Балицкий: ПВО сбивает почти все ракеты HIMARS в Запорожской области
- РИА Новости
Он отметил, что вначале украинские военные использовали ракеты «Точка-У», которые было легко поразить.
С появлением ракет HIMARS система ПВО научилась эффективно сбивать и их. Он также подчеркнул, что ракеты стали практически неэффективны из-за новых методик противостояния.
«Мы научились с ними тоже работать. Сейчас «химеры» практически неэффективны», — поделился Балицкий.
Ранее Балицкий заявил, что ВСУ в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны.