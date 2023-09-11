«Противник постоянно чувствует угрозу»: как российская армия применяет ОТРК «Искандер» в зоне СВО

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры пуска крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по командному пункту украинских боевиков. Данное средство поражения используется российской армией с самого начала спецоперации для разрушения объектов военной инфраструктуры ВСУ. Помимо крылатых ракет, удары по противнику наносят баллистические снаряды «Искандера», которые отличаются более высокой скоростью. По мнению экспертов, успешная боевая работа российского оперативно-тактического комплекса позволяет нарушать логистику и систему управления вражескими войсками.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в зоне спецоперации. Как сообщает военное ведомство, расчёт этой системы ударил крылатой ракетой по тщательно замаскированному командному пункту ВСУ.

«Цель плановая, основательно проработанная нашей разведкой. Очередной — для расчёта «Искандера» — хорошо замаскированный командный пункт, в который в одно и то же время ежедневно съезжаются, очевидно на совещание, высшие офицеры противника», — заявили в Минобороны РФ.

«Противник был напуган»

По данным военного ведомства РФ, Вооружённые силы России продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры киевского режима. Для решения подобного рода задач круглосуточно дежурят дивизионы «Искандеров».

Напомним, что данные ОТРК применяются для разрушения военной инфраструктуры ВСУ с самого начала спецоперации. Расчёты «Искандеров» выводят из строя командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства ПВО и другие важные цели.

Самоходная пусковая установка и транспортно-заряжающая машина ОТРК «Искандер»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Как говорится в материалах Минобороны РФ, оперативно-тактические ракетные комплексы «находятся за многие километры от линии фронта, но противник постоянно чувствует угрозу, исходящую от них».

«Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток его производить. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство. Боевая задача может поступить в любой момент», — пояснили в Минобороны РФ.

«Искандер» находится на вооружении российской армии с 2006 года. ОТРК был разработан коломенским КБ машиностроения при участии ЦКБ «Титан» и Научно-исследовательского института электронных приборов (НИИЭП).

Создание «Искандера» осуществлялось с соблюдением требований Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённого в 1987 году между США и СССР. Документ запрещал Москве и Вашингтону создавать сухопутные ОТРК дальностью свыше 500 км. Однако в 2019 году Соединённые Штаты вышли из ДРСМД. Следом за этим Россия приостановила его действие.

«Искандер» состоит из самоходной пусковой установки и транспортно-заряжающей машины. Каждая несёт по две ракеты. Основным оружием «Искандера» считается твердотопливная одноступенчатая баллистическая ракета 9М723.

Cкорость этого боеприпаса может достигать 2,1 тыс. м/с, дальность поражения целей варьируется от 50 до 400 км. Стартовая масса 9М723 составляет 3,8 т, вес полезной нагрузки — 480 кг.

Ракета имеет минимальное количество выступающих элементов и специальное теплозащитное покрытие, что позволило заметно понизить её радиолокационную заметность. Полёт 9М723 происходит по труднопрогнозируемой для вражеских средств ПВО траектории. Кроме того, на финальном участке она интенсивно маневрирует, серьёзно усложняя для противника задачу перехвата.

Головка самонаведения (ГСН) ракеты оснащается инерциальной системой с оптическим наведением на цель по распознаванию местности, где она находится. Для нанесения высокоточного удара требуется снимок, который загружается в бортовой компьютер.

Оптическая аппаратура ГСН формирует изображение местности в районе цели, сравнивает его с эталонным. После этого головка самонаведения выдаёт команды органам управления ракеты.

Боевая работа ОТРК «Искандер» по скоплению войск ВСУ

Считается, что работе ГСН могут помешать погодные факторы, затрудняющие идентификацию местности (низкая облачность, туман). В то же время безусловными достоинствами головки эксперты называют универсальность и абсолютную защиту от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Помимо баллистической 9М723, носителем ГСН является крылатая ракета 9М728 и её модернизированный вариант 9М729. Обе ракеты были разработаны в ОКБ «Новатор» (Екатеринбург) и унифицированы между собой.

В начале 2019 года Минобороны РФ «в рамках добровольной транспарентности» провело специальный брифинг для иностранных военных атташе по 9М729, дальность которой, как полагали на Западе, превышает 500 км.

