На защите национальных интересов: как повышается боеспособность ВМФ России

На вооружение Военно-морского флота России до конца года встанут ещё 12 кораблей, в том числе фрегат «Адмирал Головко», АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск», сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что в общей сложности за последние десять лет ВМФ РФ пополнился более чем 50 кораблями. Аналитики констатируют, что новейшие корабли и подводные лодки будут защищать национальные интересы России и выполнять роль сдерживающего фактора для вероятного противника.

Военно-морской флот России до конца 2023 года получит ещё 12 кораблей, включая фрегат «Адмирал Головко» и две атомные подводные лодки, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота.

«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят ещё 12. Среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», — сказал министр.

Напомним, в мае и сентябре 2023 года сообщалось о передаче флоту корветов проекта 20380 «Меркурий» и «Резкий». В общей сложности, по словам Шойгу, за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями.

«Совершенствование Военно-морского флота позволяет нам отстаивать геополитические интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы», — заявил глава МО.

Он подчеркнул, что ВМФ сегодня защищает национальные интересы России, а также поддерживает безопасность морских путей и проводит операции в разных районах мира. Для выполнения этих задач Министерство обороны «последовательно предпринимает шаги по модернизации и повышению боеготовности российского Военно-морского флота», подчеркнул глава ведомства.

В частности, добавил Шойгу, Минобороны активно работает над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем и беспилотных подводных аппаратов.

Сергей Шойгу провёл в штабе Тихоокеанского флота совещание по вопросам совершенствования ВМФ

«В любой зоне Мирового океана»

Фрегат «Адмирал Головко» относится к проекту 22350, разработкой которого занимались специалисты Северного проектно-конструкторского бюро (Санкт-Петербург). По данным Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), корабли этой серии предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морским десантом или дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

На вооружении ВМФ России уже стоят два фрегата этого типа — «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Стоит отметить, что «Адмирал Горшков» стал первым носителем новейших российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Согласно информации СМИ, «Адмирал Головко» также может быть оснащён «Цирконами».

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Из материалов ОСК следует, что корабли проекта 22350 могут развивать скорость до 29 узлов (53,7 км/ч), их водоизмещение составляет 4,5 тыс. т, длина — 135 м, автономность — 30 суток, а дальность плавания — до 4,5 тыс. миль. Управление кораблём осуществляет экипаж численностью 170 человек.

На вооружении фрегата находятся 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр», а также противолодочный комплекс «Пакет». Помимо этого, в собственном ангаре базируется противолодочный вертолёт Ка-27.

В марте 2023-го «Адмирал Головко» прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний. В середине августа глава «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил ТАСС, что фрегат находится на завершающем этапе испытаний, после которых он будет передан заказчику. При этом, по словам Орлова, в 2024 году планируется спустить на воду ещё один корабль этой серии — «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с RT обратил внимание на широкую номенклатуру вооружений фрегата.

«Адмирал Головко» будет оснащён универсальными шахтами, которые пригодны для запуска как гиперзвуковых ракет «Циркон», так и ракет «Оникс» и «Калибр». Это фрегат дальней морской океанской зоны. Скорее всего, он войдёт в состав Северного флота, которым во время Великой Отечественной войны командовал адмирал Арсений Головко. Этот корабль, несомненно, усилит арктическую группировку. И не только её, ведь фрегат сможет находиться в любой зоне Мирового океана, как это уже продемонстрировал недавно головной корабль проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков», — отметил аналитик.

Подводные крейсеры

Атомная подводная лодка четвёртого поколения «Император Александр III» выполнена по проекту 955А («Борей-А»), разработанному специалистами Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург). На вооружении этого крейсера стоят твердотопливные баллистические межконтинентальные ракеты «Булава», которые могут нести ядерные боеголовки.

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов»

РИА Новости

© Павел Львов

Согласно планам Минобороны РФ, «Бореи» должны стать основой морских стратегических ядерных сил России. «Император Александр III» будет уже седьмым крейсером этой серии в составе ВМФ и четвёртым — в рамках модернизированного проекта. Ранее на боевое дежурство заступили субмарины «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир», «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов».

По словам Василия Дандыкина, корабли проектов 955 и 955А — важная часть российской ядерной триады.

«На вооружении таких подлодок стоят порядка 16 ракет «Булава» с разделяемыми боеголовками, а также торпедное оружие. Это будет достойное пополнение для ВМФ РФ», — подчеркнул специалист.

Атомный подводный крейсер «Красноярск» проекта 885М («Ясень-М») был разработан в конструкторском бюро «Малахит» (Санкт-Петербург). Как сообщил в июне 2023 года генеральный директор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш», входит в ОСК) Михаил Будниченко, работы проводятся «в соответствии со сроковыми обязательствами».

Эти крейсеры предназначены для борьбы с подводными лодками и корабельными группировками, а также для нанесения ударов по наземным объектам противника. Минобороны РФ уже получило три АПЛ этого типа: «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск». На различных этапах строительства находятся субмарины «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера 4-го поколения «Красноярск»

РИА Новости

© Павел Львов

В общей сложности каждая АПЛ серии 885М способна нести до 40 ракет. Сейчас в качестве ракетного вооружения они используют крылатые ракеты «Калибр». Однако, как сообщал в 2020 году Михаил Будниченко, в будущем их могут оснастить и гиперзвуковым оружием.

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Эту информацию в августе 2023 года подтвердил тогдашний генеральный директор ОСК Алексей Рахманов. По его словам, подводные лодки проекта «Ясень-М» будут штатно вооружаться ракетным комплексом «Циркон». «Работы в этом направлении уже ведутся», — заявил Рахманов в интервью РИА Новости.

Василий Дандыкин назвал АПЛ типа «Ясень-М» важным компонентом обеспечения безопасности российского надводного флота.

«Это гроза авианосцев противника. У крейсеров проекта 885М на вооружении находится достаточное количество ракет. Причём на крейсере этого же класса «Северодвинск» уже начались испытания «Цирконов», — рассказал аналитик.

Как пояснил в комментарии RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, «Циркон» — это грозное оружие, которое может нанести значительный ущерб вражеским кораблям, включая авианосцы. «У «Цирконов» скорость настолько высокая, что эта ракета способна пробить борт любого корабля и нанести ему серьёзный урон», — отметил аналитик.

По его словам, приём в состав флота фрегата «Адмирал Головко», АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск» повысит боеспособность ВМФ РФ.

«Мощь нашего флота увеличится на три суперсовременных корабля, которые будут защищать национальные интересы нашей страны и сдерживать агрессию вероятного противника», — заключил аналитик.