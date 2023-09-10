«Несгибаемый боевой настрой»: как российские танкисты служат на передовой
- Танк ВС РФ в зоне СВО
- © Министерство обороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил заслуги танковых экипажей ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом говорится в поздравлении главы военного ведомства с Днём танкиста.
«Достойно продолжает ратные традиции предшественников нынешнее поколение защитников Отечества. Высокой оценки заслуживают действия экипажей боевых машин в ходе проведения специальной военной операции. Они демонстрируют на передовой несгибаемый боевой настрой и настойчивость в достижении поставленных целей», — заявил Шойгу.
По словам министра обороны, воины-танкисты всегда проявляли самоотверженность и беспримерное мужество, надёжно стояли на страже интересов Родины. Также Шойгу отметил вклад коллективов оборонных предприятий в техническое оснащение танковых подразделений РФ.
«В центре их внимания была и остаётся приоритетная работа по созданию и совершенствованию бронетанковой техники с использованием самых современных технических решений и передовых технологий», — сказал Шойгу.
«Умелое управление»
Как говорится в поздравительном сообщении Минобороны РФ, танковые соединения, как и прежде, остаются ключевым компонентом Сухопутных войск России. Подчёркивается, что важнейшим показателем профессионализма российских танкистов является успех на поле боя при освобождении новых регионов в ходе СВО, где экипажи бронемашин «демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга».
8 сентября в газете «Красная звезда» была опубликована статья, посвящённая выпускнику Казанского высшего танкового командного училища, участнику СВО Энверу Набиеву. В первые дни спецоперации танковая бригада, в которой он служил на БТР, получила задание блокировать подразделения ВСУ в районе Припяти и захватить мост через Днепр для продвижения группировки войск «Восток».
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Продвигаясь вглубь территории противника, бригада ВС РФ заняла выгодный рубеж и дерзкой атакой сломила вражеское сопротивление, но затем неприятель подтянул резервы и стал действовать из засад, применяя мобильные бронегруппы. Набиев всегда оказывался на острие тех тяжёлых сражений. В одном из боёв тыловая колонна танкистов попала в огневую засаду ВСУ. Капитан Набиев возглавил бронегруппу, которая пошла на подмогу колонне. Прорываясь к своим, офицер получил контузию, но продолжил управлять войсками: он сумел организовать круговую оборону и наладил эвакуацию тяжелораненых вертолётами.
Под командованием капитана российские танкисты пять суток отбивали атаки и ночные диверсионные вылазки противника. Пытаясь сломить сопротивление российских воинов, враг применял фосфорные и кассетные боеприпасы.
«В тот момент мы не знали, какие силы действуют против нас, — противник активно глушил радиоэфир. Но сказались сплочённость бойцов, их стойкость. Всех своих контрактников я хорошо знал, видел, на что способен каждый из них. Задачи ставил иногда и с превышением возможностей, не скрывая этого, но они справлялись», — заявил в беседе с «Красной звездой» Набиев.
По словам офицера, его бронегруппа с ходу зачистила подходы к окружённой колонне и проделала коридор. Набиев вместе с товарищами уничтожил четыре укреплённые огневые точки, два танка и три БМП противника. Выход из окружения офицер осуществлял на танке, прикрывая колонну. При этом машина капитана была обстреляна противотанковыми ракетами и гранатомётами. В результате Набиев получил осколочное ранение и был эвакуирован в госпиталь. За проявленную отвагу выпускнику Казанского танкового училища было присвоено майорское звание.
Однако после выздоровления Набиев вновь вернулся на фронт. Получив задачу уничтожить крупный объект с бункерными укрытиями, офицер разработал план ночного танкового удара. Стремительными атаками танкистам под командованием Набиева удалось разнести все бетонные дзоты и доты, находившиеся на поверхности. Оставшимся в живых боевикам российские военные приказали спуститься в уцелевшую часть бункера, где находилась другая часть солдат ВСУ, и предложили сдаться всем вместе. Группа из 68 военнослужащих ВСУ решила не оказывать сопротивление и сдалась российским танкистам.
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Стоит отметить, что в ходе атаки на этот вражеский бункер корпус танка майора загорелся, но не получил серьёзных повреждений благодаря комплексу динамической защиты. По словам Набиева, танк — самая надёжная современная кольчуга бойцов. За мужество и воинскую доблесть офицеру было присвоено звание Героя России.
