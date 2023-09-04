«Остаётся только нажать кнопку»: российский модуль по борьбе с БПЛА получит снаряды с программируемым подрывом

Перспективный дистанционно управляемый боевой модуль получит 23-мм снаряды с программируемым подрывом. Об этом сообщил RT заместитель директора московского филиала Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) Константин Воробьёв. Работы будут завершены в начале 2024 года. Модуль предназначен для борьбы с малоразмерными БПЛА. Его главное достоинство заключается в автоматизации процессов наведения. Встроенная в него система за несколько секунд способна вычислить расстояние до цели, определить количество необходимых боеприпасов для её поражения и выбрать подходящий режим стрельбы. По мнению экспертов, боевой модуль КЭМЗ позволит повысить эффективность и удешевить борьбу с мини-беспилотниками.

Новейший дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) для борьбы с малоразмерными БПЛА получит боеприпасы с программируемым подрывом. Разработку такого снаряда планируется завершить в начале 2024 года. Об этом рассказал RT на полях форума «Армия-2023» заместитель директора московского филиала Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) Константин Воробьёв.

«Наши конструкторы в кооперации с другим российскими предприятиями разрабатывают 23-мм патрон с программируемым (воздушным) подрывом. Рассчитываем, что полностью завершим эту работу в начале следующего года. Боеприпас войдёт в арсенал ДУБМ, созданный на базе «зушки» (двуствольной зенитной установки ЗУ-23. — RT), и повысит результативность поражения дронов. В Кизляре создаётся программатор, а работу со взрывчатыми веществами проводят наши партнёры», — заявил Воробьёв.

Как он пояснил, новый снаряд будет взрываться вблизи цели, образуя перед мини-БПЛА облако поражающих элементов. Алгоритм подрыва электронной начинке боеприпаса будет передавать центральная вычислительная система (ЦВС), которая входит в состав боевого модуля.

«Перед выстрелом ЦВС будет передавать патрону данные о расстоянии до цели, траектории полёта, а также время, когда ему необходимо подорваться. В настоящее время изготавливаются опытные образцы таких боеприпасов. Наряду с этим увеличится и боекомплект ДУБМ — в двух коробах будут помещаться не 50, а 100 патронов», — рассказал Воробьёв.

По его словам, ДУБМ способен эффективно бороться с малоразмерными БПЛА и с помощью штатных осколочно-фугасных снарядов, которые сейчас входят в боекомплект «зушки».

Данное орудие стоит на вооружении российской армии с 1960 года и имеет большое количество модификаций. Масса ЗУ-23 в походном положении составляет 950 кг, темп стрельбы — 1,6—2 тыс. выстрелов в минуту, дальность — 2—3 км. «Зушка» в различных вариациях активно применяется российскими войсками в боях с ВСУ.

«По сообщениям из зоны СВО нетрудно сделать вывод, что большая часть дронов сбивается обычным стрелковым оружием, в том числе ЗУ-23. Преимущество «зушки» состоит в том, что благодаря высокой скорострельности она способна создавать необходимую плотность огня. Опытному расчёту порой достаточно сделать несколько коротких очередей, чтобы уничтожить БПЛА. Стандартного боекомплекта на 100 патронов хватает на перехват нескольких дронов», — отметил Воробьёв.

«В точку упреждения»

Как указал в комментарии RT ещё один разработчик ДУБМ, руководитель специального конструкторского бюро искусственного интеллекта КЭМЗ Богдан Мищук, главное предназначение модуля состоит в расширении боевых возможностей ЗУ-23 и усилении защищённости расчёта. В частности, применение центральной вычислительной системы существенно облегчает задачу управления огнём и повышает точность стрельбы.

«Главное достоинство ДУБМ заключено в автоматизации процессов наведения. Система вычисляет расстояние до цели, может определять количество необходимых боеприпасов и подходящий режим стрельбы. Период от момента обнаружения дрона до его поражения может занимать несколько секунд», — пояснил Мищук.

В настоящее время опытный образец ДУБМ установлен на бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» с колёсной формулой 4 × 4. Однако, как утверждают разработчики, модуль достаточно легко смонтировать на любую мобильную и стационарную платформу, обладающую необходимой грузоподъёмностью.

ДУБМ с зенитной установкой ЗУ-23

© Фото предоставлено заместителем директора московского филиала Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) Константином Воробьёвым

«При этом экипажу даже необязательно находиться в машине или непосредственно на стационарной платформе, на которую установлен модуль. Расчёт может отдавать команды через блок управления, расположившись в надёжном укрытии в десятках метров от ДУБМ. С помощью выносного пульта модулем можно управлять на удаление до 100 м, по радиоканалу — до 2 км», — подчеркнул Мищук.

