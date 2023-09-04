Гражданская инициатива: как народные разработки помогают российским военнослужащим в зоне СВО

Спецоперация послужила стимулом большому количеству новых разработок, в том числе народного авторства. Многие неравнодушные граждане начали сами создавать изделия, которые пользуются огромным спросом у военнослужащих в зоне СВО. RT пообщался с народными умельцами, оказывающими помощь фронту. Так, военкор телеканала RT Андрей Филатов вместе с единомышленниками разработал электрическую эвакуационную тележку и электробайк. Краснодарцы Владимир Котельников и Евгений Самарев изготавливают оригинальные жгуты-турникеты. Группа энтузиастов из Омска ремонтирует популярные на фронте «буханки» и разработала квадроцикл с прибором ночного видения. А в Самаре женщины-волонтёры шьют для военнослужащих одежду и маскировочные костюмы.

Андрей Филатов, военкор RT:

— В командировках «за ленточку» неоднократно наблюдал и лично участвовал в эвакуации наших ребят с поля боя. Процесс опасный, мучительный и выматывающий, причём не только для раненого, но и для тех, кто его пытается вынести.

Для эвакуации одного нужна группа из шести человек: четверо несут носилки, двое — прикрывают и сменяют тех, кто выбился из сил. Сама группа заметна для противника — при любой возможности он лупит по ней из артиллерии и атакует дронами.

Раздумывая над тем, как ускорить и упростить эвакуацию, пришёл к выводу о необходимости применения эвакуационной тележки, но в электрифицированном варианте. Мои друзья-единомышленники создали чертежи и подобрали электрическую часть. Так появилась ТЭТЭ (тактическая эвакуационная тележка электрическая). Она позволяет вывезти раненого с поля боя двум людям, в крайнем случае на это способен и один человек. Также с помощью электрифицированной тележки на ближние дистанции можно перевозить боеприпасы и другие грузы.

Максимальная грузоподъёмность ТЭТЭ — 200 кг. Таким образом, с поля боя можно эвакуировать любого бойца в тактическом снаряжении. Тележка раскладная. В сложенном виде её можно катить и спокойно перевозить в любом транспорте. Длина с разложенным задним стопором — 1700 мм, без него — 1300 мм, масса — 35 кг. Для упрощения эвакуации на изделии есть аккумулятор на 48 вольт, питающий два мотора-колеса. Мощность можно регулировать. В будущем ТЭТЭ станет совершеннее, получив более прочные колёса.

Военкор RT Андрей Филатов вывез тело российского бойца на эвакуационной тележке

Тележка уже применяется в зоне СВО, отзывы бойцов положительные. На продажах я никак не зарабатываю. Чертежи изобретения выложены интернете для того, чтобы его массово собирали и отправляли на фронт.

ТЭТЭ была представлена на форуме «Армия-2023» вместе с электробайком. Разработка также призвана обезопасить и упростить эвакуацию раненых. Преимущество электробайка состоит в том, что он бесшумный и незаметен для тепловизоров, потому что не нагревается больше температуры человеческого тела. Также два колеса менее уязвимы для передвижения по местности, где могут быть мины. Более удобный в управлении квадроцикл как раз рискует на них наехать.

Я понимаю издержки, которые есть у электробайка. Он одноместный, и получается, что за судьбу раненого будет отвечать только он сам. Однако практика использования моего байка показала, что после оказания первой медицинской помощи, обезболивания и остановки крови военнослужащие на морально-волевых способны проехать несколько километров до точки эвакуации, где находится санитарная машина. Чтобы минимизировать риски для раненого, я с товарищами разрабатываю шлейку, с помощью которой военнослужащий будет пристёгиваться к мотоциклу.

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Владимир Котельников, основатель группы «САМ! | Помощь фронту своими руками» (Краснодар):

— Деятельность группы направлена на то, чтобы снабжать воинов на ЛБС (линии боевого соприкосновения) различными медицинскими изделиями — прежде всего жгут-турникетами и ампульницами. Я давно увлекался 3D-печатью, а мой друг Евгений Самарев работал швейным мастером на производстве по пошиву снаряжения. Мы поняли, что турникеты вполне реально выпускать в домашних условиях, распечатав составные части на 3D-принтере.

