«Актуальны и востребованны»: как создавались и совершенствовались российские самоходные ПТРК
- Истребитель танков ИТ-1/Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»
- © «Красная звезда»/РИА Новости / Рамиль Ситдиков
55 лет назад Совет министров СССР утвердил постановление о принятии на вооружение истребителя танков ИТ-1 («объект 150»). Эта машина считается первым в мире серийно выпускаемым высокозащищённым самоходным противотанковым комплексом с управляемым ракетным вооружением.
Для выполнения боевых задач уникальная бронемашина получила ракету 3М7 «Дракон». Её боекомплект насчитывал 15 боеприпасов, способных поражать цели на дальности до 3 км и пробивать броню толщиной до 250 мм.
Помимо ракет, в состав управляемого вооружения ИТ-1 входили система заряжания и пуска, дневной и ночной прицелы, стабилизатор, станции наведения и управления. Для самообороны «объект 150» оснащался 7,62-мм пулемётом Калашникова с боекомплектом на 2 тыс. патронов.
За основу для ИТ-1 были взяты узлы и агрегаты танка Т-62. Но из-за необычного вооружения компоновка и оборудование машины принципиально отличались от боевого отделения предшественника.
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- РИА Новости
По замыслу Минобороны СССР, ИТ-1 должны были комплектоваться батальоны мотострелковых дивизий на западных рубежах страны. Истребители танков серийно производились до 1970 года на «Уралвагонзаводе». В общей сложности было выпущено 220 единиц.
«Всепогодность и защищённость»
Как рассказал в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов, проект ИТ-1 не имел аналогов в мире, но при этом в большей мере носил экспериментальный характер.
«ИТ-1 по наименованию ракетного комплекса нередко называют «Драконом». Он разрабатывался с 1957 года, когда было утверждено постановление Совмина о разработке танков с ракетным вооружением. По сути, ИТ-1 был первым и единственным серийным ракетным танком СССР. Западных аналогов на тот момент попросту не существовало», — сказал Суворов.
Однако, по его словам, испытания и эксплуатация выявили ряд недостатков ИТ-1, связанных с конструкцией самоходки. Одновременно с этим советские специалисты добились существенного прогресса в создании управляемых ракет для пусков с штатной танковой пушки.
«Существенными минусами ИТ-1 были сложность в производстве и его дороговизна. Кроме того, машина была достаточно громоздкой. В итоге военные сочли недостатком отсутствие танковой пушки, а несколько позже армия получила ракеты, адаптированные под стрельбу из 125-мм танковых орудий. Я имею в виду ракетный комплекс «Кобра», который разрабатывался с конца 1960-х годов и был принят на вооружение в 1976 году», — пояснил Суворов.
Заместитель директора Музея отечественной военной истории Вадим Антонов, в свою очередь, считает, что создание ракет для стрельбы из 125-мм пушек изменило представление о предназначении танков и ПТРК.
«Новые образцы техники, такие как Т-64 и Т-72, получили возможность вести огонь управляемыми ракетами. Таким образом, в ИТ-1 «Дракон» отпала необходимость. В итоге развитие танков и ПТРК пошло разными дорогами. Тем не менее проект ИТ-1 был важен как масштабный эксперимент СССР по определению наиболее эффективного способа применения противотанкового ракетного вооружения», — подчеркнул Антонов в разговоре с RT.
Опыт создания и эксплуатации ИТ-1 позволил советским специалистам сделать вывод о необходимости продолжить работу над созданием самоходных защищённых комплексов, но на базе более лёгких, чем танки, бронированных платформ, говорит специалист.
Так, в середине 1970-х годов в Коломенском конструкторском бюро машиностроения (КБМ) был разработан самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Штурм-С». Система вооружения была смонтирована на базе популярного в войсках многоцелевого лёгкого бронированного транспортёра-тягача МТ-ЛБ («мотолыга»).
В комплексе «Штурм-С» применялась многоцелевая управляемая ракета 9М114. Одна машина оснащалась барабанной установкой, где размещалось 12 боеприпасов.
Предельная дальность 9М114 составляла 5 км, вес боевой части — 5,4 кг, толщина пробиваемой брони — 650 мм, скорострельность — 3—4 выстрела в минуту. Скорость ракеты на отдельных участках полёта могла превышать 500 м/с.
