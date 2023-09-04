«Калашников» удвоит выпуск ракет «Вихрь», снарядов «Китолов» и ракет ПВО
- РИА Новости
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Об этом сказано в сообщении на сайте концерна.
Отмечается, что на площадях «Калашникова» возводятся новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, «Вихрь-1», «Китолов-2М»).
«В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза», — сказано в заявлении.
30 августа председатель совета директоров концерна Бекхан Оздоев заявил, что объёмы производства стрелкового оружия концерном «Калашников» за последний год выросли на 40%.