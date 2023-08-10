«Ростех»: в России в целях противоборства гаубицам НАТО повысят дальность САУ «Мальва»
- РИА Новости
«Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — уточнил он.
Кроме того, новая версия самоходной артиллерийской установки будет иметь автоматизированный расчёт параметров стрельбы и возможность одновременного огневого налёта.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает почти все ракеты HIMARS в Запорожской области, также только одна из четырёх ракет Storm Shadow долетает до цели.