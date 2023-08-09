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ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки

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Российские подразделения отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки.
ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки
  • РИА Новости

По данным Минобороны России, противник предпринял попытки наступления в районах Миньковки, Красного, Авдеевки и к северу от Клещеевки.

Кроме того, в ночь на 9 августа ВСУ попытались атаковать российские войска в районе Орехова в Запорожской области.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» российской армии пресекли попытку украинских военных переправиться через реку Мокрые Ялы в ДНР.

Также была отражена атака ВСУ в направлении Никольского.

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