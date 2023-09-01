«Скучал по семье и вулканам»: штурмовик вернулся из зоны СВО на Камчатку, чтобы проводить дочь в первый класс

36-летний военнослужащий вернулся со спецоперации домой на Камчатку, чтобы 1 сентября проводить в первый класс старшую дочь. Штурмовик с позывным Касьяныч, в прошлом сантехник, отправился служить в Донбасс добровольцем. В первом же бою он вывел шесть раненых товарищей к нашим позициям: группе пришлось проползти на локтях почти полтора километра. Боец рассказал RT, какое главное правило на передовой, почему в рядах ВСУ всё меньше украинцев и как в опасной ситуации ему помогла родная Камчатка.

1 сентября 36-летний Андрей С. в Петропавловске-Камчатском проводил семилетнюю дочь в первый класс. Этот праздник стал для семьи особенным, потому что девочка смогла отправиться в школу за руку с папой, которого она ждала 11 месяцев.

Андрей С. с позывным Касьяныч служит в зоне СВО, куда он отправился добровольцем, и впервые с осени прошлого года приехал в отпуск к семье, преодолев 7,5 тыс. км от Донбасса до родной Камчатки.

Андрей со своими детьми в школе на празднике 1 сентября

© Фото из личного архива

«Я пошёл [на СВО] добровольцем, но это было на второй день после объявления частичной мобилизации, поэтому в военкомате мне дали статус мобилизованного», — рассказывает Андрей.

В родном городе он работал сантехником и до этого в боевых действиях никогда не участвовал. За событиями на Украине он следил с 2014 года. С момента, как в Донбассе начались первые боевые действия, думал о том, чтобы поехать туда, но обстоятельства на тот момент не позволяли.

Осенью прошлого года семья была против того, чтобы Андрей отправлялся на передовую, поэтому он схитрил: сказал жене, что пришла повестка, хотя её на самом деле не было.

«Когда объявили частичную мобилизацию, я понял, что ждать дальше уже некуда. Я лучше буду там усмирять нацистов, чем они сюда придут», — говорит собеседник RT.

На Украине у Андрея есть двоюродный брат, который теперь служит в ВСУ. Общение с родственником прекратилось после того, как тот в разговорах с Андреем стал высказывать радикальные националистические идеи.

«Мы с ним долгие годы общались, помогали: высылали денежку, предлагали вывезти в Россию его детей подальше от боевых действий. А потом его мобилизовали, и всё чаще я стал слышать от него «Слава Украине!», «Вам, русским, [конец]» — короче, мозги ему там промыли хорошо. Так что если мы с братом и встретимся, то только через прицел», — говорит военнослужащий.

«Я держу его на мушке, а он меня»

Попав в армию, Андрей вызвался добровольцем в разведку. Говорит, что хотел сразу работать на результат, «а не отсиживаться в тылу или окопах». Первый же бой, в котором участвовал Касьяныч, запомнился ему на всю жизнь.

Во время наступления его подразделение попало под массированный обстрел вражеских миномётов. Андрей чудом избежал ранения, а вот шесть его боевых товарищей получили серьёзные травмы.

«Уже ближе к ночи, когда бой закончился, мы в группе с шестью ранеными стали выходить к нашим позициям. Проползли 1200 м по открытому пространству на локтях. Большинство ребят скинули бронежилеты, потому что были уже не в состоянии ползти в тяжёлой амуниции. Глубокой ночью мы приняли решение выходить к опорнику (опорный пункт. — RT), потому что оставаться до рассвета на открытке — это самоубийство. Первый же дрон противника навёл бы на нас огонь», — вспоминает военнослужащий.

По словам мужчины, с собой у него была карта, но ближайший опорный пункт, к которому планировала выйти группа солдат, не был на неё нанесён.

«Та местность тогда была ещё «серой»: непонятно было до конца, это наш опорник или нет. Решили, что я выйду к нему и проверю. Просто я единственный был без ранения, поэтому мог бы ещё пободаться, если бы это были не наши», — рассказывает Касьяныч.

Разведчик вышел к опорному пункту с автоматом и гранатой, из которой он выдернул чеку — на случай, если в опорнике всё-таки противник, а не свои. Андрей назвал пароль. «На пароль мне не отвечают. Тут варианта было два: либо они просто его не знают, либо это не наши», — вспоминает он.

© Фото из личного архива

Командир Касьяныча, который был в числе шести раненых, подсказал Андрею, чтобы тот говорил, что с Камчатки. «Тогда парень на опорнике уже начал Андрею чуть доверять и согласился отвести его к командиру», — вспоминает командир.

Сам Касьяныч вспоминает, что не сразу поверил, что им удалось выйти к своим.

«Передо мной просто мужик в зелёнке — в зелёной форме, без всяких нашивок. Я держу его на мушке, а он меня. Я говорю: «Веди к старшему». Меня провели вдоль лесянки (участок леса. — RT), я подхожу, вижу человека в белой повязке — свой! Вытаскиваю из-за спины гранату, вставляю чеку обратно. А опорник этот ещё вчера действительно был украинский, наши его совсем недавно взяли», — говорит Андрей.

Все шесть раненых, которых он вывел, выжили, несмотря на серьёзные травмы. Командир группы, получивший осколочные ранения руки и ноги, сейчас заканчивает реабилитацию — ему удалось вернуть подвижность руки. В сентябре он вновь отправится служить в зону СВО.

Самого Касьяныча после того боя представили к медали «За отвагу», но награду он до сих пор не получил.

«Мой командир говорил, что медаль мне утвердили, но ни медаль, ни наградной лист я до сих пор не видел. Хотя знаю, что все ребята, кто участвовал, представлены к наградам и им их вручили», — говорит военнослужащий.

«Встретил «Байдена»

После первого трудного боя у разведчика только усилилось желание учиться военному мастерству. «Это укрепило во мне стремление совершенствовать свои навыки. Я понял, что надо развиваться», — говорит собеседник RT.

Через полгода после начала службы Касьяныч попросил руководство перевести его из разведки в штурмовой отряд, где он до сих пор служит гранатомётчиком.

«Я понял, что разведка в её классическом понимании перестала быть актуальной: гораздо эффективнее дроны. То есть если раньше боец заходил в тыл противника, чтобы понять положение войск, то сейчас «птичка» за 15 минут облетела пять километров — и вся информация у неё на флешке. Поэтому с марта я перешёл в штурмовики», — рассказывает военнослужащий.

Его отряд специализируется как раз на опорных пунктах. Основная задача — забрать позицию врага, которая необходима нашим войскам, или отбить наши позиции, которые были утрачены. После штурмовиков на опорник заходит пехота, которая держит позицию.

Касьяныч вспоминает, что за время службы на СВО его поразила циничность противника: «Вот они воюют и бьют по «мирняку» — по людям, которых они вроде как своими считают. Садик, школа, деревня — украинцы бьют по украинцам. Вот это для меня нонсенс был, когда я приехал. Ничего для них не свято…»

Нашивки солдат ВСУ и иностранных наёмников — трофеи штурмового отряда ВС РФ

© Фото из личного архива

Но ещё более удивительным для Касьяныча стало то, что теперь он воюет уже не с мобилизованными украинцами, а с профессиональными военными из других стран.

«Я вам честно скажу: за 11 месяцев я не убил ни одного украинца. Все, кто мне попадался, были подготовленные наёмники из других стран: поляки, британцы, эстонцы, латыши, финны, американцы, опять поляки. Даже были из Уругвая и Сомали. Это всё понятно из документов, которые я при них находил. У нескольких я даже нашёл натовские медали за войну в Сербии!» — рассказывает штурмовик.

Его боевые товарищи встречали и украинских граждан, но и они сходятся во мнении, что украинцы всё больше сидят в окопах в составе мобилизованных отрядов, а на передовой воюют подготовленные специалисты.

«Недавно я даже встретил «Байдена» — гражданином Британии оказался. Хотел ему руку пожать, но пахло от него к тому моменту плохо, и в целом он уже был молчаливым, когда мы с ним повстречались», — рассказывает Касьяныч.

«Папа солдат и герой»

Главным правилом в работе штурмового отряда стал расхожий девиз «Своих не бросаем», говорит Андрей. Сохранять бодрость и настрой на передовой помогает и чувство юмора.

«Расскажу вам историю, как у нас в подразделении оказался наш талисман, мы зовём его Братишка-мишка, — улыбается Касьяныч. — Мой товарищ, санинструктор, нашёл в одном из домов в посёлке, который мы отбили, медведя, игрушку. С обожжённой, частично оторванной лапой, осколком от стодвадцатки в голове и глазом, висящим на ниточке. Он ему оказал необходимую помощь, и несколько месяцев Братишка жил у нас в ППД (пункт постоянной дислокации). Вот такая история — своих не бросаем».

Касьяныч с талисманом своего штурмового отряда — спасённым мишкой.

© Фото из личного архива

Бинтам на голове и лапе мишки уже несколько месяцев, а повязка на глаз сделана из военного трофея — ложки от американского пайка. Его штурмовики нашли на одной из отбитых у ВСУ и наёмников позиций.

Мишку санинструктор из отряда забрал домой, когда отправился в отпуск в Россию. У самого Касьяныча отпуск скоро подойдёт к концу: военнослужащему предоставили 20 дней отдыха, но только на дорогу в одну сторону ему нужно четыре дня. Поэтому побыть дома с семьёй Андрей смог меньше двух недель. Но уже успел пару раз сходить с дочками в лёгкие походы — увлекающийся альпинизмом Касьяныч говорит, что девочки остались в восторге.

«3 сентября уже поеду обратно. Девочки знают, куда я отправляюсь, мы им всё честно рассказали, хоть они и маленькие. Они своим сверстникам рассказывают, что «папа солдат и герой». Я на передовой, конечно, очень скучал по семье. А ещё по горам и вулканам», — говорит Андрей.