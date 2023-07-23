Пополнение для Тихоокеанского флота: новый российский ледокол «Евпатий Коловрат» прибыл в Петропавловск-Камчатский

Новейший дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» завершил межфлотский переход и прибыл в Петропавловск-Камчатский, сообщили в Минобороны РФ. До конца года корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота. «Евпатий Коловрат» относится к модернизированному проекту 21180М и предназначен для доставки грузов в отдалённые гарнизоны, проводки боевых кораблей в ледовых условиях, перевозки команд и проведения гидрографических работ. При необходимости ледокол может быть оснащён боевыми системами. Ранее в состав Северного флота был принят ледокол проекта 21180 «Илья Муромец». По словам аналитиков, суда такого рода необходимы ВМФ РФ для укрепления присутствия в стратегически важном Арктическом регионе.

Новый российский ледокол «Евпатий Коловрат», который вскоре войдёт в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), прибыл в Петропавловск-Камчатский, сообщили в Минобороны РФ.

«Новейший ледокол «Евпатий Коловрат», построенный для Тихоокеанского флота, прибыл в Петропавловск-Камчатский после межфлотского перехода из Санкт-Петербурга... Ледокол ошвартовался на причале судостроительного завода, где его торжественно встретили военнослужащие Войск и сил на Северо-Востоке России, знамённая группа и представители промышленности от завода-изготовителя», — рассказали в ведомстве.

Маршрут перехода пролегал через Атлантический океан, Средиземное море, Индийский океан, акваторию Юго-Восточной Азии, Японское и Охотское моря, уточнили военные.

«В ближайшее время ледокол «Евпатий Коловрат» начнёт подготовку к вводу в корабельный состав ТОФ, после чего продолжит нести службу в зоне ответственности Войск и сил на Северо-Востоке России», — заявили в МО.

Ледокол «Евпатий Коловрат» прибыл в Петропавловск-Камчатский

© Минобороны России

«Илья Муромец» и «Евпатий Коловрат»

Напомним, дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» был заложен в декабре 2018 года на верфях судостроительного предприятия «Алмаз» (Санкт-Петербург). Через два года корпус судна был выведен из эллинга.

В декабре 2022 года сообщалось, что «Евпатий Коловрат» приступил к заводским ходовым испытаниям в Балтийском море, в рамках которых планировалось проверить все характеристики и системы судна, работу радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъёмных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок и якорных устройств.

Как отмечают в Минобороны, приём ледокола в состав Тихоокеанского флота ожидается в текущем году.

Судно построено по модернизированному проекту 21180М. Ранее по оригинальному проекту 21180 в интересах Минобороны был создан ледокол «Илья Муромец». В 2017 году он пополнил состав Северного флота.

Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец»

РИА Новости

© Павел Львов

Ледокол «Илья Муромец» — это однопалубное многофункциональное судно, предназначенное для обеспечения базирования и развёртывания сил флота в ледовых условиях.

«Главная особенность судна — расширенная функциональность при достаточно скромных габаритах. «Илья Муромец», помимо прямого назначения — ломать лёд и проводить суда, — предназначен для перевозки грузов и людей в обеспечение развёртывания и обслуживания удалённых военно-морских баз, для участия в специальных спасательных операциях и ликвидациях последствий техногенных аварий», — говорится на сайте Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Кроме того, ледокол оснащён современным гидрографическим комплексом, что позволяет в период сезонного весенне-летнего «простоя» привлекать судно к работам по картографированию морского дна и проведению научно-исследовательских работ.

Длина «Ильи Муромца» составляет 85 м, наибольшая ширина — 20 м, осадка — 6,8 м, водоизмещение — 6 тыс. т, скорость хода — 15 узлов. Экипаж ледокола насчитывает 39 человек, а автономность плавания достигает двух месяцев.

