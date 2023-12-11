«Ружьё с автоматическим обнаружителем»: разработчик — о новых противодронных системах для бойцов СВО

В начале 2024 года НПО «Кайсант» запустит серийное производство новой версии мобильной станции РЭБ «Аргус-Антифурия», сообщила в интервью RT директор по развитию этого предприятия Алёна Баландина. По её словам, российские военнослужащие в зоне СВО получат мощное антидронное ружье с автоматическим обнаружителем БПЛА. В первую очередь «Аргус-Антифурия» будет бороться с самолётными беспилотниками «Фурия» и «Лелека», которые широко используют ВСУ. Также «Кайсант» продолжит поставки хорошо зарекомендовавших себя в зоне СВО переносных подавителей сигналов управления и навигации БПЛА, которые способны создавать своеобразный защитный купол различного радиуса действия.

— В России сейчас много предприятий, поставляющих антидронные ружья и другие средства противодействия БПЛА. В чём особенность вашей продукции?

— НПО «Кайсант» полноценно присутствует на рынке противодронных устройств с октября 2022 года. Предыдущие восемь месяцев ушли на исследование, разработку, испытания и запуск серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО.

На тот момент в России было много хороших, крепких компаний, выпускавших беспилотники, тогда как средства противодействия только появлялись и были в дефиците. Можно сказать, что «Кайсант» — одно из первых предприятий, предложивших бойцам почти весь необходимый спектр малогабаритных средств РЭБ для борьбы с дронами.

— Какое изделие стало вашей флагманской разработкой?

— Ружьё «Аргус-Антидрон», которое, в отличие от других подобных, не похоже на винтовку или автомат. Внешне изделие больше напоминает советскую реактивную противотанковую гранату РПГ-26.

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При разработке «Аргус-Антидрона» мы сосредоточились на выборе форм-фактора, то есть физических параметров, которые наилучшим образом определяли бы функциональные возможности изделия. В итоге был создан действительно уникальный экземпляр. Ружьём очень удобно пользоваться. Оно компактное и лёгкое, имеет массу 5,1 кг, при этом перекрывает пять диапазонов. Для сравнения, самый тяжёлый такой антидронный комплекс из тех, что мне известны, весит 11 кг. Ружья легче 3,5 кг я на рынке не встречала.

Все антенны, которые размещены в корпусе ружья, разработаны НПО «Кайсант» на основе современных технологий и специально под это изделие.

«Аргус-Антидрон» выводит из строя дроны-разведчики и коптеры. Такие аппараты зависают над окопом и сбрасывают боеприпасы, когда появляются пехотинцы.

БПЛА, о которых я говорю, достаточно медленные и не такие манёвренные, как беспилотники-камикадзе, FPV-дроны (коптеры с VR-шлемом и пультом управления. — RT), из которых сейчас уже формируют целые рои. Из-за высокой скорости полёта эти БПЛА почти невозможно поймать ружьём.

При этом разведчика или носителя гранат в солнечный день на открытой местности видно за 700 м и слышно почти за километр. Ружьё при визуальном контакте может на этом расстоянии обезвредить дрон за счёт направленного действия антенн. Чтобы ликвидировать БПЛА, прицел не особо и нужен. Угол поражения «Аргус-Антидрона» составляет 30—35 градусов. Таким образом, достаточно наводить ружьё в район примерного местоположения БПЛА.

Противодронное ружьё «Аргус-Антидрон» на испытаниях

© НПО «Кайсант»

— А можно ли с помощью электронных устройств как-то засечь дрон за пределами видимости, в туманную или пасмурную погоду?

— В этом случае пригодится обнаружитель сигналов БПЛА. Работа этого компактного прибора основана на сканировании в диапазонах частот от 2,4 ГГц до 5,8 ГГц. Он реагирует на превышение порогового уровня излучения в указанных диапазонах. Дистанция обнаружения беспилотника варьируется от 1 до 3 км. Пеленгатор как раз даёт бойцу время, чтобы подготовиться к обезвреживанию БПЛА из ружья.

В СВО для обнаружения дронов используются малогабаритные РЛС, различные оптические средства. Наша компания поставляет бойцам раскладные универсальные мачты высотой до 12 и 30 м, на которые бойцы могут установить ту или иную аппаратуру. Мачты быстро развёртываются в полевых условиях без использования подъёмного крана.

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— Предположим, что противник выпустил рой дронов. Какие устройства защитят военных в таком случае?

— Для этого используют купольные системы наподобие наших переносных подавителей БПЛА «Аргус-Купол — 1» и «Аргус-Купол —2». Они могут обеспечивать безопасность опорных пунктов на передовой и устанавливаются на возвышенности, на средней точке или в окопе.

Радиус перекрытия зависит от внутренней мощности — числа антенн и диапазонов частот. Эти величины мы закладываем с учётом требований заказчика. Кто-то просит маленький радиус 150—250 м, а кому-то для защиты зданий в черте города понадобится купол до 1,5 км.

В принципе, чтобы защититься от роя, достаточно одного устройства. Ему неважно, сколько летит дронов. Он просто создаёт перед ними невидимую стену. Также купол помогает обеспечить безопасный коридор для колонны автотранспорта. Система ставится на пикап, который сопровождает технику на всём пути, на фронте это вполне распространённая практика.

