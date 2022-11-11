«У меня есть право защищать Родину»: основателя парармейского движения отказываются взять в армию добровольцем

Житель Башкирии, передвигающийся в инвалидной коляске, борется за право служить в российской армии, чтобы участвовать в спецоперации. Михаила Петрова не допустили к военной службе по контракту по причине его инвалидности, хотя по представлению республиканского военкомата его направили в воинскую часть для боевого слаживания. Мужчина основал в России парармейское движение и несколько лет назад принял участие в танковом биатлоне, переоборудовав танк под ручное управление. Михаил говорит, что в армии может обучать новобранцев вождению танка, а также ремонтировать военную технику и радиоаппаратуру.

63-летний Михаил Петров из Башкирии вызвался добровольцем в российскую армию, чтобы участвовать в спецоперации. Однако в воинской части, куда он прибыл, с ним отказываются подписывать контракт по причине его инвалидности: последние 15 лет мужчина передвигается в инвалидной коляске. При этом Петров уверен, что это не помешает ему полноценно служить в вооружённых силах в качестве инструктора по вождению танка, специалиста по ремонту радиоаппаратуры и военной техники.

Сейчас Михаил возглавляет региональную общественную организацию инвалидов-колясочников «Альтернатива», которую он создал вместе с супругой. Кроме того, мужчина активно развивает парармейское движение, а в 2019 году он принял участие в танковом биатлоне на полигоне Алабино — тогда Михаил самостоятельно переоборудовал танк под ручное управление и преодолел на нём полосу препятствий.

Чтобы подписать контракт в армии, Михаил обратился в военкомат Башкирии. Оттуда его как добровольца направили в воинское подразделение для боевого слаживания. Петров признан годным к несению нестроевой службы. В конце октября он вместе с другими добровольцами прибыл в 150-ю мотострелковую дивизию в Ростовской области. Однако медик в воинской части не допустил его к прохождению службы.

«Я разговаривал лично с командиром дивизии, он подтвердил, что готов принять меня в подразделение, потому что специалистов моего профиля не хватает. Но ему нужно разрешение сверху», — рассказал Михаил Петров RT.

Мужчина уже обратился к главе Минобороны, а также к Верховному главнокомандующему вооружёнными силами с просьбой рассмотреть его обращение и «посодействовать в вопросе заключения контракта в армии».

Боевая машина



С танками Михаил познакомился ещё во время срочной службы в армии в 1977 году в Омске. Солдат получил специальность механика-водителя, ездил на танках Т-62 и Т-72. Мужчина вспоминает, что эти боевые машины буквально покорили его.

«Танки привлекли меня в первую очередь своей вездеходностью. Я сразу подумал, что даже в мирное время они могут быть полезны, например, в Сибири, где на сотни километров непроходимые болота и леса», — вспоминает Михаил.

Михаил Петров (справа) на танковом биатлоне.

© Личный архив

После демобилизации из армии он долгое время вместе с семьёй жил на Украине, где получил гражданство. Десять лет мужчина проработал в Донбассе на шахтах. В конце 1990-х он вместе с родными вернулся на родину. Поскольку у мужчины не было российского паспорта, работать ему пришлось неофициально: много лет он водил тракторы и комбайны.

Через несколько лет у Михаила начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые изменили всю его жизнь.

«У меня начала мёрзнуть правая нога. Сначала немного, потом всё сильнее, потом стала ещё и болеть. Я долго к врачу не обращался, пока у меня на ноге не посинел ноготь. В больнице мне его удалили, чего делать было категорически нельзя, но это выяснилось уже потом. Постепенно по ноге пошла гангрена, стала подниматься всё выше — ногу пришлось ампутировать. Несколько лет я пропрыгал на одной ноге, прежде чем удалили вторую. Со временем врачи установили, что у меня заболевание — атеросклероз», — говорит Михаил.

Про первые годы своей инвалидности мужчина вспоминает неохотно. Сейчас он активный общественник и волонтёр, но сначала принять свою инвалидность ему было нелегко.

«Меня идеализировать не надо. Тот период жизни я как-то стёр из памяти, это было очень тёмное время. После того как стал инвалидом, я нырнул в стакан. Тогда у меня и друзья были соответствующие, которые приходили ко мне, и вместе мы пили. И вот однажды ночью мне стало так плохо — думал, что умираю. Стал звонить своим, и ни один из так называемых друзей ко мне не приехал. Ни один. Вот в ту ночь я понял, что друзей у меня нет. И надо заканчивать с этим, иначе я умру», — говорит Михаил.

Приручение танка

В 2012 году Михаил вместе с женой Татьяной основал в республике организацию инвалидов-колясочников «Альтернатива». В следующие годы супруги открыли автокурсы для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли учиться водить машину, мастерскую по ремонту инвалидных колясок, организовывали автопробеги для людей с инвалидностью и конкурсы красоты среди женщин-колясочниц.

