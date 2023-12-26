«На нужды фронта»: каких результатов достигла российская оборонная промышленность в 2023 году
Российский ОПК в 2023 году кратно увеличил выпуск бронетехники и снарядов
- Работники оборонного предприятия «Сплав» (Тула)
- © Министерство обороны РФ
Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что в 2023 году Россия опередила коллективный Запад по оружейному производству.
«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени. Мы живём в рамках государственной программы вооружения, плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 2025—2034 годов», — сказал Мантуров.
По оценкам вице-премьера, по ряду позиций российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) нарастил производство в 10—12 раз. Наряду с этим Объём гособоронзаказа (ГОЗ) в уходящем году увеличился в два раза по сравнению с прошлым.
«Предприятия работают ритмично: выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98%. Это рекордный, наивысший показатель исполнения ГОЗа за всю новейшую историю России. При этом фактический его объём по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза», — подчеркнул Мантуров.
По словам вице-премьера, в 2024 году в планах России сохранить «заданный темп производства» военной продукции.
«Большая работа»
Как заявил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов, в 2023 году российский ОПК полностью адаптировался к потребностям ВС РФ. По мнению эксперта, российская оборонка реализовала заложенный в неё «резерв развития».
«Безусловно, в 2023 году была проделана большая работа нашими властями и оборонщиками. Главным образом она была направлена на реализацию потенциала, заложенного ещё в советское время, когда формировался ОПК. Наши предприятия строились с тем, чтобы в короткие сроки в разы увеличить выпуск военной продукции. Собственно, это и произошло», — сказал Суворов.
- Производство крупнокалиберных боеприпасов для ВС РФ
- © Министерство Обороны России
Эксперт напомнил, что с начала СВО оборонные заводы перешли на двух- и трёхсменный график работы. Многие предприятия значительно расширили штат и закупили новое промышленное оборудование.
По данным Минобороны РФ, отечественная оборонка в разы увеличила выпуск боеприпасов и многих видов военной продукции. По ряду направлений показатель роста составил 7—8 раз. Достигнуть таких цифр удалось за счёт запуска автоматизированных линий производства артиллерийских, танковых, миномётных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет.
Как сообщили в военном ведомстве, в настоящее время в России «реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции».
Наряду с этим большие успехи были достигнуты в наращивании выпуска бронетехники. Как заявил ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в 2023 году российский ОПК передаст армии 1,5 тыс. танков.
«Наши враги считали, что наша промышленность захлебнётся, то есть мы истратим всё — вот бесконечные их разговоры: «Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты» и так далее. Одних танков в этом году мы 1,5 тыс. штук сделаем», — сообщил весной Медведев в интервью российским информагентствам.
19 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны России, президент РФ Владимир Путин назвал «настоящим трудовым прорывом» работу коллективов оборонных предприятий, научно-исследовательских конструкторских бюро и работников смежных отраслей,
«Наши оборонщики быстрее, — а в этом смысл сегодняшних конфликтов, — быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя. Надеюсь, что так будет и дальше», — отметил Путин.
Глава государства рассказал, что объёмы поставок бронетанковой техники возросли в 3 раза, автомобилей — в 4,5 раза. Общее количество «закупаемых основных образцов вооружений» увеличилось в 2,7 раза, а особо востребованных — в 7 раз.
- Руководство Минобороны РФ осматривает цех по производству авиационных ракет
- © Министерство Обороны России
Президент обратил внимание на эффективную и качественную работу частных производителей БПЛА. Путин поставил задачу сформировать «серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от тяжёлых ударных и сверхмалых аппаратов».
По данным, которые озвучил на коллегии министр обороны Сергей Шойгу, с начала СВО выпуск танков увеличился в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, бронетранспортёров — в 3,5 раза. В уходящем году в Сухопутные войска было поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортёров.
Также, как сообщил Шойгу, с февраля 2022 года производство БПЛА выросло в 16,8 раза, артиллерийских снарядов — в 17,5 раза. Как подчеркнул глава военного ведомства РФ, на сегодняшний день фронтовые подразделения ВС РФ обеспечены боеприпасами «в объёме выполняемых ими задач».
