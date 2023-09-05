Технологическая мощь: концерн «Калашников» увеличит производство высокоточных боеприпасов

Заводы «Калашникова» будут выпускать более чем в два раза больше высокоточных снарядов. Об этом сообщает пресс-служба концерна. В частности, будет увеличено производство авиационной ракеты «Вихрь-1», зенитной ракеты «Стрела 9М333» и управляемого артиллерийского снаряда «Китолов-2М». По мнению экспертов, планы «Калашникова» вызваны высоким спросом на те изделия, которые зарекомендовали себя в зоне СВО как высокоэффективные средства поражения.

Концерн «Калашников» более чем в два раза нарастит производство высокоточных боеприпасов «Вихрь-1», «Стрела 9М333», «Китолов-2М». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В ближайшее время будет введено в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза. Всё существующее производство продолжает функционировать бесперебойно и на 100% выполняет гособоронзаказ», — говорится на сайте «Калашникова».

Для производства «Вихрь-1», «Стрела 9М333», «Китолов-2М» концерн развернёт участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения. Новые площадки будут оснащены высокотехнологичным оборудованием.

«На производство уже поступило более 40 новых станков, ещё более 100 находятся в процессе доставки. К моменту запуска нового производства оборудование будет освоено полностью», — добавили в концерне.

«Специальная продукция»

Президент «Калашникова» Алан Лушников назвал увеличение производственных мощностей «важным стратегическим этапом в развитии предприятия».

«Спрос на наши изделия стабильно высокий, отзывы от заказчика (имеется в виду Минобороны РФ. — RT) об их применении в условиях боевых действий — положительные. Потенциал предприятия позволяет не только наращивать технологические мощности, но и создавать новые виды специальной продукции», — подчеркнул Лушников.

«Вихрь-1» и транспортно-пусковой контейнер для данной ракеты

© АО «Концерн «Калашников»

В конце августа индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха», председатель совета директоров «Калашникова» Бекхан Оздоев сообщил, что концерн «вносит существенный вклад в достижение целей специальной военной операции». По его словам, за год «Калашников» почти в 1,5 раза увеличил производство «Вихря», «Стрелы» и «Китолова».

Как заявил в беседе с RT главный редактор интернет-портала издания «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, опыт применения высокоточных боеприпасов «Калашникова» в зоне СВО доказал их высокую боевую эффективность. В частности, выдающиеся результаты продемонстрировала управляемая ракета «Вихрь», которая применяется с ударных вертолётов ВС РФ.

«Судя по имеющимся у нас данным, «Вихрь», а если быть точным, «Вихрь-1», поразил огромное количество вражеской бронетехники, в том числе западной. Основным носителем ракеты является Ка-52 «Аллигатор». Наши лётчики научились с помощью неё наносить неожиданные удары по танкам, БТР и БМП противника», — сказал Дрозденко.

В конце июля Минобороны РФ опубликовало комментарий лётчика Ка-52 с позывным Мастер. Офицер рассказал об успехах в борьбе с ВСУ на Запорожском направлении.

«Данный вертолёт («Аллигатор». — RT), вооружённый такими противотанковыми управляемыми ракетами, как «Вихрь», на поле боя решает много задач по уничтожению бронированной техники противника. Поэтому Ка-52 быстро сделал антирекламу и Leopard, и Bradley», — подчеркнул Мастер.

По информации концерна, ракета «Вихрь-1» предназначена для поражения наземных манёвренных бронеобъектов, оснащённых блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей — вертолётов, штурмовиков и БПЛА. Ракета способна наносить удары на дистанциях от 800 м до 8 км (по другим данным, до 10 км). Она эффективно поражает цели в любое время суток и «в ограниченно сложных метеоусловиях».

Масса «Вихря-1» в транспортно-пусковом контейнере составляет 59 кг, бронепробиваемость за динамической защитой — 750 мм, скорость — 610 м/с.

Как рассказал RT военный эксперт Алексей Леонков, «Вихрь-1» относится к классу высокоточного оружия, которое в зоне СВО решает большинство задач по уничтожению живой силы и бронетехники противника.

Применение ракеты «Вихрь-1» с борта Ка-52М на Артёмовском направлении

«Вихри» успешно применяют с борта вертолётов. Этими ударами в немалой степени нашим войскам удалось нанести ВСУ ощутимые потери в ходе так называемого контрнаступления», — сказал Леонков.

