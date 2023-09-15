Универсальный корабль: как корвет «Резкий» укрепит боевую мощь ВМФ России

Новейший корвет «Резкий» проекта 20380 передан Тихоокеанскому флоту РФ, сообщили в пресс-службе ТОФ. «Резкий» стал девятым кораблём этой серии в составе ВМФ. Как подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров, при его постройке использовались исключительно отечественные комплектующие и оборудование. По словам экспертов, корветы проекта 20380 — универсальные корабли, которые могут вести борьбу с подводными и надводными судами противника, наносить удары по береговым объектам и противодействовать вражеской авиации.

Корвет «Резкий» проекта 20380 вошёл в состав Тихоокеанского флота ВМФ России, сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Во Владивостоке состоялась торжественная церемония подъёма военно-морского флага и приёма в корабельный состав ВМФ России корвета «Резкий» проекта 20380, построенного на Амурском судостроительном заводе», — говорится в релизе.

В мероприятии приняли участие главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, гендиректор Амурского судостроительного завода Николай Боровский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, ветераны ТОФ и работники завода.

Новый корвет назван в честь эскадренного миноносца «Резкий», который был принят в состав Тихоокеанского флота в 1942 году. По словам Николая Евменова, советский эсминец «защищал дальневосточные рубежи нашей Родины долгие годы, внеся свою лепту в историю Тихоокеанского флота».

Церемония подъёма военно-морского флага и приёма в корабельный состав ВМФ России корвета «Резкий»

© АО «ОСК»

Командующий ВМФ напомнил, что корабли проекта 20380 уже продемонстрировали свою боевую мощь.

«Я уверен, что корвет и экипаж будут с честью нести гордое имя «Резкий», гордое имя тихоокеанцев, подтвердят и приумножат все те боевые традиции, которыми славится Тихоокеанский флот и Военно-морской флот России», — приводит слова Евменова ТАСС.

Адмирал отметил, что корветы серии 20380 отличает внушительная огневая мощь при небольшом водоизмещении. По его словам, Россия сегодня нуждается в кораблях подобного класса.

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«Вооружённый ракетным комплексом большой дальности, он представляет собой достаточно грозную силу. Корветы данного проекта уже несли службу не только в ближней морской зоне, но и в дальней океанской зоне... Они очень нужны флоту —промышленность готовится спустить на воду ещё порядка четырёх корветов», — заявил адмирал.

В свою очередь, зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул, что при строительстве «Резкого» использовались только отечественные комплектующие.

«При проектировании инженеры делали основной упор на улучшение ходовых качеств, а также на использование новейшего радиоэлектронного оборудования и современных видов вооружений. Хотел бы отметить, что предприятия с максимальной ответственностью подошли к выполнению гособоронзаказа и, что самое важное, при строительстве использовались только отечественные комплектующие и оборудование», — цитирует Мантурова пресс-служба Минпромторга.

Стоит отметить, что в мае этого года Минобороны РФ сообщило о принятии в состав Черноморского флота корвета «Меркурий» этого же проекта. В июле Николай Евменов заявил, что корвет будет нести службу в Восточном Средиземноморье.

Морской «Тигр»

«Резкий» был заложен на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2016 года. В ноябре 2021-го корабль был доставлен транспортным доком «Зея» во Владивосток для подготовки к испытаниям. Как сообщали в июне 2023 года в МО РФ, корвет, в частности, отрабатывал поражение воздушных объектов с помощью зенитного ракетного комплекса «Редут».

Производство кораблей проекта 20380 началось в 2001 году, когда на петербургском Судостроительном заводе «Северная верфь» был заложен корвет «Стерегущий» — головной корабль серии. Его разработкой занимались специалисты ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург). В 2008 году корабль был передан Минобороны для прохождения службы в составе Балтийского флота.

В дальнейшем строительство кораблей этого типа было развёрнуто также на Амурском судостроительном заводе.

В строю сейчас находится в общей сложности девять корветов проекта 20380. Как отмечают аналитики, в скором времени ВМФ должны пополнить ещё два корабля этой серии: «Строгий», предназначающийся для Черноморского флота, и «Грозный», строящийся для ТОФ.

Корвет «Стерегущий» во время морского парада в День Военно-морского флота в Балтийске

РИА Новости

© Игорь Зарембо

В материалах Объединённой судостроительной корпорации говорится, что корветы проекта 20380 предназначены для действий в ближней и средней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки десанта в ходе морских десантных операций и патрулирования зоны ответственности с целью блокады. Суда этого класса также могут выполнять функции флагманского корабля тактической группы.

По данным Минпромторга, длина корветов составляет более 100 м при водоизмещении около 2200 т. Они способны совершать походы дальностью до 4 тыс. морских миль.

Как отмечают в Минобороны РФ, конструкторам удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля благодаря применению в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Помимо базового проекта 20380, существует также его модернизированная версия под индексом 20385. На вооружении ВМФ РФ стоит сейчас один корвет этого типа — «Гремящий». Он оснащён крылатыми ракетами «Калибр-НК», ЗРК «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, зенитной 30-мм установкой АК-630М и противолодочным комплексом «Пакет». Набор ударного противовоздушного и противолодочного оружия на корвете дополняется противолодочным вертолётом Ка-27ПЛ, который базируется на судне в собственном ангаре.

В 2024 году ожидается передача флоту ещё одного корвета обновлённой серии под названием «Проворный». Всего, как сообщил в 2021 году Николай Евменов, Тихоокеанский флот до 2027 года должен пополниться 12 корветами проектов 20380 и 20385.

Кроме того, в ЦМКБ «Алмаз» разработали экспортную версию этих кораблей, которая получила обозначение 20382 «Тигр». Ранее СМИ сообщали об интересе Алжира к таким корветам.

Универсальный проект

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, принятие на вооружение корвета «Резкий» стало частью планового обновления флота.

«У нас ещё остаётся довольно много кораблей советских проектов. Их надо менять на новые за счёт более современных серий судов, разработанных уже в России. Поэтому сейчас идёт плановое обновление кораблей всех флотов», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

В свою очередь, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий обратил внимание на расширение функций корветов в составе современного флота.

«Понятие «корвет» изначально относится к эпохе парусного флота, однако затем его функции менялись. В ХХ веке корветы использовались для борьбы с подводными лодками противника. Наибольшее развитие эти корабли получили в период Второй мировой войны, когда их массово строили — буквально сотнями. Современные корветы хотя и носят то же название, но, по сути, являются уже многоцелевыми боевыми единицами. Это относится и к «Резкому», — сказал собеседник RT.

Он назвал «Резкий» универсальным кораблём.

«Корвет проекта 20380 может выполнять массу различных задач: вести борьбу с подводными и надводными кораблями, наносить удары по береговым объектам и противодействовать вражеской авиации. Кроме того, такие корветы могут осуществлять эскортирование других судов и кораблей в море. Такой широкий спектр задач и позволяет говорить об универсальности этого проекта. Серия кораблей 20380 уже не первый год находится на вооружении ВМФ РФ, и, надо полагать, что этот проект будет развиваться», — заключил эксперт.