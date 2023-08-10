ВС России поразили штурмовые группы двух бригад ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Речь идёт о штурмовых группах 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
«Потери противника составили до 50 боевиков», — говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты ВСУ и автомобиль пикап.
Ранее ВС России сорвали попытку ВСУ провести разведку боем около Приютного Запорожской области.
Также ВС России улучшили тактическое положение при наступлении на Купянском направлении.