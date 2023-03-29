Минобороны: в России начались учения РВСН с комплексами «Ярс»
«Комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК «Ярс», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что будет проверена слаженность действий военных в ходе выполнения задач.
По ходу учений, комплексы осуществят манёвры в трёх российских регионах.
2 февраля стало известно, что ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении.