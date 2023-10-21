«Всеракурсная защита»: какие новые комплексы борьбы с FPV-дронами применяются в зоне СВО

До конца года в зоне СВО завершится апробация комплекса радиоэлектронной борьбы «Сания», предназначенного для противодействия FPV-дронам, сообщил RT директор по развитию компании 3MX Сергей Шандобыло. По его словам, устройство обнаруживает вражеский беспилотник на дальности до 1,5 км и выводит его из строя на расстоянии в пределах 1 км. По словам экспертов, FPV-дроны превратились в коварное и широко распространённое оружие на линии боевого соприкосновения. Как отмечают эксперты, наиболее эффективно им противодействуют средства РЭБ: помимо «Сании», это комплексы борьбы «Тритон» и ОРК-М1.

Директор по развитию компании 3MX (Санкт-Петербург) Сергей Шандобыло сообщил RT о скором завершении испытаний купольного комплекса по борьбе с FPV-дронами «Сания». По его словам, апробация этой станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проходит в танковых войсках, выполняющих задачи в зоне СВО.

«Сания» — это новая разработка 3MX, которая сейчас проходит испытания на нашей бронетехнике в реальных боевых условиях. С большой вероятностью апробация в зоне СВО закончится этой осенью или в конце года. По её итогам комплекс будет доработан и запущен в производство в больших количествах», — рассказал Шандобыло.

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Как подчеркнул специалист, особую роль в организации испытаний в зоне СВО сыграл военкор RT Андрей Филатов. Именно он заказал первые образцы «Сании» и доставил их российским танкистам.

Детище 3MX представляет собой короб с электронной аппаратурой и восемью антеннами. Станция работает по принципу пассивного обнаружения радиочастотных сигналов. Как рассказал Шандобыло, «Сания» оснащается средствами обнаружения и подавления. Вражеский беспилотник фиксируется на дальности до 1,5 км и выводится из строя на расстоянии в пределах 1 км. Дистанция подавления зависит от погоды, условий местности и конструктивных особенностей дрона-камикадзе.

«Перед разработкой была тщательно проанализирована практика применения FPV-дронов. Оператор выравнивает БПЛА по маршруту движения техники и, как правило, наносит удар в заднюю часть, где находится двигатель. Поэтому «Сания» устанавливается на корму. Тем не менее она обеспечивает всеракурсную защиту», — рассказал специалист.

«Комплекс создаёт то, что принято называть куполом. Он помогает защитить носитель от атак FPV-дронов со всех направлений», — пояснил Шандобыло.

Ещё одним важнейшим достоинством комплекса является полная автоматизация боевой работы. Как отметил Шандобыло, бойцу достаточно включить на «Сании» кнопку пуска и следить за обеспечением электропитания.

Состав комплекса РЭБ «Сания»

© 3mx

На танк и иную бронетехнику комплекс РЭБ устанавливается с помощью кронштейна и виброподушек, которые амортизируют постоянную тряску при движении. Антенны комплекса изготовлены из высокопрочных материалов. Как утверждает разработчик, они выдерживают экстремальные нагрузки.

«На наш взгляд, антенны хорошо адаптированы к специфике зоны СВО. Их точно не сломать и не так просто повредить даже при обстреле. Более того, конструкторы 3MX учитывали, что бронетехника постоянно действует из лесополос. Антенны «Сании» без проблем «взаимодействуют» с ветками: например, когда танк проезжает через зелёнку, они отклоняются и потом возвращаются на место», — подчеркнул Шандобыло.

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Как сообщается на сайте разработчика, «Сания» способна подавлять не только дроны-одиночки, но и рои беспилотников. Станция реагирует только на FPV-аппараты, «исключая ложные срабатывания на прочие источники сигнала».

«В основе работы купольного комплекса подавления FPV-дронов лежит использование передовых средств радиоэлектронного противодействия, которые также способны обнаруживать и блокировать связь FPV, используемую дронами для своей работы», — говорится в материалах компании.

Для обнаружения остальных разведывательных и ударных малоразмерных БПЛА 3MX разработало всенаправленный детектор «Булат». Он позволяет обнаруживать дроны наиболее популярных марок БПЛА, таких как DJI, Autel. Устройство выполнено в габаритах обычной рации.

«Булат» работает по принципу фиксации пакетов данных. Если переводить с инженерного языка, то речь идёт о том, что детектор улавливает любые сигналы управления и передачи информации. «Булат» анализирует то, что поймал в эфире, и подаёт сигнал бойцу. Детектор спасает жизни наших воинов с мая 2023 года», — пояснил Шандобыло.

«Коэффициент подавления»

По мнению опрошенных RT экспертов, в зоне СВО крайне востребованы малогабаритные средства борьбы с FPV-дронами, которые представляют большую опасность для пехоты, автотранспорта и бронетехники.

«FPV-дроны широко применяются обеими сторонами на ЛБС (линии боевого соприкосновения. — RT). Это простое и коварное оружие, которое способно поражать пехоту в укрытиях и наносить удары в уязвимые места бронетехники. Данный тип БПЛА отличается высокой манёвренностью и точностью поражения, особенно если управляется опытным пилотом (оператором)», — пояснил в разговоре с RT советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

FPV-дрон

© «Тактические идеи»

По мнению эксперта, FPV-дрон достаточно трудно обнаружить и вывести из строя штатными средствами ПВО. В связи с этим, как сказал Кондратьев, военнослужащие стараются использовать на фронте компактные детекторы и средства подавления, которые производит оборонная промышленность и частные предприятия России.

