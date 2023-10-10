«С высокой результативностью»: какие задачи в ходе СВО выполняют вертолёты Ми-35М

Экипажи российских вертолётов Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В релизе ведомства отмечается, что для ударов по противнику лётчики применили неуправляемые 80-мм авиационные ракеты С-8. Ми-35М является модернизированной версией советского вертолёта Ми-24. Машина совмещает в себе ударные и транспортные функции. По словам аналитиков, подобная универсальная компоновка вертолёта ещё долго будет востребована в войсках.

Российские вертолёты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится на сайте ведомства.

В релизе МО РФ отмечается, что на необходимое для выстрела расстояние вертолётчики подошли в составе смешанных пар на скорости свыше 200 км/ч и на высоте не более 20 м над землёй.

«Для поражения живой силы и уничтожения опорного пункта противника лётчики применили неуправляемые 80-мм авиационные ракеты С-8, пуски которых были произведены с выполнением приёма кабрирования для задания необходимого угла старта ракет», — заявили военные.

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-35М ЦВО выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении

В Минобороны добавили, что командование Центрального военного округа отмечает «высокую эффективность работы экипажей вертолётов Ми-35М, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач».

Также ведомством отмечена работа инженерно-технического состава. Техники проверяют показания приборов, состояние узлов и агрегатов вертолётов после каждого вылета, обеспечивая круглосуточную готовность боевых машин ВКС РФ.

Воздушная БМП

Как напоминают аналитики, Ми-35М является модернизированным вариантом легендарного советского вертолёта Ми-24.

«Это модернизированная версия ударного вертолёта Ми-24. Машина хорошо адаптируется под современные условия ведения боя», — отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ми-24 был разработан специалистами КБ Миля в 1960-х годах. Согласно замыслу конструкторов, новый вертолёт должен был объединить в себе функции ударной и транспортной машины, став чем-то вроде воздушного варианта БМП.

Первый полёт Ми-24 состоялся в сентябре 1969 года. После этого в течение нескольких лет проходили испытания, в ходе которых в конструкцию вносились изменения, что привело к созданию нескольких промежуточных версий вертолёта. Наконец, в 1976 году на вооружение был принят финальный вариант под индексом Ми-24В.

Первое боевое применение Ми-24 некоторые эксперты датируют 1978 годом, когда кубинские лётчики использовали их в ходе эфиопо-сомалийской войны. В дальнейшем «двадцатьчетвёрка» приняла участие в более чем 30 вооружённых конфликтах, в том числе в войне в Афганистане, где советские военные прозвали её «Крокодилом».

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Как отмечают в госкорпорации «Ростех», Ми-24 стал одним из самых массовых ударных вертолётов в мире и в настоящее время несёт службу более чем в 60 странах.

Обновлённая версия получила обозначение Ми-35М. Её серийное производство началось в 2006 году. Изначально Ми-35М был предназначен для продажи зарубежным заказчикам, однако с 2011 года вертолёт стало закупать и Минобороны РФ.

Самой современной версией «Крокодила» на сегодняшний день является Ми-35П «Феникс», который был представлен публике в 2018 году на форуме «Армия». По словам разработчиков, «машина унаследовала все преимущества Ми-24, избавилась от недостатков, а также получила новые возможности».

На Ми-35П было установлено новое радиоэлектронное оборудование, расширяющее возможности управления и ведения боя. В частности, вертолёт получил обзорно-прицельную станцию (ОПС) с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения. ОПС позволяет пилотам Ми-35П поражать цель даже ночью на расстоянии до 10 км.

Ми-35П

© Рособоронэкспорт

Вертолёт также оснащён экранно-выхлопным устройством, которое снижает температуру выхлопных газов, тем самым делая машину менее заметной для ракетных систем противника. Помимо этого, по желанию заказчика «Феникс» может быть оборудован бортовым комплексом обороны на базе лазерной станции, способной уводить противовоздушную ракету в сторону от вертолёта.

Ми-35П оснащается подвижной двуствольной пушкой калибра 23 мм и неуправляемыми ракетами типа С-8. Также возможна установка подвесных контейнеров с пушками калибра 23 мм, неуправляемых ракет типа С-13, противотанковых управляемых ракет «Атака» с двухканальной системой управления или ракет «Вихрь-1» и «Вихрь-1М».

«Феникс», как и его предшественники, помимо нанесения ударов может также перевозить в грузовой кабине до восьми десантников, троих лежачих раненых или груз весом до 1,5 т. Грузоподъёмность вертолёта может быть увеличена до 2,4 т за счёт использования внешней подвески.

Заявленная крейсерская скорость вертолёта составляет 260 км/ч, максимальная — 335 км/ч.

У «Феникса» могут убираться шасси. Как отмечают в «Ростехе», это улучшило его скоростные характеристики и сделало данную машину оптимальным вариантом для уничтожения площадных целей и живой силы.

«Такие машины необходимы»

По словам аналитиков, вертолёты семейства Ми-24/35 по-прежнему являются одним из основных ударных средств ВКС РФ.

«Ми-35М — это у нас один из основных боевых вертолётов. По облику он похож на Ми-24, но у него мощнее двигатели, отличается также и прицельно-навигационный комплекс. Это удачная машина, доработанная и освоенная лётно-техническим составом. В рамках СВО она является чем-то вроде рабочей лошадки, — отметил в беседе с RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Аналитик также отметил высокую эффективность Ми-35.

«Вертолёт с высокой результативностью работает по наземным объектам — опорным и командным пунктам батальонов, отдельным бронированным целям. В полёте он одновременно ведёт и воздушную разведку, и сразу же может наносить удары с воздуха», — пояснил специалист.

Ми-24 в Афганистане в 1988 году

РИА Новости

© Андрей Соломонов

Аналогичного мнения придерживается военный эксперт Андрей Клинцевич. В частности, он напомнил, что свои высокие боевые качества Ми-24 продемонстрировал ещё в ходе войны в Афганистане.

«Ударные качества этого вертолёта позволяли нашим войскам продвигаться в Афганской войне. Это универсальный, многофункциональный вертолёт», — указал Андрей Клинцевич.

Как отмечают эксперты, российские конструкторы в своих последних разработках не использовали концепцию Ми-24, который сочетает ударные и транспортные функции. В частности, по их словам, Ми-28Н и Ка-52 не предназначены для перевозки десанта.

«Ка-52 и Ми-28Н — это специализированные ударные вертолёты, которые предназначены для поражения бронетехники и нанесения точечных ударов. А Ми-35 является неким промежуточным вариантом между ударным и транспортным вертолётами. Благодаря возможности брать на борт десант он способен участвовать в диверсионно-разведывательных операциях», — пояснил Владимир Попов.

При этом эксперт полагает, что потребность в таких универсальных вертолётах сохранится и в будущем, поэтому разработчики могут вернуться к компоновке Ми-24 при создании новых винтокрылых машин для ВКС РФ.

«Такие вертолёты необходимы. Как вариант, возможна глубокая модернизация Ми-35. Либо будет создана максимально похожая на него по функционалу машина. Конечно, Ми-8 тоже может выполнять боевые задания, но у него всё-таки ограниченные возможности, он пригоден больше для десантно-транспортных задач. Так что перспективы у машин типа Ми-24/35 есть и развитие в этом направлении будет», — заключил эксперт.