Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение при наступлении на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом информирует Минобороны России.
«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — заявили в оборонном ведомстве.
Также российские подразделения отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки.
На данном направлении за сутки уничтожено до 370 военнослужащих украинской армии.