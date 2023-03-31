Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск для проведения государственных испытаний
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня на главную базу Северного флота прибыл новый фрегат «Адмирал Головко». Корабль продолжит программу заводских ходовых и государственных испытаний на полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море», — приводит сообщение ТАСС.
Фрегат также проведёт проверку вооружения с выполнением испытательных стрельб.
Ранее в Минобороны сообщили, что в России начались командно-штабные учения ракетных войск стратегического назначения с комплексами «Ярс».