Российские подразделения отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки.

По данным Минобороны России, противник предпринял попытки наступления в районах Миньковки, Красного, Авдеевки и к северу от Клещеевки.

Кроме того, в ночь на 9 августа ВСУ попытались атаковать российские войска в районе Орехова в Запорожской области.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» российской армии пресекли попытку украинских военных переправиться через реку Мокрые Ялы в ДНР.

Также была отражена атака ВСУ в направлении Никольского.