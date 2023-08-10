Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии российской обороны в Запорожье
«Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошёл даже до первой линии», — отметил он.
По его словам, за всё время наступления украинцы взяли «только несколько опорников», да и те были выносными.
По словам врио губернатора, вероятности того, что противник выйдет к Азовскому морю, нет.
«Какой план они ставили, мы вообще не видим», — сказал Балицкий.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия перехватила инициативу на передовой.
Также сообщалось, что ВС России поразили штурмовые группы двух бригад ВСУ на Краснолиманском направлении.
Кроме того, в Минобороны сообщили о наступательных действиях штурмовых отрядов на Купянском направлении.