Минобороны: в России начались учения РВСН с комплексами «Ярс»

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В России начались командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами «Ярс», сообщает российское Минобороны.

«Комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК «Ярс», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что будет проверена слаженность действий военных в ходе выполнения задач.

По ходу учений, комплексы осуществят манёвры в трёх российских регионах.

2 февраля стало известно, что ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении.

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