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«Защитить военнослужащего»: что известно о новом российском бронежилете «Оберег»

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Алексей Латышев, Елизавета Комарова
Российский завод «Октава» разрабатывает новую версию бронежилета «Оберег». Об этом сообщил гендиректор предприятия Павел Павленко. По его словам, новое изделие будет легче базовой версии и сохранит её защитные качества. Кроме того, в ходе испытаний базовая версия «Оберега» выдержала попадание винтовочной пули 8,6 × 70 мм (338 Lapua Magnum), несмотря на то, что изначально изделие было предназначено для защиты от менее крупного калибра. Аналитики назвали «Оберег» удачной разработкой и отметили, что ВС РФ нуждаются в наращивании поставок подобной продукции.
«Защитить военнослужащего»: что известно о новом российском бронежилете «Оберег»
  • Бронежилет на заводе «Октава» в Туле, архивное фото
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Тульский завод «Октава» (в составе «РТ-Капитала» входит в госкорпорацию «Ростех») разрабатывает более лёгкую версию бронежилета «Оберег». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Павел Павленко в эфире видеопроекта «Ростеха» «Наш краш».

«Сейчас в финальной стадии разработки находится вторая версия жилета — несколько измененной конфигурации, с другими плитами того же класса защиты Бр5, но весом примерно 10 кг, возможно, чуть меньше. Это однозначно будет позитивно воспринято бойцами», — рассказал топ-менеджер.

Павел Павленко уточнил при этом, что защитная способность нового бронежилета по сравнению с предыдущей версией не ухудшится.

В «Ростехе» также продемонстрировали, как базовая версия «Оберега» выдержала попадание винтовочной пули 8,6 × 70 мм (338 Lapua Magnum).

После прицельного выстрела в жилет бронеплита изделия не получила сквозного отверстия. При этом в видеоролике подчёркивается, что «Оберег» изначально рассчитан на попадание менее крупного калибра — бронебойной пули Б-32 размерами 7,62 × 54 мм.

В ходе испытаний также было произведено два выстрела из пистолета Макарова по боковому баллистическому пакету «Оберега» с кевларовым климатико-амортизационным подпором (КАП). Данный элемент бронежилета успешно выдержал попадание.

«Индивидуальная бронезащита»

Напомним, в апреле этого года «Ростех» сообщил о запуске в производство штурмовых бронежилетов «Оберег». В компании отметили, что партия уже была опробована в зоне СВО.

Согласно планам, на первоначальном этапе «Октава» сможет выпускать до 2 тыс. изделий в квартал с возможностью последующего наращивания объёмов производства до 7,5 тыс.

«Армейский тактический бронежилет — один из главных элементов снаряжения военнослужащего, поэтому разработка шла в тесном взаимодействии с непосредственными участниками СВО. В результате получилась качественная и удобная амуниция, надёжно защищающая от осколочных снарядов и пуль», — рассказал в апреле заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Александр Назаров.

Как уточнили в корпорации, бронеэлементы «Оберега» изготавливаются из арамидной ткани (кевлар), а нагрудная часть оснащается керамической плитой класса Бр5. Спину при этом защищает плита с баллистическим пакетом такого же класса.

Кроме того, все секции, в том числе боковые, имеют противоосколочные и противорикошетные слои, помещённые во влагозащитные чехлы. Класс защиты боковых секций в базовой комплектации — Бр1 (по запросу заказчика может быть заменён на Бр3).

Бронежилет оснащён дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, а также снабжён рядом подсумков для размещения боевого комплекта и других элементов амуниции.

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По словам Павленко, площадь защиты «Оберега» превышает 50 кв. дм. В полной комплектации жилет весит 11,5 кг. Как отмечается в материалах «Ростеха», вес изделия равномерно распределён и умеренно нагружает позвоночник. В свою очередь, бронепластины расположены таким образом, чтобы защищать жизненно важные органы и при этом не сковывать движений.

Разработчики также отмечают, что «Оберег» сохраняет свои защитные характеристики в диапазоне температур от —40 °C до +40 °C.

Как отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Семён Якубов, высокие защитные свойства бронежилетов подтвердили испытания.

«Образцы выдержали попадание патронов начиная от пистолетных боеприпасов (1-й класс защиты) до бронебойного пулемётного патрона Б32 (5-й класс)», — заявил он.

