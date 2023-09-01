«Каждый вылет уникален»: в Минобороны РФ рассказали о боевой работе вертолётов Ми-8, Ми-28Н и Ка-52

Минобороны России опубликовало видео совместной боевой работы вертолётов Ми-8, Ми-28Н и Ка-52 в зоне спецоперации. Как уточнили в ведомстве, запросы на воздушную поддержку российских бойцов на переднем крае приходят по несколько раз за смену и аэродромы сейчас практически беспрерывно работают в режиме «взлёт — посадка». В ходе боевых вылетов Ка-52 и Ми-28Н наносят удары по противнику, в то время как Ми-8 с группой огневой поддержки обеспечивает им прикрытие. По словам военных экспертов, армейская авиация вносит существенный вклад в борьбу с противником. Как отмечают специалисты, уникальные характеристики вертолётов делают их незаменимыми для ударов по наземным целям.

«»Минобороны РФ показало кадры совместной боевой работы вертолётов Ми-8, Ми-28Н и Ка-52 в зоне СВО.

Как отметили в ведомстве, экипажи вертолётов выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта и военных грузов, а также осуществляют авиационную поддержку подразделений.

«Все полёты проходят на предельно малой высоте. Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за дневную или ночную смену», — рассказали в пресс-службе МО.

Боевая работа экипажей вертолётов армейской авиации и группы огневой поддержки в зоне СВО

По словам военных, аэродромы сейчас работают в режиме взлёт — посадка практически без остановки.

«Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе», — уточнили в Минобороны.

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Каждому боевому заданию предшествует скрупулёзная предполётная подготовка, а также обязательный осмотр лётчиков врачом. В свою очередь, метеорологи информируют пилотов о погодных условиях, в которых придётся выполнять боевую задачу.

«Каждый день мы составляем прогнозы, несколько раз их за день уточняем, чтобы прогнозы были точные, чтобы своевременно спрогнозировать ухудшение погодных условий», — пояснила дежурный синоптик с позывным Дымка.

«Появляются неожиданно»

Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28Н («Ночной охотник») наносят удары по объектам противника. В свою очередь, на военно-транспортный вертолёт Ми-8 возложена задача прикрытия авиагруппы.

«Основную атакующую задачу выполняют Ка-52 и Ми-28Н, а Ми-8 держится позади них, не входя в зону атаки. Он находится в режиме ожидания. Его задача — если будут атакованы вертолёты, прийти им на помощь и спасти экипаж», — пояснил в разговоре с RT военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Для этих целей на борту Ми-8 располагается группа огневой поддержки — стрелки и пулемётчики. Они готовы к любому развитию событий: открыть огонь на поражение, прикрыть, эвакуировать с поля боя раненых или оказать медпомощь.

«Одна из основных задач — это поиск и спасение лётного состава, который либо катапультировался, либо сел на вынужденную посадку... Наша задача их обнаружить, вытащить и вернуть домой», — говорит начальник поисково-спасательной группы с позывным Ворон.

Начальник поисково-спасательной группы с позывным Ворон

Об особенностях боевой работы в вертолётных группах рассказал и разведчик с позывным Лютик.

«Безусловно, мы друг другу всегда должны доверять. Лётчикам мы доверяемся в небе, они нам доверяются на земле, потому что они наши жизни берегут в воздухе, мы, соответственно, спасаем их, выручаем на земле», — отметил военный.

В случае необходимости Ми-8 способен самостоятельно нанести огневое поражение. Для этих целей он оснащается неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8, а также может нести контейнеры УПК-23-250 со встроенной двуствольной скорострельной пушкой ГШ-23. Помимо этого, в арсенал вертолёта входит до восьми огневых точек со стрелковым вооружением — носовым и кормовым пулемётами ПКТ, автоматами АКМ, пулемётами РПК и ПКТ по бортам.

Вертолёт может быть оснащён четырьмя авиабомбами массой 250 кг каждая или двумя по 500 кг, а также пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Атака» или «Штурм». Для защиты от низколетящих самолётов и вертолётов машина может иметь на борту ракеты класса «воздух — воздух» «Игла-В».

Разведчик с позывным Лютик

Чтобы не попасть в зону работы ПВО противника, вертолёты постоянно маневрируют. Все выходы в район удара и маршруты возвращения на базу уникальны и не повторяют предыдущие.

