«Технологичность и надёжность»: специалист «Уралвагонзавода» — о создании и боевых возможностях танка Т-72

19 сентября в России отмечается День оружейника. Одним из достижений конструкторской мысли считается основной боевой танк Т-72, разработанный специалистами «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»). По совокупности ключевых характеристик машина заслужила звание лучшей в мире. Впоследствии на основе Т-72 на УВЗ был создан непревзойдённый по ходовым возможностям и огневой мощи Т-90. Глубоко модернизированные версии обоих танков сейчас успешно выполняют задачи в зоне СВО. О том, как создавалась и совершенствовалась легендарная «семьдесят двойка», в интервью RT рассказал научный редактор пресс-службы УВЗ кандидат исторических наук Сергей Устьянцев.

— Полвека назад на вооружение советской армии был принят основной боевой танк (ОБТ) Т-72 «Урал», остающийся и сейчас одной из самых эффективных машин в мире. Какая задача стояла перед советскими конструкторами при создании «семьдесят двойки»?

— Чтобы понять задачи, которые стояли перед уральскими конструкторами, нам необходимо отмотать время и вернуться к событиям 1950-х годов. В этот период Запад понял, что не сможет безнаказанно направить свои ядерные бомбардировщики на советские города. В связи с этим потенциальный противник стал прорабатывать концепцию ограниченного применения ядерного оружия.

Она заключалась в использовании тактического ядерного оружия (ТЯО) непосредственно на поле боя. Для этого американцы поставили на поток производство артиллерийских боеприпасов с ядерными боезарядами калибра сначала 203-мм, а затем и 155 мм. В тот момент у СССР ничего подобного не было.

Наша страна была вынуждена включиться в эту новую гонку вооружений и начать создавать не только собственное тактическое ядерное оружие, но и технику, которая будет способна действовать в условиях сплошного ядерного заражения.

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Испытания, которое проводились в 1950-е годы, показали, что танк неплохо выдерживает воздействие ядерного взрыва. Было установлено, что он остаётся практически без повреждений, если боезаряд сдетонировал на расстоянии 300—400 м от него. Правда, радиация, по расчётам советских специалистов, гарантировано убивала экипаж.

Советский Союз попробовал адаптировать под изменившуюся концепцию средний танк Т-54. В итоге мы получили Т-55 с противоатомной защитой, но считалось, что эти меры недостаточны.

В СССР пришли к выводу о необходимости сократить танковый экипаж. Уровень технологий того времени позволял исключить только одного человека — заряжающего — за счёт внедрения автомата заряжания.

Помимо этого, применение танка на заражённой местности предполагало, что он будет иметь высочайшую надёжность и работать на любом виде топлива. Ведь обслуживать танк было бы крайне проблематично.

Были и другие важные для нас обстоятельства. Советскому Союзу требовалось найти средства защиты от натовских кумулятивных снарядов повышенной бронепробиваемости и управляемых ракет, а также разработать собственные аналогичные боеприпасы.

Также предстояло компенсировать превосходство потенциального противника в системах управления огнём.

Т-72 на параде в честь празднования 60-й годовщины Октябрьской революции (7 ноября 1977 года)

Legion-Media

© Виктор Будан/ТАСС

Чтобы решить вышеперечисленные задачи, в СССР практически параллельно начали создаваться харьковский Т-64 и уральский Т-62Б — будущий Т-72. Эти танки были соперниками. Первоначально Т-64 казался более продвинутым, но испытания показали его недостаточную надёжность. Этот недостаток оказался критичным.

Впоследствии харьковский танк избавился от большинства «детских болезней». Т-64 был принят на вооружение и пошёл в серийное производство, однако всё равно не стал таким массовым и популярным в войсках, как и его уральский конкурент.

— Какие новейшие на тот момент технические решения были внедрены в Т-72?

— «Семьдесят двойка» полностью соответствовала жесточайшим требованиям военных: это экипаж из трёх человек, надёжный автомат заряжания, неприхотливость в эксплуатации, многотопливность, прекрасная защита от натовских снарядов и превосходная огневая мощь.

Для защиты от кумулятивных и бронебойных подкалиберных натовских боеприпасов уральский танк получил многослойную броню и большие углы наклона листа лобового корпуса.

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На Т-72 была установлена мощнейшая 125-мм гладкоствольная пушка, способная стрелять оперёнными снарядами, необходимыми для поражения тяжёлой западной бронетехники.

Колоссальная энергия этого орудия обеспечивала высокую начальную скорость снарядов. Благодаря этому удалось увеличить дальность прямого выстрела до 2 км. Учитывая специфику местности потенциального театра военных действий, этого было более чем достаточно для гарантированного поражения любого натовского танка без применения сложных вычислительных устройств. А дальномеры Т-72 получили изначально — сначала оптические, а затем и лазерные.

Так, советский ОБТ, по существу, нивелировал превосходство Запада в электронике.

Ещё одним безусловным преимуществом «семьдесят двойки» были технологичность и дешевизна производства по сравнению с западными танками и харьковским Т-64.

— Как появление Т-72 повлияло на развитие западной танкостроительной школы? И почему натовцы отказались устанавливать на свои ОБТ автомат заряжания?

— Естественно, в НАТО пытались отслеживать все наши разработки. Но информация о том, что на Т-64 и Т-72 будет автомат заряжания, утекла на Запад поздно, в тот момент, когда их ОБТ — Leopard и Abrams — находились на финальном этапе создания. Американцы и немцы решили не переделывать свои машины, хотя ранее задумывались об исключении заряжающего.