За основу взяли израильский проект этого медизделия, но многое пришлось переделывать под наши реалии, так как оригинальные турникеты были слишком хрупкими из-за пластиковой фурнитуры. Разработали уже 11 модификаций. На данный момент в зону СВО поставляется турникет версии 2.1.

С Евгением мы сразу решили, что наша продукция будет распространяться бесплатно и что мы не будем держать наши разработки в секрете. Понятно, что производственные мощности у нас сильно ограниченные. Однако, распространяя свои технологии, мы вовлекли в производство достаточно большое количество людей. Сейчас по всей стране существует уже свыше десяти центров, изготавливающих турникеты по нашему «рецепту», в Тюмени, Крыму, Москве, Петербурге. Совместными усилиями на данный момент мы изготовили более 9,5 тыс. турникетов, стараемся держать планку на уровне 1 тыс. изделий в месяц. Увеличивая масштабы производства и используя отечественные комплектующие, смогли снизить себестоимость каждого жгута до 120 рублей.

Ещё одной полезной фронту своей разработкой мы считаем новую конфигурацию противошокового комплекта, приспособленного для максимально быстрого использования. Ранее военнослужащие применяли противошоковый комплект из трёх ампул, которые необходимо набирать в один шприц. В боевых условиях это затруднительно и занимает много времени. Наша разработка позволяет смешивать все ингредиенты, не вынимая сосуды из кейса.

Ампульницы группы «САМ! | Помощь фронту своими руками»

© Фото предоставлено Владимиром Котельниковым, основателем группы «САМ! | Помощь фронту своими руками» (Краснодар)

Военнослужащий ломает головки ампул и может оперативно набирать все три компонента в шприц. Время применения противошокового комплекта уменьшилось с нескольких минут до 20 секунд.

Также совсем недавно из зоны СВО нам поступил запрос на производство кейса для шприц-тюбика — аналога противошокового набора. Разработанный нами кейс позволяет одной рукой в кратчайшее время подготовить шприц к использованию, даже не снимая его с брони.

Сергей Королёв, бизнесмен из Омска:

— Помощью фронту я со своими соседями по коттеджному посёлку занимаюсь с прошлого года. Выполняю функцию организатора, координатора такой деятельности. Мы лично общаемся с нашими воинами на передовой и доставляем то, что они просят конкретно.

Наша деятельность началась с того, что мы начали искать подержанные автомобили. Прежде всего пытаемся удовлетворять потребность защитников Донбасса в легендарных «буханках» (семейство микроавтобусов марки УАЗ, выпускавшихся с конца 1950-х годов. — RT). Эта машина — настоящий вездеход, король русского бездорожья. Она очень широко используется в зоне СВО для перевозки людей, боеприпасов и грузов.

Энтузиасты из нашего коттеджного посёлка находят подержанные «буханки» и ремонтируют их, подчас капитально. Мы вкладываемся в каждую машину, понимая, что на фронте у ребят просто нет времени и сил на это. Не без гордости скажу, что иногда техническое состояние отремонтированной нами машины производства 1985 года лучше, чем у недавно выпущенных «буханок».

Например, у наших авто намного более мягкий ход, чем у заводских, из-за более современных рессор. Это позволяет перевозить раненых. По такому назначению одна из «буханок» используется в 11-м полку НМ ДНР. В общей сложности доставили на фронт 28 машин.

Нашей новейшей разработкой, если так можно выразиться, является квадроцикл «Омич». Он был собран из узлов и агрегатов отслуживших своё автомобилей. В отличие от заводских квадроциклов, у нашего вездехода более мощный двигатель и задний привод. Конструктивно это очень надёжный транспорт с отменной проходимостью, который будет помогать в эвакуации раненых и перевозке грузов.