«Штурманы в месяц прорабатывают их больше полусотни. Лётчики рассказывают, что в такой вертолётной эквилибристике всегда высок процент импровизации лётчиков. Каждый боевой вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. Появляются неожиданно, бьют, исчезают в никуда. Не только днём, но и ночью», — говорится в материалах Минобороны.

Уникальные характеристики

Как отмечают аналитики, машины Ми-8, Ми-28Н и Ка-52, о которых говорится в репортаже МО, составляют основу вертолётного парка ВКС РФ.

Наиболее современной модификацией Ми-8 является вертолёт Ми-8АМТШ-В. Он предназначен для высадки десанта и его огневой поддержки, уничтожения танков и другой техники, транспортировки грузов, поисково-спасательных работ и эвакуации раненых.

Ка-52

РИА Новости

© Евгений Биятов

По словам Дмитрия Дрозденко, несмотря на то что первый вариант Ми-8 был разработан ещё в советские годы, его усовершенствованные версии отвечают всем современным требованиям.

«Модернизированные Ми-8 — это уже абсолютно новые машины, которые лишь сохраняют контуры предшественника. Там установлены более современные двигатели, обновлённая трансмиссия, винтовой и хвостовой редукторы, сменилась форма винтов», — пояснил аналитик.

Ми-8 ещё долго будет находиться в строю, полагает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«На Ми-8 я воевал ещё в Афганистане. Со времён СССР эта машина прошла такой уровень модернизации, что по манёвренности и скорости, по потолку высоты она превосходит сегодня многие аналоги. Это великолепная машина, ей ещё служить и служить. Она имеет варианты и транспортные, и медицинские, и специальные, и боевые. Многие заказчики её покупают и как пассажирский транспорт», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, Ми-28Н — это ударный вертолёт, который предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолёт способен действовать в любых метеоусловиях днём и ночью.

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На вооружении «Ночного охотника» стоят управляемые ракеты класса «воздух — поверхность» «Атака-В», комплекс управляемого ракетного вооружения класса «воздух — воздух» «Стрелец», подвижная пушечная установка калибра 30 мм, а также блоки НАРов С-8 (калибра 80 мм) и С-13 (калибра 130 мм).

Наконец, машины Ка-52 «Аллигатор» относятся к классу разведывательно-ударных вертолётов. Они предназначены для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолётов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 также могут обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание на взаимодействующие вертолёты и командные пункты сухопутных войск.

Вертолёт оснащён авиационной пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, ракетным комплексом «Стрелец», ракетами «Атака» и «Вихрь-1», а также пусковым устройством для ракет С-8.

Ко всему прочему, Ка-52 наряду с Ми-28Н в последнее время стал вооружаться новейшей многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305», которая, по сравнению с «Атакой» и «Вихрем», имеет повышенную дальность действия и более мощную боевую часть.

Ка-52 отличается от отечественных и зарубежных аналогов наличием в нём катапультно-амортизационной системы, которая позволяет экипажу в экстренной ситуации покинуть машину.

«По отзывам специалистов, наибольшую огневую мощь имеет, конечно, Ка-52. Ми-28Н, в свою очередь, обладает более мощной бронезащитой. Ка-52 заходит на цель, наносит удары, а Ми-28Н — прикрывает. В случае невыполнения задачи первым второй помогает. Если что-то произойдёт с одной из этих машин, в дело вступает Ми-8, на борту которого находится группа прикрытия и эвакуации. Они высаживаются, боем сковывают противника и эвакуируют экипажи», — пояснил Анатолий Матвийчук.

По его словам, вклад вертолётов армейской авиации в боевые успехи ВС РФ сложно переоценить.

«Вертолёты, по сравнению с самолётами, обладают рядом уникальных характеристик. Например, специальное маневрирование, которое может выполнять только вертолёт, позволяет ему эффективно бороться с наземными целями, в том числе и бронированными», — пояснил Матвийчук.

«Главная задача армейской авиации — уничтожение техники и опорных пунктов противника с помощью управляемых ракет. Поэтому её роль на поле боя очень важна», — заключил Дмитрий Дрозденко.