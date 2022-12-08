«Мечтал стать военным с раннего детства»: участник СВО — о подвигах, мечтах и реалиях военной службы

36-летний подполковник Артём Казанцев во время выполнения боевых задач в зоне СВО получил контузию, но продолжил выполнять свой долг. Он получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. В беседе с RT он рассказал, что мечтал стать офицером с четырёх лет и не жалеет, что связал свою жизнь со службой.

36-летний заместитель начальника военно-политического отдела общевойсковой армии подполковник Артём Казанцев принимал участие в специальной военной операции с первого дня. В апреле 2022 года в ходе выполнения боевой задачи он получил контузию. Но офицер не отправился в госпиталь, а остался со своим подразделением.

«Мы прибыли на передний край соприкосновения с противником. Начался плотный обстрел из миномётов», — вспоминает в беседе с RT Казанцев. Одна из мин разорвалась рядом с ним. Офицер получил контузию.

«Однако нам удалось найти промежуток между обстрелами, — говорит Казанцев. — Наша артиллерия сработала в ответку, у нас появилось пять-шесть минут на эвакуацию, чем мы и воспользовались. Никто из группы не пострадал. После этого я ещё две недели выполнял боевые задачи, но из-за ухудшения самочувствия меня госпитализировали».

После лечения в госпитале Артёма Казанцева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сам подполковник свой поступок подвигом не считает.

«Мы просто выполняли свою работу. Каждый, кто там находится, совершает подвиг», — говорит офицер.

«Распространяют фейки»

По словам Казанцева, националисты ведут пропаганду среди местного населения, запугивают жителей, распространяя фейки.

«Привезли на территорию РФ группу людей: женщина лет 70—75 — в слёзы, говорит: «Ребята, спасибо». Я её спросил: «А почему вы сразу не вышли? Мы вас смогли бы раньше эвакуировать». А она говорит, что ей и её знакомым сказали, что вывозить их будут в Сибирь и потом до конца жизни они у нас рабами будут, — рассказывает Казанцев. — Она сказала — и даже сама засмеялась. Говорит, что непонятно, почему этой глупости поддавалась».

Украинская молодёжь, по словам офицера, просто оболванена националистической пропагандой.

«Детям со школьной скамьи вдалбливают, что Россия — это худшее, что с ними может случиться. Россия — это главный враг не Украины, а всего мира, — продолжает подполковник. — При этом все факты указывают на то, что к военным действиям Украина готовилась давно. Во многих регионах мы находили, так сказать, бетонные сооружения в земле, которые выдерживают артиллерийские обстрелы. Как рассказывали местные, пять-шесть лет точно, а где-то и все восемь лет туда свозили цемент, строительные материалы, годами создавались эти сооружения».

«Мечтал быть военным»

Артём Казанцев служит в Вооружённых силах Российской Федерации почти 20 лет. Он говорит, что мечтал стать военным с раннего детства.

«Я в семье не первый военный. Мой двоюродный дядя — офицер-ракетчик. В детстве он часто привозил мне подарки: ремень солдатский, кокарду, кобуру, — рассказывает Казанцев. — Однажды мы с дедом поехали его встречать в аэропорт, и дед говорит: «Сделай дяде приятно — надень сейчас шапку с кокардой, кобуру и ремень», а я ему говорю: «А я так никуда не пойду, вдруг там патруль, а у меня документов нет, что я военный».

В восьмом классе Казанцев решил поступать в Казанское суворовское училище. Готовился к экзаменам, но медкомиссию не прошёл — по его словам, из-за сломанного носа.

«Меня это только разозлило и раззадорило. Я поступил в кадетский класс в своём городе и занялся спортом. Окончил школу с серебряной медалью, а после снова поехал в Казань и поступил в Высшее артиллерийское командное училище. Поступил без проблем, сдал все экзамены, а нормативы по физической подготовке — на отлично, — говорит военнослужащий. — Я очень хотел стать офицером и по сей день нисколько не жалею, что связал свою жизнь с военной службой».

Офицер неоднократно принимал участие в боевых действиях, в том числе в Сирии. За выполнение задач в Сирийской Арабской Республике награждён медалью Суворова. Участвовал в операции в Сирии по примирению враждующих сторон. Имеет награды за боевое отличие, за выполнение задач на территории Российской Федерации. А 24 февраля «зашёл плечом к плечу на территорию Украины вместе с другими подразделениями».

Офицер говорит, что в любое время готов вернуться в зону боевых действий. Дома его ждут жена, дочь и сын. «Скоро у нас пополнение: ждём третьего ребёнка», — улыбается подполковник.