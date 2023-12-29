«Превосходная машина»: как совершенствуются российские серийные истребители Су-57

Все серийные истребители Су-57, которые будут переданы ВКС России в 2024-м, получат двигатели второго этапа, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Ранее в «Ростехе» сообщили, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина передал Минобороны РФ заключительную партию этих самолётов пятого поколения по производственной программе 2023 года. Военные аналитики отмечают, что новая силовая установка может вывести Су-57 на уровень истребителя поколения 5+.

Все серийные истребители пятого поколения Су-57, передаваемые Воздушно-космическим силам России в 2024 году, получат двигатели второго этапа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на высокопоставленные источники, близкие к ВКС России.

«Двигатель второго этапа прошёл испытания и готов к эксплуатации», — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию и заявил, что серийные Су-57, передаваемые в состав ВКС в следующем году, получат двигатель пятого поколения. ТАСС уточнил, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

На днях в «Ростехе» сообщили, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина изготовил и передал Министерству обороны РФ заключительную партию Су-57 по производственной программе 2023 года.

Второй этап

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого. Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, а также поражения наземных и надводных целей. Ранее предполагалось, что к 2028 году на вооружении российской армии должно стоять 76 таких самолётов.

Сейчас Су-57 летает на силовом агрегате АЛ-41Ф1 («Изделие 117») разработки ОКБ имени Люльки, которым оснащаются многоцелевые сверхманёвренные истребители поколения 4++ Су-35С.

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57

РИА Новости

© Максим Блинов

Двигатель второго этапа для Су-57 называется «Изделие 30». Все элементы для него разрабатывались с нуля и с применением современных наработок и технических решений. В результате конструкторам удалось добиться заметного роста основных характеристик, что позволяет отнести «Изделие 30» к новому поколению авиационных силовых агрегатов.

Ранее разработчики сообщали, что по сравнению с АЛ-41Ф1 тяга двигателя второго этапа будет увеличена до 17,5—19,5 т. Также мотор будет отличаться повышенной топливной эффективностью и сниженной стоимостью жизненного цикла.

В 2018 году в интервью телеканалу «Звезда» генеральный конструктор — директор ОКБ имени Люльки Евгений Марчуков заявил, что по показателю удельной тяги «Изделие 30» превзойдёт все зарубежные аналоги. В результате самолёт сможет быстрее взлетать, набирать высоту, совершать манёвры с большой перегрузкой при ведении воздушного боя.

В марте 2020 года журнал «Наука и техника» опубликовал анализ технических решений, реализованных в «Изделии 30». В статье сообщалось, что бескислородная система розжига устанавливается на модернизированных форсунках, которые обеспечивают воспламенение топлива сразу после его попадания в камеру сгорания.

Благодаря такому подходу поддерживается оптимальный режим горения и исключается так называемое факеление — выброс огненного столба из сопла из-за избытка топлива в камере сгорания. Таким образом, заметность истребителя в инфракрасном и радиоволновом диапазоне заметно снизится.

Также двигатель второго этапа оснащается новым соплом с функцией управления вектором тяги, который по своим размерам заметно меньше использовавшихся ранее.

В ноябре 2023 года в «Ростехе» сообщили, что Су-57 проходит лётные испытания с двигателем второго этапа.

«В машину внедряются самые современные технологии. То есть её эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолёт Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Позднее, 26 декабря, гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что гособоронзаказ на истребители пятого поколения Су-57 в 2023 году увеличился вдвое и был полностью выполнен.

«Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам выполнили по графику, всё поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением... У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолётам — буквально в два раза, как, допустим, по самолёту Су-57, это сложный самолёт. Мы с честью с этой работой справились», — рассказал Слюсарь.

По его словам, на 2024 год «заказ ещё больше».

«Лучший представитель пятого поколения»

Необходимость оснащения истребителей Су-57 двигателями второго этапа прокомментировал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Первая серия Су-57 оснащалась промежуточными двигателями от самолёта Су-35С. Для того чтобы Су-57 стал полноценным истребителем пятого поколения, использующим технологию пониженной заметности, требовались совершенно другие двигатели», — отметил собеседник RT.

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Новые силовые установки позволят Су-57 не нарушать режим пониженной заметности на всех фазах полёта и в боевых ситуациях, пояснил Леонков.

«На сегодня Су-57 является лучшим представителем самолётов пятого поколения, если сравнивать его с американскими F-22 и F-35. Размещение оружия во внутренних отсеках даёт возможность Су-57 пользоваться им, не увеличивая радиолокационную заметность, а сферическая РЛС позволяет лётчику видеть всё, что происходит вокруг самолёта. Электронные системы позволяют пилоту целиком сконцентрироваться на выполнении боевой задачи», — подчеркнул он.

В свою очередь, авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко отметил, что наличие двигателя, обеспечивающего сверхзвуковую крейсерскую скорость, — одно из основных требований к истребителям пятого поколения.

«Одним из главных критериев, по которым определяется принадлежность самолёта к пятому поколению, является возможность полёта на сверхзвуковой скорости на бесфорсажном режиме. Далеко не все самолёты, которые якобы относятся к пятому поколению, это могут. К примеру, американский F-35 Lightning II не способен поддерживать такую скорость. Двигатель второго этапа, которым оснастят новые Су-57, сможет лететь на сверхзвуковой скорости в крейсерском режиме без перехода на форсаж», — пояснил эксперт.

Появление такого двигателя не только закрепит статус Су-57 как истребителя пятого поколения, но может даже позволить ему превзойти его, прогнозирует Дрозденко.

«По всем канонам это будет не просто истребитель пятого поколения, а даже 5+. Это превосходная машина, которую продолжают доводить до ума. Главное, чтобы их как можно больше поступало в войска, которые нуждаются в таких самолётах», — подчеркнул специалист.

С его точки зрения, расширение заказа Минобороны на 2024 год говорит о том, что машины становятся более практичными в производстве.

«Постепенно Су-57 будут становиться дешевле, так как чем больше серия, тем меньше стоимость единицы. Они будут совершенствоваться, поскольку в новых партиях будут учтены правки и ревизии, выработанные на основе испытаний и эксплуатации уже используемых самолётов. Для сравнения: у того же F-35 этих недостатков гораздо больше, и они до сих пор не исправлены», — заключил Дрозденко.