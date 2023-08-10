«Ростех» заявил, что российские военные в зоне СВО опробовали бронежилеты «Оберег»

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции опробовали первую партию новых бронежилетов «Оберег».

Как он рассказал в интервью РИА Новости, они останавливают снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм.

«Вес «Оберега» — всего около 11,7 кг. Новинку испытывали не только стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62 х 54мм, но и пулями более мощного калибра — 8,6 мм. Керамическая плита выдержала такое попадание», — рассказал Артяков.

По его словам, тестирование аналогичной продукции других стран показало, что российский бронежилет превосходит их по степени защиты от пуль.

Артяков отметил, что российские военные «на передовой уже получили опытную партию наших бронежилетов и остались довольны».

Ранее Артяков сообщил, что предприятия госкорпорации работают над созданием модернизированной самоходной артиллерийской установки «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы для противодействия гаубицам НАТО.