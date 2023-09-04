«Калашников» удвоит выпуск ракет «Вихрь», снарядов «Китолов» и ракет ПВО

Концерн «Калашников» увеличит производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» более чем в два раза.

Об этом сказано в сообщении на сайте концерна.

Отмечается, что на площадях «Калашникова» возводятся новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, «Вихрь-1», «Китолов-2М»).

«В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза», — сказано в заявлении.

30 августа председатель совета директоров концерна Бекхан Оздоев заявил, что объёмы производства стрелкового оружия концерном «Калашников» за последний год выросли на 40%.