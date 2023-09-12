«Универсальное оружие»: как создавалась и совершенствовалась авиационная ракета С-13 «Тулумбас»

50 лет назад в Новосибирске в Институте прикладной физики (ИПФ) стартовала разработка неуправляемой авиационной ракеты С-13 «Тулумбас». Главное предназначение ракеты заключалось в поражении целей в железобетонных и подземных укрытиях. Однако впоследствии отечественная авиация получила модификации снарядов, способных уничтожать пехоту и бронетехнику. В настоящее время «Тулумбасы» применяются в зоне СВО.

12 сентября 1973 года Министерство машиностроения выпустило приказ о создании ракетной системы С-13 «Тулумбас». Реализация проекта была поручена расположенному в Новосибирске Институту прикладной физики (ИПФ).

Так началась история семейства отечественных 122-мм боеприпасов класса «воздух — поверхность», вошедших в арсенал вертолётов, штурмовиков Су-25, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и других отечественных боевых самолётов.

В беседе с RT главный редактор интернет-портала издания «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что в успешной реализации проекта С-13 Институту прикладной физики помог опыт разработки линейки неуправляемых авиационных снарядов С-8 калибра 80 мм.

«С-13, как С-8, относится к классу неуправляемых авиационных ракет (НАР). Однако «Тулумбас» габаритнее и мощнее. Конструкция С-13 и С-8 во многом схожа с неуправляемыми реактивными снарядами РСЗО. Да и в целом они выполняют примерно одни и те же задачи», — отметил Дрозденко.

Как сообщается на сайте ИПФ, базовая версия ракеты С-13 «Тулумбас» с боевой частью проникающего типа поступила на государственные испытания в 1979 году с универсальным шестиствольным блоком орудий УБ-13. На вооружение боеприпас был принят в 1983 году.

Как рассказал в комментарии RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов, создание ракеты было продиктовано необходимостью поражения целей, находящихся в различных укреплениях.

«Основное предназначение С-13 — ликвидация объектов противника в железобетонных, подземных и иных фортификациях. По этой причине базовая версия ракеты получила проникающую боевую часть. Она должна пробивать преграды и гарантированно достигать цели. В годы холодной войны считалось, что «Тулумбасы» позволят громить натовские авиабазы, но, по сути, получилось универсальное оружие для ударов по различным защищённым объектам», — подчеркнул Попов.

Пуск ракет С-13 с самолёта ВКС России

© «Рособоронэкспорт»

По словам эксперта, боевое применение «Тулумбаса» устроено таким образом, что путь до цели ракета преодолевает как на реактивном двигателе, так и «в режиме свободно падающей бомбы».

«Таким образом происходит более крутое пикирование и увеличивается скорость ракеты. Это увеличивает энергетику снаряда. В результате он спокойно преодолевает несколько метров грунта. Однозначно можно сделать вывод, что с появлением «Тулумбаса» огневая мощь нашей армейской и штурмовой авиации заметно возросла», — добавил Попов.

По данным Минобороны РФ, ракеты семейства С-13 способны пробивать земляные перекрытия толщиной до 3 м или свод из армированного железобетона толщиной до 1 м.

Для «особо прочных целей»

После разработки базовой версии «Тулумбаса» перед ИПФ была поставлена задача создать новые типы авиационных 122-мм снарядов.

Так, в 1980-х годах специалисты ИПФ разработали бетонобойную модификацию, получившую наименование С-13Т из-за тандемного расположения двух боевых частей. Первая была проникающая, а вторая — осколочно-фугасная, которая детонирует вблизи цели. Данный боеприпас по-прежнему стоит на вооружении российской авиации и поставляется за рубеж.

«Конструктивные решения, заложенные при разработке этой ракеты, позволяют не только повысить массу взрывчатого вещества, заносимого за преграду, но и обеспечить разнесение зон подрыва боевых частей за ней, что резко повышает эффективность данной НАР по сравнению с С-13 (имеется в виду базовая версия снаряда. — RT) при сохранении проникающей способности», — сообщается в материалах Рособоронэкспорта.

