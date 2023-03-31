Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск для проведения государственных испытаний

Фрегат «Адмирал Головко» прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня на главную базу Северного флота прибыл новый фрегат «Адмирал Головко». Корабль продолжит программу заводских ходовых и государственных испытаний на полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море», — приводит сообщение ТАСС.

Фрегат также проведёт проверку вооружения с выполнением испытательных стрельб.

Ранее в Минобороны сообщили, что в России начались командно-штабные учения ракетных войск стратегического назначения с комплексами «Ярс».