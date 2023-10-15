«С максимальной эффективностью»: какие боевые задачи выполняют российские FPV-дроны в зоне СВО

Министерство обороны России продемонстрировало кадры удара FPV-дрона Воздушно-десантных войск на Артёмовском направлении. Как указали в военном ведомстве, в зоне спецоперации такие беспилотники зарекомендовали себя как крайне эффективное оружие для поражения движущихся целей и пехоты в укрытиях. Данные БПЛА способны проникать в занятые противником здания и выявлять склады с боеприпасами. В настоящее время российские подразделения на передовой применяют десятки видов FPV-дронов. По мнению экспертов, это оружие нового поколения стало хорошим дополнением к артиллерии, облегчив поражение разнообразных типов целей.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевого применения FPV-дрона Воздушно-десантных войск на Артёмовском направлении. На них запечатлена фиксация противника и поражение одного из боевиков ВСУ, который пытался укрыться в блиндаже.

«В этот раз оператор заметил двух военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Как отмечает пресс-служба ведомства, российские десантники применяют FPV-беспилотники для поражения скоплений личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

«При выполнении боевой работы расчёт в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полёта, ориентирует оператора и корректирует его работу», — поясняют в Минобороны.

Применение FPV-дрона ВДВ на Артёмовском направлении

Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптером в ведомстве считают удобную для оператора ориентацию в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости.

«Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикреплённых к дрону ёмкости с зарядом или боеприпаса», — добавили в министерстве.

«На минимальной высоте»

Ранее российское военное ведомство сообщало, что на линии боевого соприкосновения подразделения практикуют удары по ВСУ малыми FPV-дронами коптерного типа «Бумеранг». Этот БПЛА оснащается четырьмя небольшими двигателями, массивной аккумуляторной батарей, а также специальной ёмкостью, в которой находятся взрыватель, поражающие элементы и пластид. «Бумеранг» способен преследовать цель на скорости до 170 км/ч.

По данным Минобороны, FPV-дрон отличается высокой манёвренностью и максимальным уровнем контроля оператора. Такие аппараты хорошо подходят для уничтожения движущихся целей и живой силы в укрытиях. Кроме того, «Бумеранг» трудно обнаружить и перехватить.

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«В отличие от обычных коптеров, у «Бумеранга» нет модуля связи со спутником. Антидроновое ружьё против него бессильно. Оператор ведёт коптер на минимальной высоте, едва не задевая верхушки деревьев. Видео обрывается, когда дрон превращается в снаряд и на огромной скорости врезается во вражеские позиции», — говорится в материалах ведомства.

FPV-дроны помогают десантникам брать штурмом позиции ВСУ. Как правило, беспилотники наносят удары по опорным пунктам украинских формирований после обстрела их из артиллерии. Аппараты преследуют пехоту неприятеля. Затем бойцы ВДВ под прикрытием бронегруппы и артиллерии приступают к зачистке окопов.

Как рассказали в Минобороны, прежде всего военные ценят в FPV-дроне его способность залетать в занятое противником здание через окна, проломы в стенах и отверстия в крыше, а также проникать на склады с боеприпасами. В войсках этот беспилотник называют «летающим монстром».

«…У нас ребята, которые мастера в этом деле, придумывали различные виды (FPV-дронов. — RT) именно большего радиуса поражения с дополнительными зарядами, такими как тротил, пластид, также брали за основу либо гранату, либо ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный. — RT), и дополнительный заряд крепили уже рядом к ним тротил или пластид, чтобы брать большую площадь поражения, большую силу взрыва», — приводит пресс-служба министерства слова разведчика с позывным Камень.

Боевое применение российского FPV-дрона со снарядом от РПГ-7

Как напоминают эксперты, в настоящее время ВС РФ получают FPV-дроны от десятков частных производителей. Через волонтёров предприятия передают комплекты беспилотников и средства управления, а военнослужащие на передовой уже начиняют БПЛА взрывчатыми веществами.

Так, с первых дней СВО применяется семейство FPV-аппаратов «Джокер» разработки подмосковного Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР). Новой моделью предприятия является ударный беспилотник «Ультиматум». Он оснащается универсальной системой крепления, имеет драйвер управления полезной нагрузкой, всепогоден, не боится ни воды, ни грязи, ни снега.