Модернизированный вариант 21180М отличают меньшие габариты. Так, по информации Минобороны, водоизмещение «Евпатия Коловрата» составляет чуть более 4 тыс. т, длина — 82 м, а ширина — 19 м. Другие характеристики корабля не приводятся. Отмечается лишь, что ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1,5 м.

По данным СМИ, осадка «Евпатия Коловрата» позволит ему заходить в порты Тикси в Якутии и Диксон в Красноярском крае.

Как и «Илья Муромец», «Евпатий Коловрат» будет доставлять грузы в отдалённые гарнизоны, заниматься проводкой боевых кораблей в ледовых условиях, перевозить команды и осуществлять гидрографические работы.

В случае необходимости ледокол может быть вооружён боевыми системами, уточнили в оборонном ведомстве.

«В носовой части («Евпатий Коловрат». — RT) имеет вертолётную площадку. При необходимости на ледоколе могут быть установлены зенитные артиллерийские установки», — говорится на сайте Минобороны.

По словам председателя Московского клуба истории флота Константина Стрельбицкого, функционал «Евпатия Коловрата» шире, чем у обычного ледокола.

«Это не просто ледокол, а ледокольное судно. Это означает, что, помимо разрушения льда, суда этого проекта могут выполнять и другие задачи, в частности патрулирование в районах мирового океана, где имеется ледовый покров. Так что его правильнее назвать военным кораблём с ледокольными возможностями», — отметил эксперт в разговоре с RT.

«Мощный кулак»

Российский ВМФ имеет давнюю историю использования ледоколов, напоминают аналитики.

«Военные ледоколы были в Императорском флоте, были и в советском ВМФ. Они необходимы, чтобы решать задачи по оперативному выводу подводных лодок, не привлекая внимания. Когда лёд не столь тяжёлый, выход как раз может обеспечить ледокол типа «Евпатий Коловрат». Это второй корабль подобного типа. Первый — «Илья Муромец» — уже успел хорошо себя зарекомендовать на Северном флоте», — рассказал в беседе с RT капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт добавил, что подобные суда могут быть задействованы и при проведении определённых боевых операций, так как на них предусмотрено место для установки орудий.

Дандыкин также указал, что в интересах ВМФ в последние годы было построено ещё одно судно ледового класса — патрульный корабль проекта 23550 «Иван Папанин». Планируется выпустить несколько кораблей этого типа.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

РИА Новости

© Александр Гальперин

«Проект 23550 тоже интересен. Эти корабли могут действовать в условиях нетолстого льда и сопровождать танкеры или вспомогательный флот. Они строятся для российских флотов, которые находятся в условиях ледовой обстановки. Одно из отличий судов этого проекта от 21180 заключается в том, что на них с самого начала устанавливается вооружение», — говорит аналитик.

На сайте ОСК сообщается, что корабли проекта 23550 предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения.

Кроме того, эти корабли могут поражать морские, береговые и воздушные цели. Они также оснащаются переносными зенитно-ракетными комплексами и артиллерийской установкой. На ледоколе предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолёта.

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В январе 2022 года в Минобороны назвали оснащение ВМФ ледоколами одним из приоритетов в ближайшей перспективе.

«С учётом активного освоения Арктической зоны, обеспечения безопасности функционирования Северного морского пути и отечественных гидрографических исследований Арктики важнейший сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России ледокольными кораблями и судами обеспечения ледового класса будет в числе приоритетного развития в 2022 году и ближнесрочной перспективе», — отмечали в ведомстве.

По словам аналитиков, пополнение российского ВМФ новыми ледоколами позволит России упрочить и расширить своё присутствие в стратегически важном Арктическом регионе.

«РФ, учитывая её геополитическое положение, нужны ледоколы и ледокольные суда. Ни одна страна в мире не имеет такой арктической границы, как Россия. Поэтому необходимо эту границу содержать и защищать», — подчеркнул Константин Стрельбицкий.

Аналогичной точки зрения придерживается Василий Дандыкин.