Уверен, что потом на Западе осознали преимущества, которые даёт автомат заряжания. Однако там не хотели копировать наш опыт и тем самым как бы признавать превосходство советской школы танкостроения даже по каким-то отдельным решениям.

Перспективный немецкий танк с автоматом заряжания Panther KF51

© Rheinmetall AG

Это высокомерие привело к тому, что почти все серийные западные машины по-прежнему имеют четвёртого члена экипажа и слишком высокий силуэт, который их априори демаскирует.

Вместе с тем мы видим, что сейчас Запад проводит своеобразную работу над ошибками. Например, автомат заряжания планируется поставить на обновлённый американский «Абрамс» (так называемый AbramsX. — RT) и на перспективный немецкий ОБТ KF51 «Пантера». Ранее автомат решили установить на свой Leclerc французы.

И всё же натовские страны не смирились с тем, что после появления Т-72 они фактически оказались в проигрышной ситуации. Западники значительно ускорили работы по созданию танков нового поколения и оружия, которое способно бороться с «семьдесят двойкой».

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Потенциальный противник усовершенствовал свои подкалиберные снаряды, системы управления огнём. Большим достижением Запада в конце 1970-х годов стала разработка танковых тепловизоров. У СССР эта техника появилась только на излёте 1980-х годов, и она не пошла в серийное производство.

Также западники сделали упор на резком повышении уровня защищённости. Натовские машины получили очень солидную защиту лобовой проекции. В частности, на «Абрамсе» они пошли на внедрение урановой брони. Это были титанические усилия и, надо признать, они принесли результаты. Новый Abrams и Leopard-2 превзошли Т-72 по ряду тактико-технических характеристик.

Однако обратной стороной медали для Запада стала огромная себестоимость ОБТ. Цена нового Abrams и Leopard-2 оказалась в разы больше «семьдесят двойки», хотя их военно-техническое превосходство не было подавляющим.

Важно, что СССР не ввязался в новый виток гонки вооружений, но пошёл по пути постоянной модернизации Т-72.

Возвращаясь к теме перемен в западном танкостроении, необходимо добавить, что проблема неадекватного соотношения цены и качества по-прежнему актуальна для всех их современных ОБТ.

Т-72Б3М

globallookpress.com

© Bulkin Sergey/news.ru

Кроме того, в попытке превзойти Т-72 натовские машины утратили универсальность и де-факто превратились в истребителей танков на европейском ТВД.

Что это означает? Западные танки сильно потяжелели. Масса многих ОБТ превышает 55—60 т против 44—46 т «семьдесят двойки». На натовские танки пришлось ставить мощные двигатели, а в случае с «Абрамсом» — ещё и крайне прожорливые ГТД (газотурбинные двигатели. — RT).

Как следствие, они практически утратили возможность действовать на пересечённой местности. К театру военных действий их должны доставлять по железным дорогам либо по шоссе на специальных трейлерах. Такая прихотливость для Западной Европы с развитой транспортной инфраструктурой, пожалуй, не очень критична, но для применения в других регионах, да ещё и против серьёзного противника — это уже существенный недостаток.

Сейчас проблемы западных машин из-за потери универсальности хорошо обнажили события в зоне СВО. Массивные и казавшиеся очень грозными «Леопарды» показали себя с не самой лучшей стороны. И, по всей видимости, примерно тот же результат покажут американские ОБТ, которые были обещаны Киеву.

— Как совершенствовался Т-72? Ведь он послужил основой для создания Т-90. А современная модификация этого танка — «Прорыв» — была названа нашим президентом лучшим ОБТ в мире.

— «Семьдесят двойка», по сути, модернизировалась непрерывно и деление на модификации весьма условно. Прежде всего советские конструкторы постоянно улучшали технологичность производства и надёжность машины.

Боевые возможности Т-72 повышалась в ответ на западные новации. Так, «семьдесят двойка» стала оснащаться все более могущественными оперёнными подкалиберными и кумулятивными снарядами. Существенно улучшилась защищённость танка — как за счёт нового пакета многослойной брони, так и с помощью сначала навесной динамической защиты «Контакт-1», а затем и встроенной «Контакт-5».

Конечно, мы старались не отставать и в совершенствовании бортовой электроники.

Боевая работа экипажей танков Т-90М «Прорыв»

С каждой модификацией увеличивалась масса танка, но в отличие от западных ОБТ, утяжеление было незначительным и компенсировалось установкой более совершенной подвески и более мощных дизельных двигателей. Если первая советская «семьдесят двойка» имела мотор мощностью 780 л.с., то современная модификация Т-72Б3М оснащается силовым агрегатом гораздо большей мощности.

Т-90 тоже появился как результат модернизации «семьдесят двойки». Этот танк был принят на вооружение в 1992 году. На мой взгляд, Т-90 — это Т-72 плюс самое лучшее радиоэлектронное оборудование, которое смогла дать наша промышленность до распада СССР. Т-90 также почти непрерывно совершенствовался и сейчас модификация под наименованием Т-90М «Прорыв» по праву считается лучшей в мире.

Создание данного универсального боевого отделения по программе «Прорыв» является огромным достижением отечественной танкостроительной школы, позволяя нам в достаточно короткие сроки модернизировать и пополнить наш танковый парк.