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Первичные данные о дронах неприятеля детище КЭМЗ может получать от любых армейских радиолокационных станций (РЛС). По словам Мищука, «радар подсвечивает, в каком секторе ожидать воздушную цель». Затем оптика и лазерная установка ДУБМ осуществляют уже непосредственное наведение ЗУ-23 на вражеские БПЛА.

Собеседник RT стал одним из авторов статьи «Обоснование облика и основных задач боевого применения перспективного комплекса противодействия мини-БПЛА противника», которая была опубликована в журнале «Военная мысль» в начале текущего года. В ней достаточно подробно описаны характеристики и принципы работы детища КЭМЗ.

В материале говорится, что проект Кизлярского электромеханического завода фактически является модернизацией ЗУ-23. Конструкторская документация на «зушку» была передана КЭМЗ по решению Минобороны РФ.

«ДУБМ, оснащённый автоматической системой нацеливания и тактическими очками дополненной реальности, может быть установлен на любую крупную бронетехнику или автомобиль. Дальность стрельбы модуля до 3 км. Его главное назначение — быть эффективным средством непосредственной обороны объектов и тактических формирований войск», — уточняют авторы статьи.

Дистанционно-управляемый боевой модуль (ДУБМ) на шасси «Тайфун-ВДВ» на форуме «Армия-2023»

© RT / Алексей Заквасин

Большое значение для обеспечения точного поражения БПЛА имеет ЦВС. В неё поступают данные от оптической аппаратуры, датчиков давления, температуры, ветра. Система обрабатывает эту информацию, «определяет параметры воздушных целей, оптимальные варианты их поражения и выдаёт целеуказание оператору».

«Модернизированная ЗУ-23 сама ведёт эту цель в точку упреждения, а оператору для её поражения остаётся только нажать кнопку открытия огня. Синтетические тесты (компьютерное моделирование реальных стрельб. — RT) показали вероятность поражения воздушной цели в виде БПЛА 85—90%», — рассказал Мищук.

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В будущем, как планируют разработчики, арсенал ДУБМ пополнится ПЗРК «Верба», что увеличит дальность поражения воздушных целей до 5 км.

Отмечается, что полезным дополнением к ДУБМ является кресло-тренажёр с применением технологии виртуальной реальности. Оно имитирует физические параметры ЗУ-23 при стрельбе.

«С помощью кресла-тренажёра личный состав может проходить ускоренное обучение, имитируя стрельбу в ручном режиме в боевых условиях без выезда на полигон, траты снарядов и с сохранением ресурса стволов. Кресло-тренажёр позволяет программно связать несколько кресел в одну сеть или до шести человек разместить на одной платформе», — говорится в статье «Военной мысли».

«Дешевле и проще»

Как заявил в беседе с RT советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев, ЗУ-23 не исчерпала свой модернизационный потенциал. По словам эксперта, ДУБМ существенно удешевит борьбу с малоразмерными дронами. Использование модуля для противодействия мини-БПЛА гораздо экономичнее, чем применение любых зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

«Практика показывает, что применение зенитных ракет под малоразмерным дронам — это весьма дорогостоящее мероприятие. К тому же, сейчас на поражение одной цели нередко вылетают несколько БПЛА. Против них дешевле и проще всего использовать пушечное вооружение вроде той же ЗУ-23. Вместе с тем для достижения максимальной эффективности необходимо своевременное целеуказание и боеприпасы с программируемым подрывом», — пояснил Кондратьев.

По словам эксперта, важно, что Кизлярский электромеханический завод нашёл новое применение ЗУ-23, которое снискало в войсках славу надёжного, скорострельного и простого в эксплуатации оружия.

«Зушка» — множество раз проверенное в боях орудие. К тому же, после холодной войны у РФ осталось большое количество этих пушек. Вместе с тем для эффективного применения в реалиях современного театра военных действий «зушке» явно не хватало совмещения с новым электронным оборудованием, которое автоматизировало бы процессы прицеливания. По всей видимости, специалисты КЭМЗ интегрировали все необходимые новации в ДУБМ», — сказал Кондратьев.

Аналогичной точки зрения придерживается военный обозреватель Александр Бутырин. В комментарии RT он отметил, что разработка КЭМЗ способна повысить эффективность борьбы с малоразмерными беспилотниками.

«Электронная начинка с возможностью подрыва вблизи цели — это новый технологический шаг в сфере борьбы с дронами. Важно и то, что модуль может быть интегрирован в систему ПВО. Такое средство противодействия БПЛА однозначно будет востребовано в войсках», — заключил Бутырин.