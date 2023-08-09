Улучшили тактическое положение: МО РФ сообщило о наступательных действиях штурмовых отрядов на Купянском направлении

Штурмовые отряды группировки войск «Запад» в течение суток продолжали ведение наступательных действий на Купянском направлении, улучшив тактическое положение, сообщили в Минобороны РФ. Также на этом направлении было отражено шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, на Южно-Донецком направлении сорвана попытка украинских войск провести разведку боем недалёко от Приютного.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска улучшили тактическое положение на Купянском направлении.

«На Купянском направлении штурмовые отряды группировки войск «Западная», используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — сказал он.

Также профессиональными и слаженными действиями российских подразделений за сутки отражено шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённого пункта Новосёловское (ЛНР) и урочища Маньковка (Харьковская область). Вдобавок нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны возле Синьковки и Кисловки (Харьковская область).

Потери ВСУ составили: до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Южная», ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено пять атак подразделений ВСУ вблизи населённых пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки (ДНР).

За сутки уничтожены до 370 украинских боевиков, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск отражено три атаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Успеновка (Запорожская область). Потери противника — до 40 бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ возле населённых пунктов Терны и Григоровка (ДНР). За сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем недалеко от Приютного (Запорожская область). Кроме того, возле Урожайного (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери ВСУ составили: до 180 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия «Гиацинт-Б», а также самоходная гаубица «Акация».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 50 боевиков ВСУ, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие «Гиацинт-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.