«Усилить технологическую безопасность»: как проходит импортозамещение на бронеавтомобилях «Тайфун»

Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» после полного импортозамещения успешно прошёл государственные испытания, сообщили в компании «Ремдизель». Обновлённая версия машины получила название «Феникс». На предприятии также рассказали, что в ближайшее время в медицинские подразделения ВС РФ поступит санитарная версия этого броневика. По словам аналитиков, процесс импортозамещения позволяет российским производителям устранить зависимость от иностранных комплектующих и укрепить технологическую безопасность страны.

Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» успешно прошёл государственные испытания после импортозамещения всех агрегатов, сообщил представитель компании-производителя АО «Ремдизель». Обновлённый броневик получил название «Феникс».

«Машина «Феникс», оснащённая опорно-поворотным устройством, успешно прошла госиспытания и получила литеру. В настоящее время ведутся переговоры с заказчиками», — рассказали ТАСС в «Ремдизеле».

В компании добавили, что в ближайшее время в медицинские подразделения ВС РФ поступит санитарная версия этого автомобиля под названием «Линза».

Бронеавтомобиль «Линза»

© Рособоронэкспорт

О завершении процесса импортозамещения первой модели семейства «Тайфун» представитель «Ремдизеля» рассказал в ходе международной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби.

«Она сделана на серийном шасси, увеличена возможность её серийного производства, скорость сборки сокращена. Мы ведём импортозамещение всех машин, и эта машина («Феникс». — RT) — первая, закончившая этот процесс. Остальные — в разной стадии процесса импортозамещения, но в этом году они уже все будут собираться импортозамещёнными», — заверили в «Ремдизеле».

Весной этого года стало известно, что «Рособоронэкспорт» начал продвижение импортозамещённых бронированных автомобилей модели К-53949 на зарубежные рынки. Как сообщили в компании, «Тайфун-К» зарекомендовал себя как надёжное и высокозащищённое средство транспортировки личного состава.

«Тайфун-К» состоит на вооружении Вооружённых сил Российской Федерации и уже подтвердил свои характеристики в реальных условиях эксплуатации и боевого применения. Кроме того, многие партнёры «Рособоронэкспорта» эксплуатируют боевую технику на базе этого семейства машин и дают ей положительные оценки», — заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, бронеавтомобиль вызывает повышенный интерес у стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и в государствах постсоветского пространства.

«Независимость от иностранных комплектующих при производстве «Тайфуна-К» даёт нам и нашим партнёрам уверенность в своевременном и полном послепродажном обслуживании поставленных машин, их модернизации и развитии», — подчеркнул Михеев.

Надёжность и манёвренность

По данным «Рособоронэкспорта», автомобили семейства «Тайфун-К» могут без предварительной подготовки форсировать броды глубиной до 1,5 м и подниматься по склонам с углом 30 градусов, а дизельный двигатель нового поколения мощностью 350 л. с. позволяет модели К-53949 развивать скорость до 100 км/ч.

Для быстрой и удобной посадки и высадки десанта в машинах с колёсной формулой 4 х 4 предусмотрена откидная аппарель в кормовой части корпуса.

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Бронеавтомобили «Тайфун-К» модели К-53949 также отличаются повышенной противоминной и баллистической защитой. Высокий уровень защиты обеспечивается благодаря использованию комбинированной брони, включающей бронированный корпус и дополнительные броневые плиты с керамическими элементами, а также обтекаемой конструкции корпуса и съёмным противоминным поддонам.

Сиденья для десанта имеют подвесную систему крепления к крыше, а также оснащены элементами энергопоглощения минного взрыва, ремнями безопасности и подголовниками для фиксации головы. Конструкторы предусмотрели возможность установки на машину дополнительной защиты — внутренних противоосколочных экранов и специальных навесных матов для повышения уровня защиты от противотанковых гранатомётов.

Все модели семейства «Тайфун-К» оснащаются бортовой информационно-управляющей системой, централизованной системой регулирования давления воздуха в боестойких шинах, системой кругового видеообзора, автоматической установкой пожаротушения и автономным дизельным энергоагрегатом. Кроме того, на них могут устанавливаться дистанционно управляемые боевые модули со стабилизированным вооружением.