«Штурм-С» получил более серьёзное ракетное вооружение, чем ИТ-1. При этом машина оказалась почти в три раза легче истребителя танков 1968 года (12,3 т против 34,5 т. — RT). МТ-ЛБ была и остаётся подходящей платформой для размещения ПТРК и другого вооружения. «Мотолыга» имеет высокую проходимость, она надёжна, ремонтопригодна и недорога в производстве», — пояснил Суворов.
В настоящее время «Штурм-С» находится на вооружении российской армии в модернизированной модификации, которая комплектуется управляемыми ракетами «Атака» с максимальной дальностью стрельбы 6 км.
Согласно материалам военного ведомства, «Штурм-С» успешно применяется в ходе специальной военной операции. Экипажи самоходных ПТРК наносят удары по инженерным укреплениям, скоплениям бронетехники и артиллерии ВСУ, пользуясь данными расчётов БПЛА.
На замену «Штурму-С» подразделения российской армии получают самоходный противотанковый комплекс «Хризантема-С». Боевая машина представляет собой двухконтейнерную пусковую установку на современном шасси БМП-3.
«ПТРК «Хризантема-С» предназначен для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника, оснащённой динамической защитой, а также фортификационных и инженерных сооружений противника, его надводных и малоскоростных воздушных целей, живой силы», — говорится в материалах Минобороны РФ.
По данным ведомства, «Хризантема-С» является «самым мощным из всех существующих в настоящее время сухопутных противотанковых комплексов».
К его преимуществам Минобороны относит большую эффективную дальность ведения огня, высокую скорострельность, всепогодность и защищённость. Все эти качества, как отмечают военные, «делают комплекс незаменимым при проведении как оборонительных, так и наступательных операций сухопутных войск».
Максимальная дальность стрельбы «Хризантемы-С» составляет 6 км, возимый боезапас — 15 единиц, скорострельность — до 4 ракет в минуту, скорость полёта ракеты — до 650 м/с.
- Боевая стрельба из ПТРК «Хризантема-С»
- РИА Новости
- © Виталий Невар
На выдвижной пусковой установке ПТРК располагаются два контейнера с ракетами. Оба боеприпаса могут одновременно поражать две разные цели, а при необходимости наносить удар по одной. Как уточняется на сайте «Ростеха», в арсенале «Хризантемы-С» два типа ракет: с тандемно-кумулятивной и термобарической (фугасной) боевыми частями.
«Ракеты хранятся в корпусе машины в устройстве, подобном барабану револьвера. Такая схема хранения и подачи позволяет ускорить перезарядку ПТРК — устройство подачи автоматически находит ракету нужного типа и заряжает пусковую установку», — сообщили в госкорпорации.
По данным «Ростеха», ПТРК способен наносить удары по противнику в условиях дымовых завес, в пылевые бури, ночью и в непогоду. Такая уникальная возможность обеспечивается автоматическим радиолокационным комплексом, работающим в диапазоне сверхкоротких волн, а также полуавтоматической оптико-лазерной системой наведения и управления ракетами.
Мобильность и мощь
Как полагают опрошенные RT эксперты, опыт СВО убедительно доказал востребованность самоходных бронированных ПТРК на современном театре военных действий.
«Штурм-С» и «Хризантема-С» остаются актуальными и востребованными. В их арсенал входят сверхзвуковые противотанковые ракеты. Сами комплексы достаточно мобильны, имеют значительную дальность стрельбы. Кроме того, за счёт использования новейшего оборудования и умной траектории врагу очень трудно создать помеху для ракет наших ПТРК», — сказал Суворов.
Вадим Антонов также высоко оценивает боевые возможности «Штурм-С» и «Хризантемы-С». В то же время эксперт обратил внимание на важность усиления защиты самоходок от ударов беспилотниками.
Также отметил то, что на сегодняшний день самым защищённым носителем ПТРК является БМПТ «Терминатор», смонтированный в разных модификациях на платформах Т-72 и Т-90. Таким образом российские конструкторы в определённой мере реанимировали идею советских предшественников, создавших ИТ-1 «Дракон».
«БМПТ — это уникальное детище уральских специалистов. «Терминатор» смонтирован на шасси танка, отлично защищён, несёт четыре противотанковые установки ракетного комплекса «Атака». Конечно, эта машина не является прямым потомком «Дракона». БМПТ намного универсальнее и отличается более высокой огневой мощью. Тем не менее в «Терминаторе», как и в «Драконе», реализована идея применения ПТРК с танкового шасси», — заключил эксперт.
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