В мастерской по ремонту инвалидных колясок.

© Личный архив

За годы общественной деятельности Михаил встретил немало бывших профессиональных военных, которые стали инвалидами, получив травмы во время боевых действий. По его словам, очень многие из этих людей оказываются невостребованными. Между тем они могут продолжать деятельность в армии и быть не менее полезными, уверен он.

«Человеку, который стал инвалидом, обязательно надо чувствовать свою нужность. Самое ужасное для инвалида — вовсе не его травма, а понимание, что теперь он обуза. Представьте, что вы живёте, занимаетесь любимым делом и тут вдруг оказываетесь за бортом жизни — вы больше не нужны. От этого чувства начинается глубокая депрессия. Я сам это перенёс», — рассказывает Михаил.

Чтобы доказать, что ветераны-инвалиды могут и дальше работать в армии, в 2019 году Михаил основал парармейское движение.

«Многие ребята, которые стали инвалидами во время службы, говорили мне, что они готовы и дальше работать: обучать курсантов и срочников военному делу, заниматься патриотическим воспитанием молодёжи, участвовать в парармейских военных играх», — говорит собеседник.

Сам Михаил в 2019 году исполнил свою давнюю мечту — переоборудовал танк для полностью ручного управления и сам проехал на нём полосу препятствий во время танкового биатлона на полигоне в Подмосковье.

Для этого мужчина много месяцев добивался встречи с руководством оборонного ведомства, чтобы представить свою идею и получить возможность провести эксперимент. В конце концов в Минобороны дали добро.

«Я приехал в Алабино, мне дали помощников, и мы примерно за сутки сконструировали ручное управление: по сути, это несколько рычагов, которые заменяют педали, — рассказывает Михаил. — В танке вся эта конструкция крепится с помощью одного болта, то есть как-то специально и сложно подготавливать танк не нужно. Устанавливать ручное управление мне помогали курсанты: им самим было интересно так модернизировать танк. И, по-моему, они гадали, смогу я проехать или нет».

После установки конструкции Михаил на деле доказал, что может ездить на переоборудованном танке. Несмотря на то что мужчина не водил боевую машину 40 лет, он быстро вспомнил, как управлять ею.

«Я скажу так: тот, кто разбирается с тракторами и комбайнами, почти наверняка легко и быстро освоит и танк», — говорит мужчина.

«Так проявляется любовь»

После начала спецоперации Михаил понял, что пришло его время вернуться в армию, на этот раз добровольцем.

«Закон РФ не запрещает мне служить в армии. Более того, законодательство позволяет призывать на службу специалистов с инвалидностью, если у конкретного воинского подразделения есть в них необходимость. У меня есть конституционное право встать на защиту своей родины», — говорит Михаил.

Родные Михаила провожают его на СВО.

© Личный архив

Что касается необходимой ему доступной среды в воинской части, то мужчина готов создать её для себя сам — для этого ему нужны лишь инструменты.

«Не будет пандуса — я сам его сделаю, опыт есть. А не будет такой возможности, так я запрыгиваю на лестницу и на себе затаскиваю коляску. Так я могу добраться до девятого этажа», — говорит он.

Михаил вспоминает, что решение служить в армии на спецоперации созрело в нём ещё несколько месяцев назад, но последней каплей стал разговор с одной из посетительниц его мастерской по ремонту инвалидных колясок.

«Когда она узнала, что я хочу поехать на СВО, она так удивилась: «Как?! Я вот костьми лягу, лишь бы моего сына не забрали туда». Я ей на это говорю: «Вот именно поэтому я туда и еду». Для меня это стало последним толчком, последней каплей. Её сыну 37 лет. Что это за мужчина, если за него мама решает, ехать ему или нет защищать страну!» — говорит он.

На вопрос о том, почему он так стремится пойти служить в армию, мужчина отвечает лаконично.

«Я люблю свою родину и хочу это показать на деле. Вот сейчас я иду её защищать — так проявляется моя к ней любовь. У меня жёсткая позиция по поводу тех, кто сбежал из страны во время мобилизации: назвать это чем-то другим, кроме предательства, я не могу. Если бы на твоих глазах убивали твою маму, что бы ты сделал? Разве стал бы прятаться, убегать?» — рассуждает Михаил Петров.

После того как медики в военной части в Новочеркасске не допустили его к службе, мужчине пришлось жить в местной гостинице. Спустя две недели после приезда он больше не может позволить себе платить за жильё. Однако сдаваться Михаил не собирается: в крайнем случае планирует одолжить у друзей палатку и разбить её прямо у воинской части, где базируется 150-я мотострелковая дивизия.

«Пускай это будет очередное препятствие, которое мне надо преодолеть. Я не сдамся. Поверьте, таких, как я, кто рвётся служить, несмотря на инвалидность, — очень много. И мы способны всколыхнуть новую волну патриотизма в нашей стране», — говорит Михаил.