В августе этого года стало известно, что «Оберег» был улучшен. Усовершенствования коснулись, в частности, эргономики изделия.

Опрошенные RT аналитики положительно оценили характеристики бронежилета «Оберег».

«Ход СВО показывает, что высокий процент ранений бойцы получают от разрыва снарядов и осколков. Поэтому создатели бронежилета «Оберег» уделили большое внимание дополнительным накладкам и модулям, защищающим военнослужащего от осколков снарядов и мин. Также класс защиты керамической плиты рассчитан на хороший калибр, что позволяет защитить военнослужащего от разного типа стрелкового и автоматического оружия», — заявил в беседе с RT военный обозреватель Александр Бутырин.

По его мнению, появление «Оберега» станет одним из первых шагов на пути модернизации средств индивидуальной бронезащиты военнослужащих.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что поставки современных бронежилетов в российские войска необходимо наращивать.

«Хотелось бы, чтобы таких бронежилетов, как «Оберег», поставлялось в зону СВО больше. Необходимо с помощью гособоронзаказа по максимуму использовать возможности производителей экипировки в России для оснащения наших военнослужащих и добровольцев в зоне СВО всем необходимым», — указал аналитик в комментарии RT.

«Гвардеец» и «Кираса»

Стоит отметить, что на данный момент одним из основных индивидуальных защитных средств ВС РФ является общевойсковой бронежилет 6Б45, который входит в комплект боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Его разработали специалисты ЦНИИточмаш (входит в «Ростех»).

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6Б45 относится ко второму поколению бронежилетов и выдерживает попадание пуль автомата Калашникова АК-74, снайперской винтовки Драгунова (СВД) и американской винтовки М16А2 с 10 м.

Керамико-композитные бронепанели 6Б45 обладают высокой прочностью при небольшой массе. Жилет весит около 8 кг при площади защиты 45—50 кв. дм. При необходимости он может комплектоваться дополнительными элементами, позволяющими увеличить защищаемую площадь практически в два раза.

В данный момент ЦНИИточмаш ведёт работу над созданием боевой экипировки военнослужащего третьего поколения под шифром «Легионер». 

Разработкой и производством бронежилетов занимаются и другие российские предприятия. Так, московская компания «Авангард» предлагает заказчикам бронежилет «Гвардеец-5» с классом защиты Бр5.

Его вес составляет 12,5 кг. Бронеэлементы жилета выполнены из арамидной ткани, керамики и полиэтилена. Изделие выдерживает выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД. Кроме того, «Гвардеец-5» защищает от осколков, которые летят со скоростью до 550 м/с.

В свою очередь, пермское предприятие «Кираса» выпускает целую линейку бронежилетов. В частности, «Кираса А5» выполнена по классу защиты Бр4.

«Вопрос спасения жизни»

По словам аналитиков, в настоящее время к бронежилетам, помимо уровня защиты, предъявляется ещё ряд требований.

«Бронежилет должен выдерживать попадание различных типов стрелкового оружия. При этом он должен быть удобным и практичным, иметь возможность оснащаться дополнительными модулями защиты. Кроме того, жилет должен быть лёгким и пластичным, чтобы военнослужащий мог спокойно передвигаться и не быть скованным в движениях», — рассказал Бутырин.

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  • РИА Новости

ВС РФ заинтересованы в том, чтобы разные предприятия предлагали свои варианты бронежилетов, добавил специалист.

«Я считаю, что должны быть несколько разработчиков и поставщиков бронежилетов, так как конкуренция позволяет улучшать качество, а также повышать эффективность бронежилета. Тем более что один производитель вряд ли сможет удовлетворить потребности армии и в короткие сроки произвести необходимое количество изделий», — поделился своим мнением Бутырин.

Схожую точку зрения в разговоре с RT выразил офицер запаса, преподаватель огневой подготовки Владимир Курта.

«Надёжные бронежилеты для армии необходимы, и здесь не столь важно, какая компания будет их производить. Это вопрос спасения жизни российского солдата. Есть большое количество предприятий, которые в инициативном порядке разрабатывают бронежилеты. Если кто-то из них вдруг обойдёт по качеству уже принятые на вооружение образцы, то, конечно, такую фирму необходимо привлекать к оснащению ВС РФ. И то, что сейчас появился «Оберег», как раз говорит о том, что российская оборонная промышленность работает в этом направлении», — заключил Курта.

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