Незадолго до расширенной коллегии Минобороны РФ глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал журналистам о кратном росте производства боеприпасов и военной техники. Напомним, что предприятия госкорпорации обеспечивают 90% потребностей подразделений ВС РФ в зоне СВО.
«Нарастили мы в разы... Только за год увеличилось производство танков в 7 раз, лёгкой бронетехники — БМП, БМД, бронированные автомобили — в 4,5 раза, артиллерия, РСЗО — в 2,5 раза, боеприпасы, некоторые виды продукции — в 60 раз», — сказал Чемезов в ноябре в эфире телеканала «Россия-24».
Как заявил в беседе с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук, помимо ОПК и властей РФ, огромный вклад в насыщение войск на линии боевого соприкосновения внесли волонтёры, частные производители продукции двойного назначения.
«Говоря о решении наиболее острых проблем со снабжением армии, невозможно обойти стороной труд волонтёров, которые стали связующим звеном между войсками, инженерным сообществом и неравнодушными гражданами. Для работы на нужды фронта «перепрофилировалась» масса гражданских компаний — они стали выпускать малоразмерные дроны. Прежде всего именно благодаря их труду удалось восполнить тот дефицит БПЛА, который был в 2022 году», — пояснил Матвийчук.
«Техническое перевооружение»
В 2024 году планируется увеличить закупки и объём ремонта вооружений. На эти задачи государство выделит дополнительные бюджетные ассигнования. Как отметил Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ, своевременное и полноценное снабжение фронтовых подразделений будет важнейшей задачей оборонной политики России.
Как полагают опрошенные RT эксперты, рост производства вооружений и продукции двойного назначения будет приоритетом правительства и Минобороны РФ в следующем году. Реализация таких планов в немалой степени будет зависеть от насыщения заводов современным оборудованием.
- Предприятие ОПК в Нижегородской области
- © Министерство Обороны России
«Не секрет, что Россия сильно зависит от поставок зарубежных станков. Так было до спецоперации, и сейчас эта проблема остаётся актуальной. Конечно, сложа руки мы не сидели, и соломку до СВО подстелить успели, закупив за рубежом оборудование, которое сейчас выручает. Однако необходимо двигаться вперёд, создавая собственные станки и промышленные роботы», — заявил Сергей Суворов.
О необходимости импортозамещения в сфере промышленного оборудования в интервью РИА Новости упомянул и Денис Мантуров, говоря о планах на 2024 год. По словам вице-премьера, уходящий год стал «трамплином для развития станкостроения».
«Для этого (сохранения положительной тенденции по объёмам производства. — RT) нужно заниматься вопросами автоматизации, разработки новых образцов конкурентной промышленной продукции, завоёвывать ниши на внутреннем рынке и дальше выходить на внешние границы. Конечно, это роботизация: без неё нам будет сложно справляться с сегодняшними вызовами», — сказал Мантуров.
В комментарии RT военный эксперт Олег Шаландин отметил, что нынешний бурный рост производства в оборонном секторе был главным образом обеспечен «ручным трудом». В будущем увеличение выпуска военной продукции должно осуществляться за счёт повышения производительности труда, что возможно с внедрением новых станков.
«Высокоточные станки — это, пожалуй, ключевой вопрос, на который необходимо обратить внимание. Ситуация в этой сфере налаживается, но СВО и санкции требуют от нас ускорения работ по этому стратегически важному направлению. Насколько я понимаю, сегодня решается проблема с выпуском собственной элементной базы и отечественного программного обеспечения», — рассуждает Шаландин.
Как пояснил эксперт, появление отечественных высокоточных станков повысит качество обработки деталей и технологичность всего производственного цикла.
Схожей точки зрения придерживается и Сергей Суворов. По мнению эксперта, дальнейшее развитие оборонного комплекса в немалой степени будет зависеть от темпов модернизации смежных отраслей промышленности, в том числе станкостроительной отрасли.
«Есть моменты, которые мы в своё время упустили. Санкции перекрыли прежние каналы поставок промышленного оборудования. Однако наша оборонка продолжает техническое перевооружение — закупаются почти все необходимые иностранные и российские станки. Другое дело, что индустриализация должна быть повсеместной. Наш ОПК выйдет на новые вершины развития, если подтянутся другие высокотехнологичные отрасли», — подытожил Суворов.
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