Такую точку зрения разделяет и военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с RT аналитик заявил, что прикрытие военных объектов силами РЭБ можно назвать важнейшей задачей на сегодняшний день в сфере борьбы с ударными БПЛА, в том числе с FPV-дронами.

«В современном вооружённом конфликте никак не обойтись без большого количества комплексов РЭБ. Сейчас на фронт поступает достаточно много различных антидроновых изделий. Насколько я понимаю, «Сания» — одно из них. Если её испытания будут успешными, то нашим войскам потребуется большое количество таких комплексов из-за обширного арсенала FPV-дронов у нашего противника», — подчеркнул Кнутов.

По оценке эксперта, российские разработчики стараются чутко реагировать на потребности передовых подразделений в области обороны от ударных беспилотников. Одним из успешных изделий, созданных с учётом опыта СВО, Кнутов считает комплекс РЭБ «Тритон».

Данное изделие было представлено на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Оно представляет собой улучшенный аналог фронтового «мангала» — устройства, которое экипажи танков и другой тяжёлой техники своими силами устанавливали для защиты башни от поражения БПЛА и ПТУР неприятеля.

Разработчиком «Тритона» является петербургская компания «Лаборатория ППШ». До спецоперации она была известна тем, что одной из первых в РФ начала выпускать антидроновые ружья. 19 октября в своём Telegram-канале предприятие сообщило, что в СВО уже используются первые серийные образцы комплекса РЭБ.

«Первые серийные образцы «Тритона» недавно на передовой и отрабатывают как положено: закрывают небо и берегут жизни наших бойцов», — заявили в компании.

Комплекс радиоэлектронной защиты «Тритон» на форуме «Армия-2023»

Как говорится в описании «Тритона», представленного на «Армии-2023», комплекс предназначен для подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов в четырёх диапазонах. Система монтируется на танки и иную габаритную технику, обеспечивая её защиту в движении.

В октябре на прошедшей в Москве выставке ORЁLEXPO «Лаборатория ППШ» представила носимую модификацию «Тритона». Она включает в себя подавитель ЛПД-801 и модули подавления ЛГШ-608 и ЛГШ-609 «с круговой диаграммой направленности».

Как утверждает компания, новая вариация «Тритона» обеспечивает «защиту не только самого бойца, но и целого подразделения от FPV-дронов и коммерческих БПЛА».

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«Модули подавления ЛГШ-608, ЛГШ-609, обеспечивающие купольную составляющую комплекса защиты, прошли государственные испытания. По результатам испытаний модули обеспечили коэффициент подавления, то есть соотношение дальности радиоподавления каналов управления к дальности связи», — сообщила «Лаборатория ППШ» в своём Telegram-канале.

Также, как отметили в компании, технологичная конструкция модулей подавления ЛГШ-608 и ЛГШ-609 позволяет устанавливать их «на землю и использовать в стационарном виде».

Большое внимание обеспечению военнослужащих РФ компактными средства радиоэлектронной борьбы уделяет общественный Центр поддержки оборонных инноваций (ЦОИ).

Так, в недавнем интервью RT его руководитель Дмитрий Шуров рассказал о том, что в зоне СВО применяется объединённый радиоэлектронный комплект ОРК-М1 разработки компании «Причал-Урал» (Екатеринбург).

«Устройство предназначено для подавления сигналов управления БПЛА, которые работают в диапазонах частот 2,4—5,8 ГГц и используются для сброса боеприпасов. ОРК-М1 создаёт излучение, образующее купол высотой до 150 м и диаметром до 100 м», — сказал Шуров.

По словам главы ЦОИ, ОРК-М1 глушит связь дрона с пультом оператора, что препятствует активации сброса снарядов на защищаемый объект. Комплекс может применяться для защиты блокпостов, полевых укреплений, стационарных позиций, зданий и сооружений. Общая масса комплекта составляет всего лишь 2,5 кг.

Оператор FPV-дрона

РИА Новости

© Евгений Биятов

Чем больше, тем лучше

Как утверждает Дмитрий Шуров, появление у фронтовых подразделений ВС РФ тактических малогабаритных комплексов РЭБ внесло «свою лепту в срыв нынешнего украинского контрнаступления».

Схожей точки зрения придерживаются и эксперты. Как полагает Юрий Кнутов, насыщение российских войск компактными средствами РЭБ способно дать им «серьёзные преимущества» в защите от FPV-дронов и других типов ударных БПЛА.

«Можно сказать, что распространение подобных систем радиоэлектронной борьбы является задачей номер один. Однако на этом тоже не стоит зацикливаться. Будущее, как мне представляется, за такой разновидностью РЭБ, как электромагнитное оружие. Это оружие на так называемых новых физических принципах. Оно будет выжигать электронику БПЛА, облучая определённый сектор воздушного пространства», — пояснил Кнутов.

При этом военный эксперт Алексей Леонков в комментарии RT заявил, что у нынешних средств РЭБ нет каких-то ощутимых издержек.

«Системы, которые сейчас поставляются на ЛБС, не являются штатными. Поэтому единственной трудностью может быть их установка на броню, так как конструкция танка, БМП, БТР под это не приспособлена. Однако это вполне решаемый вопрос. И чем больше будет таких комплексов, тем меньше у врага будет шансов повредить нашу технику», — подытожил Леонков.