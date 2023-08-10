Узнать больше

«Ростех» заявил, что российские военные в зоне СВО опробовали бронежилеты «Оберег»

Короткая ссылка
Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции опробовали первую партию новых бронежилетов «Оберег».
«Ростех» заявил, что российские военные в зоне СВО опробовали бронежилеты «Оберег»
  • РИА Новости

Как он рассказал в интервью РИА Новости, они останавливают снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм.

«Вес «Оберега» — всего около 11,7 кг. Новинку испытывали не только стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62 х 54мм, но и пулями более мощного калибра — 8,6 мм. Керамическая плита выдержала такое попадание», — рассказал Артяков.

По его словам, тестирование аналогичной продукции других стран показало, что российский бронежилет превосходит их по степени защиты от пуль. 

Артяков отметил, что российские военные «на передовой уже получили опытную партию наших бронежилетов и остались довольны».

Ранее Артяков сообщил, что предприятия госкорпорации работают над созданием модернизированной самоходной артиллерийской установки «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы для противодействия гаубицам НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить