«На нужды фронта»: каких результатов достигла российская оборонная промышленность в 2023 году

В уходящем году Россия опередила Запад по показателям оружейного производства. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в 2023 году отечественный ОПК выполнил рекордный по размеру гособоронзаказ. По ряду позиций рост производства составил 10—12 раз. Ранее на расширенной коллегии Минобороны РФ были озвучены цифры о кратном увеличении выпуска танков, бронемашин, снарядов и БПЛА. По мнению опрошенных RT экспертов, в 2023 году оборонная промышленность России вышла на тот уровень, который позволяет обеспечивать потребности фронтовых подразделений ВС РФ.

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что в 2023 году Россия опередила коллективный Запад по оружейному производству.

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени. Мы живём в рамках государственной программы вооружения, плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 2025—2034 годов», — сказал Мантуров.

По оценкам вице-премьера, по ряду позиций российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) нарастил производство в 10—12 раз. Наряду с этим Объём гособоронзаказа (ГОЗ) в уходящем году увеличился в два раза по сравнению с прошлым.

«Предприятия работают ритмично: выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98%. Это рекордный, наивысший показатель исполнения ГОЗа за всю новейшую историю России. При этом фактический его объём по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза», — подчеркнул Мантуров.

По словам вице-премьера, в 2024 году в планах России сохранить «заданный темп производства» военной продукции.

«Большая работа»

Как заявил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов, в 2023 году российский ОПК полностью адаптировался к потребностям ВС РФ. По мнению эксперта, российская оборонка реализовала заложенный в неё «резерв развития».

«Безусловно, в 2023 году была проделана большая работа нашими властями и оборонщиками. Главным образом она была направлена на реализацию потенциала, заложенного ещё в советское время, когда формировался ОПК. Наши предприятия строились с тем, чтобы в короткие сроки в разы увеличить выпуск военной продукции. Собственно, это и произошло», — сказал Суворов.

Производство крупнокалиберных боеприпасов для ВС РФ

© Министерство Обороны России

Эксперт напомнил, что с начала СВО оборонные заводы перешли на двух- и трёхсменный график работы. Многие предприятия значительно расширили штат и закупили новое промышленное оборудование.

По данным Минобороны РФ, отечественная оборонка в разы увеличила выпуск боеприпасов и многих видов военной продукции. По ряду направлений показатель роста составил 7—8 раз. Достигнуть таких цифр удалось за счёт запуска автоматизированных линий производства артиллерийских, танковых, миномётных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет.

Как сообщили в военном ведомстве, в настоящее время в России «реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции».

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Наряду с этим большие успехи были достигнуты в наращивании выпуска бронетехники. Как заявил ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в 2023 году российский ОПК передаст армии 1,5 тыс. танков.

«Наши враги считали, что наша промышленность захлебнётся, то есть мы истратим всё — вот бесконечные их разговоры: «Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты» и так далее. Одних танков в этом году мы 1,5 тыс. штук сделаем», — сообщил весной Медведев в интервью российским информагентствам.

19 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны России, президент РФ Владимир Путин назвал «настоящим трудовым прорывом» работу коллективов оборонных предприятий, научно-исследовательских конструкторских бюро и работников смежных отраслей,

«Наши оборонщики быстрее, — а в этом смысл сегодняшних конфликтов, — быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя. Надеюсь, что так будет и дальше», — отметил Путин.

Глава государства рассказал, что объёмы поставок бронетанковой техники возросли в 3 раза, автомобилей — в 4,5 раза. Общее количество «закупаемых основных образцов вооружений» увеличилось в 2,7 раза, а особо востребованных — в 7 раз.

Руководство Минобороны РФ осматривает цех по производству авиационных ракет

© Министерство Обороны России

Президент обратил внимание на эффективную и качественную работу частных производителей БПЛА. Путин поставил задачу сформировать «серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от тяжёлых ударных и сверхмалых аппаратов».

По данным, которые озвучил на коллегии министр обороны Сергей Шойгу, с начала СВО выпуск танков увеличился в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, бронетранспортёров — в 3,5 раза. В уходящем году в Сухопутные войска было поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортёров.

Также, как сообщил Шойгу, с февраля 2022 года производство БПЛА выросло в 16,8 раза, артиллерийских снарядов — в 17,5 раза. Как подчеркнул глава военного ведомства РФ, на сегодняшний день фронтовые подразделения ВС РФ обеспечены боеприпасами «в объёме выполняемых ими задач».