Также ощутимый урон вражеской бронетехнике, по мнению эксперта, наносят управляемые снаряды «Китолов-2М», оснащённые системой полуактивного лазерного самонаведения. Боеприпас применяется буксируемыми и самоходными артиллерийскими комплексами ВС РФ из орудий калибра 122 мм.

По данным концерна, максимальная дальность поражения «Китолова-2М» составляет 12 км, масса снаряда — 28,3 кг, вес боевой части — 5,3 кг. Вражеский объект поражается по взлётно-пикирующей траектории.

Ещё одним высокоточным изделием «Калашникова», которое считается широко востребованным в зоне СВО, является зенитная управляемая ракета (ЗУР) «Стрела 9М333» калибра 120 мм. Боеприпас предназначен для поражения низколетящей авиатехники и крылатых ракет в условиях оптических помех.

«Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, что является её важнейшим преимуществом перед другими ракетами подобного класса. ЗУР 9М333 позволяет вести огонь по принципу «выстрелил — забыл», — говорится в материалах «Калашникова».

Масса ЗУР составляет 41 кг, вес боевой части — 5 кг, наклонная дальность поражения цели — до 5 км, средняя скорость ракеты — 550 м/с. Ракета входит в арсенал модернизированного комплекса ближнего действия «Стрела-10М»/«Стрела-10МН». Эти средства стоят на вооружении подразделений ПВО мотострелковых войск и ВДВ.

Как отметил Леонков, в ходе СВО спрос на боеприпасы производства концерна «Калашников» заметно возрос, что лишний раз является доказательством их высоких боевых качеств.

ЗУР «Стрела 9М333» и пусковой контейнер от ЗРК

© АО «Концерн «Калашников»

«Потребность в боеприпасах, относящихся к классу высокоточного оружия, только возросла. Их результативность заметно выше, чем у обычных неуправляемых снарядов. Безусловно, они стоят значительно, но с развёртыванием массового производства себестоимость высокоточного оружия будет естественным образом снижаться», — сказал Леонков.

Автоматизированные линии

Напомним, что в настоящее время в России реализуется программа расширения производственных мощностей для обеспечения современными средствами поражения подразделений ВС РФ, развёрнутых в зоне спецоперации.

По данным Минобороны России, на предприятиях оборонного комплекса развёрнуты автоматизированные линии производства артиллерийских, танковых, миномётных снарядов различного калибра, авиационных и противотанковых ракет.

Так, весной представители руководства заводов ОПК Нижегородской области доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что за несколько месяцев объём выпуска всей номенклатуры боеприпасов возрос в разы.

В свою очередь, директорат предприятий оборонного сектора в Челябинской и Кировской областях отчитался главе военное ведомства о том, что до конца текущего года будет увеличено производство отдельных снарядов в семь-восемь раз.

Как полагает Дмитрий Дрозденко, отечественный оборонный сектор в целом смог перестроиться под существенно возросшие нужды подразделений СВО в боеприпасах. В то же время процесс трансформации ОПК пока не завершён.

«Предприятия по производству ракет и артиллерийских боеприпасов перешли на работу в три смены, были запущены автоматизированные линии. Тем не менее ещё многое предстоит сделать из-за чрезвычайно большого расхода боеприпасов в СВО. Например, необходимо продолжать расширять производственные площадки, строить новые, закупать больше станков и иного промышленного оборудования», — сказал Дрозденко.

Производство снарядов на одном из оборонных заводов РФ

© Минобороны РФ

Аналогичной точки зрения придерживается Алексей Леонков. По мнению эксперта, государство и сами промышленники приложили значительные усилия для перевода ОПК фактически на военные рельсы. В ближайшем будущем, как считает эксперт, в России появится достаточно много новых площадок для выпуска боеприпасов.

«Процесс адаптации ОПК к бесперебойным поставкам боеприпасов не был гладким, но ключевые вопросы, в том числе с обеспечением станков, решить удалось. Предприятия смогли увеличить объёмы производства, в том числе за счёт автоматизированных линий. Эта работа помогает сейчас успешно отражать попытки противника прорвать нашу оборону», — резюмировал Леонков.