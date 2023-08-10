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Балицкий: ПВО сбивает почти все ракеты HIMARS в Запорожской области

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает почти все ракеты HIMARS в Запорожской области, также только одна из четырёх ракет Storm Shadow долетает до цели, заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
Балицкий: ПВО сбивает почти все ракеты HIMARS в Запорожской области
  • РИА Новости

Он отметил, что вначале украинские военные использовали ракеты «Точка-У», которые было легко поразить.

С появлением ракет HIMARS система ПВО научилась эффективно сбивать и их. Он также подчеркнул, что ракеты стали практически неэффективны из-за новых методик противостояния. 

«Мы научились с ними тоже работать. Сейчас «химеры» практически неэффективны», — поделился Балицкий.

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны.

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