Как заявил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, совершенствование 9М729 коснулось боевой части и электронной аппаратуры. В результате ракета получилась несколько длиннее и тяжелее предшественницы.

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«На ракете 9М729 размещены боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления, обеспечивающий более высокую точность поражения цели», — рассказал Матвеевский.

По словам военачальника, максимальная дальность полёта 9М729 составляет 480 км, что на 10 км меньше по сравнению с предшествующей модификацией. Под новый боеприпас была разработана специальная самоходная пусковая установка, способная перевозить четыре ракеты.

В материалах Минобороны РФ сообщается, что крылатая ракета предназначена для поражения «ювелирных целей» вроде командных пунктов.

«Военнослужащие вспоминают: несколько месяцев назад загнали крылатку точно в окно командного пункта. Разведчики сообщили содержание вражеского радиообмена. Отсюда и подробности с окном. Противник был напуган и одновременно поражён точностью ракеты высотой в двухэтажный дом», — отмечают в военном ведомстве.

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, преимущество крылатых ракет «Искандера» заключено в способности совершать полёт на предельно малых высотах и на более дальние расстояния, чем 9М723.

Пуск крылатой ракеты ОТРК «Искандер»

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

«Крылатая ракета «Искандера» немного точнее баллистической. Она идёт на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Благодаря этому её тяжело обнаружить. Вместе с тем она дозвуковая. Баллистическая ракета значительно превосходит крылатую по скорости, а для защиты от комплексов ПВО-ПРО неприятеля она оснащается специальными средствами противодействия», — подчеркнул Кнутов.

По мнению эксперта, обе ракеты ОТРК крайне тяжело сбить, что, собственно, и подтверждается практикой применения в СВО. Подтверждённых перехватов боеприпасов «Искандера» по-прежнему нет, добавил собеседник RT.

«Непобедимый и сверхточный»

По информации Минобороны РФ, большим преимуществом «Искандера» является вездеходная колёсная платформа МЗКТ-7930. Она позволяет ОТРК уверенно преодолевать большие расстояния в условиях бездорожья.

«Искандер» по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Многотонный тягач пусковой «Искандера» легко проходит по любой местности. Это сохраняет жизни ракетчиков и саму пусковую установку, когда необходимо быстро покинуть позиции», — сообщается в материалах военного ведомства.

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Военнослужащие уделяют большое внимание вопросам скрытности и безопасности, так как враг беспрерывно пытается отследить передвижения «Искандеров». Для этого неприятель применяет беспилотники, спутниковые системы наблюдения, радиолокационные станции западного производства, диверсионные группы. В ответ расчёты ОТРК стараются маскировать свои действия. Например, ракетные пуски осуществляются в низинах и из лесопосадок.

«Пусковая установка сливается с местностью. Это не только визуальный камуфляж. Специальная маскировочная сеть пропитана химическим составом, который нейтрализует радиоволны — уберегает от сканирования противника и поглощает сигнал, фактически делая установку невидимой для разведки противника», — подчёркивают в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщают, что «Искандер» зарекомендовал себя как грозное и эффективное оружие, которое остаётся недосягаемым для противника.

«Непобедимый и сверхточный комплекс «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире», — отмечают военные.

По словам Юрия Кнутова, ОТРК незаменимым для нашей армии как уникальное средство поражения высокоприоритетных целей в тылу противника. Во многом благодаря успешной боевой работе «Искандеров» нарушаются логистика и система управления украинскими войсками.

Пуск крылатой ракеты ОТРК «Искандер»

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Лямин. В разговоре с RT он назвал «Искандер» одним из самых эффективных в мире самоходных ракетных комплексов для уничтожения защищённых стационарных объектов.

Как полагает аналитик, опыт спецоперации может послужить стимулом для продолжения модернизации ОТРК. В частности, эксперт напомнил, что после краха ДРСМД Россия не ограничена в возможностях повышения дальности.

«Когда действовал ДРСМД, дальность крылатых ракет «Искандера» приходилось контролировать с помощью установки определённого объёма топлива. Поэтому, чтобы сейчас увеличить дистанцию стрельбы, достаточно дать ракетам ОТРК больше горючего. С помощью нехитрых манипуляций дистанцию поражения можно увеличить на 200—300 км. Кроме того, модернизация может затронуть боезаряды и электронику, повысив могущество и скрытность нашего «Искандера», — резюмировал Лямин.