В Запорожской области сообщили о попытке ВСУ атаковать в районе Орехова
- AP
«Сегодня ночью противник в составе четырёх штурмовых групп на 12 пикапах совершил попытку атаковать наши позиции в районе Орехова. Конечно, успеха не имел. Очередная бездумная попытка принесла им значительные потери», — сообщил он.
Ранее подразделения группировки войск «Восток» российской армии пресекли попытку украинских военных переправиться через реку Мокрые Ялы в ДНР.
Также была отражена атака ВСУ в направлении Никольского.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявил, что российские войска освободили от украинских военнослужащих пять населённых пунктов в Харьковской области.