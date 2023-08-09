Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение при наступлении на Купянском направлении

Группировка российских войск «Запад» на Купянском направлении в течение суток продолжила наступательные действия и улучшила тактическое положение.

Об этом информирует Минобороны России.

«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — заявили в оборонном ведомстве.

Также российские подразделения отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки.

На данном направлении за сутки уничтожено до 370 военнослужащих украинской армии.