Квадроцикл «Омич»

© Сергей Королёв, бизнесмен из Омска

На «Омиче» установлен прибор ночного видения ПНВ-57Е и инфракрасная фара, которая излучает невидимый свет. Таким образом, водитель может передвигаться в полной темноте, не пренебрегая необходимыми мерами маскировки, что крайне важно в условиях СВО.

Ксения Шевченко, основатель группы «Шьём для наших ребят» (Самара):

— Проект начался в моей собственной квартире. Затем нас приютил храм — батюшка выделил комнату и собрал стол для работы. Группа неравнодушных людей стала расширяться, закупать инструменты, и дело пошло быстрее.

Первоначально группа «Шьём для наших ребят» изготавливала тёплую одежду, но потом ассортимент заметно расширился. Сейчас производим выкройки для подсумков и так называемых «пятиточечников», шьём маскировку для укрытия бойцов и военной техники. Работаем по сезону: летом — маскировочные халаты, подсумки, футболки, зимой — тёплые кофты, балаклавы, термобельё. Совсем недавно мы отвезли гуманитарную помощь в Белгородскую больницу — отправили им шорты и другую одежду.

Год назад пошивом занимались пять — семь человек, десятки людей же помогали материально. На данный момент в нашей «мануфактуре» примерно 30 человек. Женщины сменяют друг друга, выбирают удобное время для работы. Спрос на нашу продукцию огромный, и, откровенно говоря, у нас не хватает людей и материальных ресурсов для пошива того, что необходимо.

Футболки, пошитые участниками группы «Шьём для наших ребят»

© Ксения Шевченко, основатель группы «Шьём для наших ребят» (Самара)

Инициатива снизу

Русский народ всегда отличали смекалка и способность изобретать, казалось бы, простые, но вместе с тем крайне полезные вещи, отмечают опрошенные RT эксперты.

«Вот и сейчас мы наблюдаем, как наши люди проявляют творческую энергию, готовность помогать своим и единение с теми, кто проливает кровь, защищая национальные интересы нашей Родины. Отсюда — настоящий подъём народной инициативы, народной предприимчивости, мощное волонтёрское движение, связавшее бойцов на ЛБС и неравнодушных граждан», — сказал в комментарии RT военный эксперт Виктор Литовкин.

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По сего словам, многочисленные народные разработки — показатель того, что в российском обществе созрело понимание личной ответственности за происходящие сейчас события. По этой причине знаменитая фраза «Фронт и тыл — едины» стала вновь актуальной.

«Безусловно, ещё одной причиной масштабной народной поддержки наших воинов стали объективные проблемы со снабжением, о чём откровенно говорилось и на самом высоком государственном уровне. До сих пор в ряде сфер большим препятствием является бюрократия», — отметил Литовкин.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что гражданская инициатива как раз нивелирует бюрократические издержки. Вместе с тем, как подчеркнул аналитик, стандарты, циклы испытаний и другие процедуры — «это не то, что было взято с потолка».

«Какая-то продукция, например медизделия, по-хорошему, нуждаются в сертификации. Другое дело, что в настоящее время работает поговорка «На войне как на войне», когда своими силами приходится исправлять погрешности устоявшейся до боевых действий системы. Многие народные разработки неидеальны, не соответствуют общепринятым требованиям и выглядят порой причудливо. Однако в массе своей это продукция, которая нужна здесь и сейчас», — пояснил Кнутов.

Комплекс защиты танков «Тритон» на «Армии-2023» (улучшенный промышленный аналог фронтового «мангала» )

© RT / Алексей Заквасин

Как полагает эксперт, государству и оборонному комплексу необходимо с уважением относиться к народным разработкам и обратить внимание на возможность промышленного производства наиболее перспективных образцов.

«Возможно, какие-то «самоделки» имеет смысл доработать и внедрить в массовое промышленное производство. Положительные примеры есть, например это знаменитый фронтовой «мангал» (металлический навес над башней танков. — RT). На «Армии-2023» была представлена его «модификация» — комплекс «Тритон», который намного эффективнее и как раз адаптирован под промышленное производство», — заключил Кнутов.