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Незадолго до расширенной коллегии Минобороны РФ глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал журналистам о кратном росте производства боеприпасов и военной техники. Напомним, что предприятия госкорпорации обеспечивают 90% потребностей подразделений ВС РФ в зоне СВО.

«Нарастили мы в разы... Только за год увеличилось производство танков в 7 раз, лёгкой бронетехники — БМП, БМД, бронированные автомобили — в 4,5 раза, артиллерия, РСЗО — в 2,5 раза, боеприпасы, некоторые виды продукции — в 60 раз», — сказал Чемезов в ноябре в эфире телеканала «Россия-24».

Как заявил в беседе с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук, помимо ОПК и властей РФ, огромный вклад в насыщение войск на линии боевого соприкосновения внесли волонтёры, частные производители продукции двойного назначения.

«Говоря о решении наиболее острых проблем со снабжением армии, невозможно обойти стороной труд волонтёров, которые стали связующим звеном между войсками, инженерным сообществом и неравнодушными гражданами. Для работы на нужды фронта «перепрофилировалась» масса гражданских компаний — они стали выпускать малоразмерные дроны. Прежде всего именно благодаря их труду удалось восполнить тот дефицит БПЛА, который был в 2022 году», — пояснил Матвийчук.

«Техническое перевооружение»

В 2024 году планируется увеличить закупки и объём ремонта вооружений. На эти задачи государство выделит дополнительные бюджетные ассигнования. Как отметил Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ, своевременное и полноценное снабжение фронтовых подразделений будет важнейшей задачей оборонной политики России.

Как полагают опрошенные RT эксперты, рост производства вооружений и продукции двойного назначения будет приоритетом правительства и Минобороны РФ в следующем году. Реализация таких планов в немалой степени будет зависеть от насыщения заводов современным оборудованием.

Предприятие ОПК в Нижегородской области

© Министерство Обороны России

«Не секрет, что Россия сильно зависит от поставок зарубежных станков. Так было до спецоперации, и сейчас эта проблема остаётся актуальной. Конечно, сложа руки мы не сидели, и соломку до СВО подстелить успели, закупив за рубежом оборудование, которое сейчас выручает. Однако необходимо двигаться вперёд, создавая собственные станки и промышленные роботы», — заявил Сергей Суворов.

О необходимости импортозамещения в сфере промышленного оборудования в интервью РИА Новости упомянул и Денис Мантуров, говоря о планах на 2024 год. По словам вице-премьера, уходящий год стал «трамплином для развития станкостроения».

«Для этого (сохранения положительной тенденции по объёмам производства. — RT) нужно заниматься вопросами автоматизации, разработки новых образцов конкурентной промышленной продукции, завоёвывать ниши на внутреннем рынке и дальше выходить на внешние границы. Конечно, это роботизация: без неё нам будет сложно справляться с сегодняшними вызовами», — сказал Мантуров.

В комментарии RT военный эксперт Олег Шаландин отметил, что нынешний бурный рост производства в оборонном секторе был главным образом обеспечен «ручным трудом». В будущем увеличение выпуска военной продукции должно осуществляться за счёт повышения производительности труда, что возможно с внедрением новых станков.

«Высокоточные станки — это, пожалуй, ключевой вопрос, на который необходимо обратить внимание. Ситуация в этой сфере налаживается, но СВО и санкции требуют от нас ускорения работ по этому стратегически важному направлению. Насколько я понимаю, сегодня решается проблема с выпуском собственной элементной базы и отечественного программного обеспечения», — рассуждает Шаландин.

Как пояснил эксперт, появление отечественных высокоточных станков повысит качество обработки деталей и технологичность всего производственного цикла.

Схожей точки зрения придерживается и Сергей Суворов. По мнению эксперта, дальнейшее развитие оборонного комплекса в немалой степени будет зависеть от темпов модернизации смежных отраслей промышленности, в том числе станкостроительной отрасли.

«Есть моменты, которые мы в своё время упустили. Санкции перекрыли прежние каналы поставок промышленного оборудования. Однако наша оборонка продолжает техническое перевооружение — закупаются почти все необходимые иностранные и российские станки. Другое дело, что индустриализация должна быть повсеместной. Наш ОПК выйдет на новые вершины развития, если подтянутся другие высокотехнологичные отрасли», — подытожил Суворов.