— Не вредит ли купольная система нашим дронам, которые из того же окопа запускают в сторону противника?

— У нас есть смежная система для FPV-дронов «Гермес», которая позволяет смещать полётные частоты наших беспилотников и им не мешать. Это один из вариантов, как не сбить свои БПЛА. Другие просто отключают на куполе определённые частоты, на которых полетят дроны. Но дело в том, что БПЛА могут переключаться с одной частоты на другую, и, чтобы не ловить этих «скакунов», у детища НПО «Кайсант» все антенны работают параллельно.

Система смещения полётных частот и усиления сигнала связи для FPV-дронов «Гермес» обеспечивает полёт наших беспилотников во время работы купольного подавителя вражеских БПЛА

© НПО «Кайсант»

— Вы ведёте подсчёт вражеских беспилотников, сбитых вашими устройствами? Есть отклики от солдат с передовой?

— Вести такой подсчёт нереально. Но могу рассказать, что на фронт мы поставили около сотни ружей и каждое сбило не один десяток дронов. «Кайсант» часто сотрудничает с волонтёрскими движениями, которые перенаправляют оборудование к линии боевого соприкосновения.

Мы получаем отзывы как на словах, так и в переписках с фотографиями и кадрами, на которых видно, как уничтожается техника противника. Поэтому с большим почтением относимся к любой обратной связи, и неважно, положительная она или отрицательная. Это позволяет нам понять, что нужно доработать, чтобы выпустить продукт, который спасает наших солдат.

— Есть ли свежие истории о том, как ружьё или купол помогли на фронте?

— Недавно поступил запрос прикрыть опорный пункт на передовой. Украинские дроны солдатам просто жить не давали, каждый день над ними летали. Мы поставили им купол, его замаскировали, потому что дроны-разведчики в том числе выслеживают и уничтожают оборудование. Теперь его сверху не видно, а нам было приятно услышать от ребят, что им дроны больше не докучают — падают, не долетая.

— Производители БПЛА постоянно пытаются обойти противодронную защиту, как хакеры — обмануть антивирусную программу. За счёт чего вам удаётся от них не отставать?

— Эта гонка вооружений пошла с началом СВО и не прекращается ни на секунду. Первые ружья-антидроны работали на двух диапазонах, теперь — на семи. То же самое происходит и с дронами, которые теперь летают на смещённых частотах и прыгают по ним. Мы в постоянном контакте с передовой. Отправили оборудование — сразу получили отзывы. И если они отрицательные, с этим разбираются наши пытливые умы из конструкторского отдела.

Сегодня технологии устаревают за три месяца. Нужно постоянно что-то дорабатывать, обновлять мощности и частоты. Достаточно посмотреть на наше ружьё, которое с первой версии настолько изменилось, что стало совсем другим устройством.

— Вы недавно участвовали в выставке «Интерполитех-2023», где было много производителей противодронных систем. Не боитесь конкуренции?

— Не могу назвать нас конкурентами, мы скорее коллеги, которые сотрудничают, обмениваются идеями и работают ради одного благого дела.

Противодронное ружьё разработки НПО «Кайсант»

© НПО «Кайсант»

Сегодня на российском рынке присутствует 11 компаний, которые создают противодронные системы. Я не говорю о таких титанах, как «Ростех» или концерн «Калашников», — у них изначально были контракты с Министерством обороны, а выпуск противодронного оборудования стал параллельным производством. Конечно, у этих предприятий огромные заводы и цеха, но самое интересное, что по мощности и действию оборудование нашего среднего кластера ничем не уступает продукции гигантов.

— Вы сотрудничаете с Минобороны? Есть ли контракты на поставку устройств в зону СВО?

— Мы, по сути, только вышли на рынок, но у нас уже есть различные договорённости с Минобороны, в том числе и контрактные. На самом деле, чтобы начать работать с ведомством, придётся пройти не один полигон. Но это возможно, потому что министерство сотрудничает как с «Ростехом», так и с частными компаниями. Нужно постоянно взаимодействовать, проходить испытания в разных погодных условиях и с разными дронами, чтобы подтвердить качество своей продукции.

— Раскройте секрет: над чем сейчас работаете, какие новые противодронные системы скоро появятся в линейке?

— Среди наших устройств есть мобильная станция РЭБ «Аргус-Антифурия» против БПЛА дальнего действия. Из названия понятно, что она разработана для противодействия украинским беспилотникам самолётного типа вроде «Фурии» и «Лелеки-100». С фронта о ней приходят хорошие отзывы, но ребята говорят, что хотелось бы помощнее. Мы ждём протокол с испытаний, которые покажут, насколько она может быть действенна против беспилотников покрупнее.

Мы полностью поменяли начинку и внешний вид «Антифурии», и теперь по сравнению с той версией, что мы поставляем на передовую, это два разных изделия. Она максимально проста в монтаже и наведении, её легко транспортировать. Сейчас мы внедряем в «Антифурию» пеленгатор, чтобы он не мешал работе антенны.

По сути, это будет очень большое и мощное ружьё с автоматическим обнаружителем БПЛА, и оператору останется только прицелиться в нужную сторону. Рассчитываем запустить серийное производство новой версии в начале следующего года.

— Каким беспилотникам будет угрожать обновлённая «Антифурия»? Сможет ли она посадить БПЛА размером как, например, Bayraktar?