Как поясняют специалисты ведомства, в основу С-13Т положен принцип модульности, позволяющий вторую боевую часть либо исключить (в этом случае ракета превращается в базовую С-13), либо заменить её на другую.

По информации концерна «Калашников», С-13Т адаптирована для поражения самолётов в железобетонных укрытиях, взлётно-посадочных полос и «других особо прочных целей».

Масса ракеты — 75 кг, дальность поражения целей — 1,6—4 км. Снаряд может преодолевать 1 м железобетона, засыпанного слоем грунта толщиной 2—3 м. Также С-13Т способна поражать подземные объекты на глубине 6 м. При стрельбе по взлётно-посадочной полосе один бетонобойный «Тулумбас» разрушает участок площадью 20 кв. м.

Пусковой блок и ракета С-13Т

© «Рособоронэкспорт»

С середины 1990-х годов на вооружении российской армии находится ракета С-13ДФ с фугасной боевой частью, которая снаряжена однотактной объёмно-детонирующей смесью.

Как уточняется в материалах «Калашникова», боеприпас предназначен для поражения пехоты и легкоуязвимой боевой техники, «расположенных в складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа».

Масса ракеты С-13ДФ — 68 кг, вес боевой части — 14,6 кг, дальность прицельной стрельбы — 1,6—3 км.

Также для уничтожения военной техники была создана С-13ОФ — вариация «Тулумбаса» с осколочно-фугасной боевой частью массой 6,9 кг. Снаряд содержит 450 поражающих элементов. Дальность боевого применения варьируется от 1,6 до 3 км.

Применение С-13 штурмовиками Су-25 по полевым позициям и бронетехнике ВСУ в зоне СВО

Новейшей модификацией «Тулумбаса» считается С-13Б. Снаряд создан для ударов с самолётов оперативно-тактической и морской авиации. Он необходим для ударов по взлётно-посадочным полосам, самолётам «в усиленных железобетонных укрытиях», легкоуязвимой технике и живой силе противника.

Масса ракеты — 77 кг, вес боевой части — 5,6 кг, максимальная дальность стрельбы — 4 км.

Востребованное оружие

Согласно данным Минобороны РФ, ракеты семейства С-13 используются в зоне СВО.

Как полагает Дмитрий Дрозденко, С-13 остаётся востребованным оружием армейской и штурмовой авиации. По мнению эксперта, даже советские модификации «Тулумбаса» способны эффективно поражать защищённые объекты ВСУ.

Также по теме Технологическая мощь: концерн «Калашников» увеличит производство высокоточных боеприпасов Заводы «Калашникова» будут выпускать более чем в два раза больше высокоточных снарядов. Об этом сообщает пресс-служба концерна. В...

«Целей для «Тулумбасов» в зоне СВО предостаточно. Это командные пункты, бронетехника, инженерные сооружения противника. Особенно востребована С-13ДФ с объёмно-детонирующей смесью. Это очень мощное в своём классе оружие. Определённое достоинство С-13 ещё и в том, что это неуправляемые ракеты. Они лишены сложной электроники и потому относительно недороги в производстве», — говорит Дрозденко.

По мнению эксперта, «Тулумбас» по-прежнему сохраняет модернизационный потенциал. Как полагает Дрозденко, боевые возможности С-13 могут существенно увеличиться с повышением дальности стрельбы и точности поражения за счёт улучшения аэродинамических качеств.

Сходную точку зрения разделяет Владимир Попов. Заслуженный военный лётчик РФ считает, что на основе опыта СВО российским конструкторам имеет смысл повысить дальность С-13 и превратить её в фактически управляемое оружие.

«У С-13 хорошая поражающая способность, но невысокая дальность. В современных реалиях это серьёзный недостаток из-за обилия ПЗРК и иных средств ПВО. Опыт спецоперации показал необходимость широкого применения именно управляемых авиационных ракет дальностью более 5 км. Действуя в этой логике, вполне реально оснастить «Тулумбас» средствами корректировки полёта. Конечно, у ВКС есть более современные средства поражения. Но, на мой взгляд, боевой путь С-13 не закончился», — заключил Попов.