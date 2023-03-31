Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск для проведения государственных испытаний

Короткая ссылка
Фрегат «Адмирал Головко» прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.
Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск для проведения государственных испытаний
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня на главную базу Северного флота прибыл новый фрегат «Адмирал Головко». Корабль продолжит программу заводских ходовых и государственных испытаний на полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море», — приводит сообщение ТАСС.

Фрегат также проведёт проверку вооружения с выполнением испытательных стрельб.

Ранее в Минобороны сообщили, что в России начались командно-штабные учения ракетных войск стратегического назначения с комплексами «Ярс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить