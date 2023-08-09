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Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение при наступлении на Купянском направлении

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Группировка российских войск «Запад» на Купянском направлении в течение суток продолжила наступательные действия и улучшила тактическое положение.
Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение при наступлении на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — заявили в оборонном ведомстве.

Также российские подразделения отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки.

На данном направлении за сутки уничтожено до 370 военнослужащих украинской армии.

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