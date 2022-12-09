«Общее дело и общая награда»: Герой России Энвер Набиев рассказал RT о своём подвиге и карьере

Герой России майор Энвер Набиев получил награду за выполненную его подразделением задачу. Его подчинённые организовали засаду и взяли в плен 68 украинских националистов. В беседе с RT майор рассказал о своей службе, ранении и о том, как с детства мечтал стать офицером.

«Спецоперация для меня — первый боевой опыт», — говорит 34-летний майор Энвер Набиев, который с начала СВО находился в зоне боевых действий.

«Герой России»

«Перед моим подразделением была поставлена задача освободить один населённый пункт и обеспечить беспрепятственное продвижение наших войск, — вспоминает офицер. — Но непосредственно перед пунктом мы подверглись вертолётному авианалёту и попали в засаду. Пришлось занимать круговую оборону. Мы были в окружении больше трёх суток. Потом подошли наши и помогли».

По словам Набиева, после освобождения населённого пункта их подразделение штурмовало воинскую часть, которая располагалась в подземном бункере. «Мы выяснили, откуда противник возил свои резервы, и обнаружили воинскую часть бункерного типа. Совершили на неё два налёта, а затем и полноценный штурм, — вспоминает офицер. — В ходе штурма порядка 68 человек сдались в плен. В этом бункере оказался целый город под землёй, машины там ездили».

За чётко выполненную задачу майора удостоили звания Героя России. Но сам он считает, что награду получил благодаря своим бойцам.

«Всё благодаря моему личному составу, который хорошо и чётко выполнял все приказы и распоряжения. Большое спасибо им. Звезда Героя России, которую мне присвоили, — это их заслуга, их радость и их гордость. Они понимают, что делали общее дело, и это общая награда», — говорит Набиев.

За время специальной военной операции майор успел побыть командиром танкового и мотострелкового батальонов, а также руководил штурмовым отрядом.

«Быть командиром — тяжёлый процесс и в мирное время, а в боевых действиях это ещё тяжелее, потому что от моих решений зависят жизни людей. Иногда такие решения приходилось принимать за одну-две секунды», — говорит Набиев.

В один из дней в ходе штурма опорного пункта противника Набиев получил два ранения — осколочное в спину и пулевое в ногу, после чего был перевезён в госпиталь.

«Всем двором слушали»

Стать военным Энвер Набиев мечтал с детства. «У нас был дружный двор. Каждого парня призывали в армию, и мы всем двором их провожали. Когда они увольнялись в запас, мы ещё по два-три месяца с интересом слушали армейские истории старших. После этого мне захотелось стать офицером, — рассказывает Набиев. — Мои двоюродные братья тоже были военными. Рассказывали про учения, про стрельбу. Мне казалось, что это мне тоже подходит, и позже я в этом себя и нашёл».

После окончания школы Набиев поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище на специальность командира танкового взвода.

«Это была для меня большая школа жизни. Когда учился, думал, что мои сверстники после учёбы проводят время как хотят, отдыхают, а я тут будто взаперти. Сейчас я понимаю, что это было лучшее решение, которое могло быть. Я обрёл настоящих друзей, ведь воинская дружба совсем другая, когда вы столько лет 24/7 плечом к плечу», — говорит офицер.

После окончания училища в 2010 году Набиев по распределению попал в Улан-Удэ, где и проходил службу до начала спецоперации.

«Я думаю, что секрет успеха нашего подразделения был в том, что мои подчинённые — это военнослужащие по контракту, которые знали друг друга не один год, — рассказывает майор. — Когда мой танк подбили (было два попадания с РПГ), я никому никаких команд не подавал — они сами подъехали, прикрыли собой мой борт, чтобы, пока танк горит, я со своим экипажем смог безопасно эвакуироваться».

«Люди не понимают, что там происходит, — говорит майор. — Но мы должны победить ради наших детей».