По оценке «Рособоронэкспорта», «Тайфуны» характеризуются высокой надёжностью, манёвренностью, проходимостью и инновационными подходами к защите, эргономике, компоновке и оснащению.

«Дрок» и «Клещ»

Стоит отметить, что бронеавтомобили «Тайфун» поставляются в российские войска в различных модификациях. Так, в зоне специальной военной операции активно применяется модель для воздушно-десантных войск «Тайфун-ВДВ». Она отличается несущим бронекорпусом повышенной жёсткости и прочности, который позволяет без последствий десантировать машину парашютным способом.

«Тайфун-ВДВ» может оснащаться различным вооружением, включая дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой и со спаренным с ней 7,62-мм пулемётом.

«Тайфун-ВДВ»

© Рособоронэкспорт

Ещё один вариант «Тайфуна» — бронеавтомобиль «Напарник». Он предназначен для сопровождения колонн, перевозящих специальную технику, доставки личного состава и документации, а также для размещения пункта управления в местах проведения работ со спецтехникой. По сравнению с базовой версией «Тайфуна-ВДВ» «Напарник» отличается упрощённой пружинной подвеской и меньшей стоимостью эксплуатации.

Шасси автомобиля «Тайфун» также стало основой для 82-мм самоходного миномёта «Дрок», который предназначен для поражения живой силы, огневых средств и легкобронированной техники, ослепления наблюдательных пунктов и задымления освещённой местности.

Помимо миномётной установки, автомобиль оснащён дистанционно управляемым модулем с 7,62-мм пулемётом. На борту машины также находится дополнительный 82-мм миномёт, который военнослужащие могут использовать отдельно от бронеавтомобиля, говорится в материалах «Рособоронэкспорта».

Боекомплект «Дрока» насчитывает 64 снаряда для миномёта и 500 пулемётных патронов, а также дымовые гранаты для защиты автомобиля от систем наведения ракет противника.

Санитарная версия «Тайфуна» под названием «Линза» предназначена для поиска и вывоза раненых с поля боя. Для этих целей внутри машины предусмотрено шесть откидных сидений для раненых и крепления для размещения до четырёх носилок.

Также на базе «Тайфуна-ВДВ» созданы модифицированный для применения ПЗРК броневик «Тайфун-ПВО» и автомобиль постановки минных заграждений «Клещ».

«Избавляться от западных комплектующих»

По словам аналитиков, автомобили семейства «Тайфун» успели себя хорошо зарекомендовать в реальных боевых условиях.

«Тайфун» — отличный бронеавтомобиль, который применялся не только в ходе СВО, но и в Сирии. Эта техника приносит большую пользу и защищает личный состав от пуль, осколков и даже от крупнокалиберных пулемётов. Их конструкция отличается V-образным днищем, которое позволяет снизить последствия от взрыва мины. Кроме того, на этих автомобилях можно устанавливать турели с различными видами боевых поражающих устройств», — рассказал в беседе с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Самоходный миномёт «Дрок»

© Рособоронэкспорт

В свою очередь, военный эксперт Андрей Клинцевич в комментарии RT назвал «Тайфун-К» удачной и проходимой машиной, которая сейчас видоизменяется под новые требования. Аналитик подчеркнул, что импортозамещение сегодня стало магистральным направлением развития отечественной оборонной промышленности.

«Находясь под санкциями, Россия начинает избавляться от западных комплектующих. Конечно, в военной сфере применение импортных компонентов не носило массового характера, но тем не менее отдельные элементы использовались, например электроника или прицельные приспособления. Избавление от импорта коснулось и продукции гражданского назначения. Это хороший тренд, который в будущем позволит нам усилить технологическую безопасность», — отметил Клинцевич.

Аналогичного мнения придерживается Виктор Литовкин.

«РФ больше не может зависеть от иностранных поставщиков, в первую очередь западных, поэтому и интенсифицировалось импортозамещение. Хороший пример — самолёт Superjet, в конструкции которого применялось большое количество западных деталей, но сейчас они замещаются отечественными аналогами. То же самое происходит с автомобильным транспортом. Конечно, наверное, есть вещи, которые невозможно заместить полностью, но мы будем двигаться в этом направлении», — заключил эксперт.