«Джокеры» могут применяться из укрытий и транспорта. При этом FPV-расчёт очень тяжело обнаружить даже самыми современными средствами разведки», — рассказал в июньском интервью RT гендиректор ЦКБР, научный руководитель лаборатории МФТИ Дмитрий Кузякин.

По его словам, «Джокеры» и другие FPV-дроны существенно облегчают разведку и поражение отдельных целей. Кроме того, ударные БПЛА такого рода помогают бороться со снайперами и расчётами ПТРК, «которые очень опасны для штурмующих сил, особенно в городских боях».

«Вооружённый конфликт на Украине стал первым, где FPV-дроны применяются как оружие, причём полноценное. Более того, можно сказать, что СВО открыла для всего мира эту технику, подобно тому, как в период Первой мировой войны многие страны мира открыли для себя танки и боевую авиацию», — полагает Кузякин.

Для повышения боевых возможностей «Джокеров» ЦКБР предлагает применять гибернаторы — устройства, погружающие FPV-беспилотники в спящий режим (режим гибернации). Данное изделие позволяет БПЛА находиться в неподвижном состоянии до нескольких недель. При этом по команде оператора почти мгновенно дроны приводятся в рабочее состояние и поражают цель. Такая тактика повышает внезапность атаки и уменьшает риски для пилотов «Джокеров».

«Важно, что гибернатор даёт возможность не запускать FPV-дрон с места расположения расчёта. Он позволяет разделить точку старта БПЛА, которая может быть обнаружена радиотехнической разведкой противника, и точку, где находится расчёт. В целом спящий режим даёт возможность пилотам подготовить атаку заранее и действовать более неожиданно для неприятеля», — подчеркнул ранее в интервью RT Кузякин.

VR-шлем на пилоте FPV-дрона «Джокер»

© Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР)

Ещё одним распространённым в войсках семейством FPV-дронов стал «Комар», разработанный ижевской компанией «Тактические идеи». Эти БПЛА способны выполнять три основные задачи: разведка и наблюдение, сброс осколочных боеприпасов калибра 30 мм и 40 мм (ВОГов) и доставка кумулятивного снаряда от РПГ-7. Наряду с этим у «Комара» практически неограниченный обзор местности.

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«На большинстве FPV-дронов камера позволяет видеть сектор в пределах 45 градусов, тогда как на «Комарах» обзор почти неограничен. Это даёт хорошую ситуационную осведомлённость, облегчает навигацию на местности и выполнение ударных функций — например, сброса ВОГов»», — рассказал RT соучредитель предприятия Егор Столбов в августе на полях форума «Армия-2023».

«Комар» способен поднимать в воздух от 1,5 до 2,5 кг боевой нагрузки. Максимальная дальность полёта БПЛА — 10 км, предельное время нахождения в воздухе — 30 минут.

В беседе с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин назвал FPV-дрон эффективным средством поражения на дистанции в несколько километров. При этом, с точки зрения аналитика, использование таких БПЛА не отменяет необходимости массированного применения артиллерии.

«Есть мнение о том, что FPV-дроны и другие беспилотники-камикадзе, по сути, представляют собой управляемые артиллерийские боеприпасы. Да, БПЛА в каком-то смысле компенсируют дефицит снарядов и нехватку артиллерии, но они не заменяют артиллерию, а скорее дополняют её, когда нужно поразить отдельные и движущиеся цели. В конце концов артиллерийские снаряды значительно мощнее и поражают врага на дальностях более 10 км», — пояснил Литовкин.

Оттачивание мастерства

Опыт СВО позволил разработать программы подготовки операторов FPV-дронов. Таких специалистов готовят инструкторы в тылу, в военных училищах и частных компаниях, которые занимаются поставками в зону спецоперации.

«Перед началом практической части обучения военнослужащие проходят теоретическую подготовку, а также тренируются в управлении БЛА при помощи специальных тренажёров. После чего на практике оттачивают своё мастерство в управлении дроном на полигоне», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Линейка дронов «Комар» в ударном и разведывательном исполнении на форуме «Армия-2023»

© Компания «Тактические идеи»

В комментарии RT советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев предположил, что некоторые образцы FPV-дронов могут быть официально приняты на вооружение российской армии.

«FPV-дроны доказали, что являются незаменимым оружием на современном театре военных действий. На мой взгляд, FPV-дроны однозначно встанут на вооружение, это лишь вопрос времени. Это позволит включить их закупки в систему гособоронзаказа и наладить массовое производство на крупных предприятиях российского ОПК», — заключил Кондратьев.