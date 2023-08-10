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ВС России поразили штурмовые группы двух бригад ВСУ на Краснолиманском направлении

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Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовым группам двух механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Речь идёт о штурмовых группах 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

«Потери противника составили до 50 боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты ВСУ и автомобиль пикап.

Ранее ВС России сорвали попытку ВСУ провести разведку боем около Приютного Запорожской области.

Также ВС России улучшили тактическое положение при наступлении на Купянском направлении.

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