Ещё одним обладателем «Золотой Звезды» из числа танкистов является выпускник Казанского танкового училища Степан Белов. С первых дней спецоперации он служит наводчиком-оператором Т-72. Экипаж бронированной машины и его товарищи по роте уничтожили большое количество танков, бронетехники, инженерных сооружений и живой силы противника.
Среди участников СВО есть также танкист, фактически повторивший подвиг Героя Советского Союза Ивана Кобякова, чьё подразделение летом 1944 года прорвало немецкую оборону во время освобождения Белоруссии и изгнало немцев из нескольких стратегически важных пунктов.
Речь идёт о комбате Иване Додосове, обеспечившем прорыв укрепрайона в районе Попасной. Подразделение офицера вступило в схватку с превосходящими силами ВСУ. Как впоследствии рассказал Додосов журналистам, три танка ВС РФ противостояли десяти вражеским машинам. Российские воины воспользовались замешательством неприятеля и разгромили его.
«Было много попаданий по нашей технике, но эту танковую дуэль выиграл наш взвод. Один украинский танк полностью сгорел. Ещё семь уничтожили», — рассказал комбат, добавив, что оставшиеся два танка спешно ретировались с поля боя.
За неравный и при этом успешный бой из рук Сергея Шойгу «Золотую Звезду» Героя получил командир танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота старший лейтенант Антон Старостин. Его танк одним из первых ворвался на мост через Днепр. Экипаж офицера смог захватить и удержать район дамбы Северо-Крымского канала, обеспечив подход основных сил. В ходе сражения танк Старостина был атакован противотанковым комплексом Javelin. Старший лейтенант получил контузию, но продолжил командовать и уничтожать бронетехнику врага. По данным Минобороны РФ, экипаж танка офицера подбил восемь украинских бронетранспортёров, два танка и ликвидировал порядка 30 боевиков.
В августе большую известность получил подвиг экипажа танка Т-80 «Алёша». Ещё в начале лета военнослужащие Александр Леваков, Алексей Неустроев и командир Расим Баксиков, находившийся на месте механика-водителя, разгромили на Запорожском направлении целую колонну бронетехники ВСУ.
«Оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков принял решение и незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью», — говорится в материалах Минобороны РФ.
- Российский танк в зоне СВО
- © Министерство обороны РФ
Баксиков умело маневрировал, а Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнём танка. В первые минуты боя метким огнём наводчик-оператор Неустроев вывел из строя два танка Т-72Б, а в следующие 30 минут поразил один бронетранспортёр М113 и пять БТР MaxxPro американского производства.
«После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк», — сообщили в военном ведомстве России.
«Нестандартные решения»
Как заявили опрошенные RT эксперты, российские танкисты вносят большой вклад в ликвидацию вражеской бронетехники, огневых точек и живой силы в зоне СВО. Залогом успешных действий танкистов аналитики считают мужество, смекалку, умение импровизировать и высокую надёжность отечественной бронетехники.
«Подвиги экипажа «Алёши» и других наших воинов-танкистов очень показательны в том плане, что на войне происходят совершенно непредсказуемые события. Не всегда хорошо работает разведка, и по этой причине танки могут натыкаться на превосходящие силы противника, попадать в засады. Однако наши ребята демонстрируют способность принимать нестандартные решения и умело атаковать даже крупные силы неприятеля», — сказал в комментарии RT полковник в отставке Виктор Литовкин.
По мнению эксперта, боевая работа танкистов априори требует большого личного мужества и профессионального мастерства, так как сопряжена с огромным риском для жизни.
«Танк — самый защищённый вид сухопутной техники, что отнюдь не означает, что он неуязвим. Танки в принципе не действуют сами по себе и нуждаются в прикрытии. Врагов у танков — на каждом шагу: артиллерия, расчёты ПТРК, гранатомётов, вертолёты и БПЛА. Поражение танков — всегда существенная потеря. В любом вооружённом конфликте эти машины являются приоритетной целью», — сказал Литовкин.
Аналогичной точки зрения придерживается кандидат военных наук Сергей Суворов. В комментарии RT эксперт подчеркнул, что грамотное применение танковых подразделений способно кардинально изменить ситуацию на поле боя.
«Как и прежде, без танков нереально взламывать оборону противника, наносить неожиданные мощные удары, осуществлять штурмовые действия, замещать артиллерию, когда это необходимо. СВО дала серьёзный импульс развитию тактики применения танков и совершенствованию средств их защиты. Но главное, конечно, это люди — наши танкисты, ремонтные части и инженеры», — резюмировал Суворов.
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