут МБР комплекса РС-28 «Сармат», — сказал Корнев.

Новейшая жидкостная ракета РС-28 существенно превосходит МБР «Стилета» по объёму полезной нагрузки и будет способна нести три «Авангарда». Контракт на поставку «Сарматов» в войска был подписан в августе текущего года на форуме «Армия-2022».

В настоящее время усилия Минобороны и военной промышленности РФ сосредоточены на сохранении всех технических и боевых характеристик УР‑100Н УТТХ. Военные с определённой периодичностью проводят проверочные пуски, а НПО «Машиностроения» реализует программу, в рамках которой проверяется прочность силовых конструкций, состояние топливных баков и других элементов МБР.

В апреле прошлого года в беседе с журналистами в кулуарах Академических чтений по космонавтике генеральный директор НПО «Машиностроения» Александр Леонов заявил, что срок эксплуатации «Стилетов» будет продлён ещё на три года, то есть до 2024 года. При этом он подчернил, что МБР будет находится на боевом дежурстве «столько, сколько нужно».

По мнению Юрия Кнутова, «Стилеты» могут простоять на вооружении РВСН ещё порядка 5—10 лет, а затем при необходимости использоваться как ракеты-носители.

«УР-100Н УТТХ, которые сейчас несут боевое дежурство, были модернизированы нашими специалистами. Конечно, эти ракеты уступают по основным качествам современным образцам, но при необходимом обслуживании они останутся пригодными для боевого применения. После вывода «Стилетов» из состава РВСН их реально применять в гражданских целях — для запуска спутников на низкие орбиты», — резюмировал Кнутов.