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В Запорожской области сообщили о попытке ВСУ атаковать в районе Орехова

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В ночь на 9 августа ВСУ попытались атаковать российские войска в районе Орехова в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
В Запорожской области сообщили о попытке ВСУ атаковать в районе Орехова
  • AP

«Сегодня ночью противник в составе четырёх штурмовых групп на 12 пикапах совершил попытку атаковать наши позиции в районе Орехова. Конечно, успеха не имел. Очередная бездумная попытка принесла им значительные потери», — сообщил он.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» российской армии пресекли попытку украинских военных переправиться через реку Мокрые Ялы в ДНР.

Также была отражена атака ВСУ в направлении Никольского.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявил, что российские войска освободили от украинских военнослужащих пять населённых пунктов в Харьковской области.

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