Российские войска из группировки «Юг» отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ за сутки на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, группировка «Запад» в ходе работы на Купянском направлении заняла более выгодные позиции в Харьковской области. Наряду с этим поражён ряд объектов украинских войск, в том числе пункт управления объединенной группировки «Хортица».

В Минобороны России заявили об отражении 18 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении за истекшие сутки.

«Подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Артёмовск, Клещеевка и Зайцево (ДНР)», — заявил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наряду с этим поражены скопления живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Курдюмовка и Северск (ДНР). В этом секторе уничтожены до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30.

На Купянском направлении штурмовые отряды группировки «Запад» в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции в н. п. Ольшаны.

Как отметили в МО, в ходе активной обороны успешно отражено девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14, 32, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новосёловское (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область). Авиация поразила скопления живой силы и техники противника в районах н. п. Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск (Харьковская область).

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

В течение суток на этом направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На Южно-Донецком направлении благодаря действиям группировки «Восток», ударам авиации и артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах н. п. Никольское и Урожайное (ДНР).

Авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах н. п. Старомайорское (ДНР) и Приютное (Запорожская область). Противник потерял до 125 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Новоегоровка, Житловка (ЛНР) и Терны (ДНР).

Кроме того, в районах н. п. Нововодяное, Червонопоповка, Червоная Диброва (ЛНР) и Красный Лиман (ДНР) нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44, 63, 66-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Украинские войска потеряли на этом направлении до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу Д-20.

На Запорожском направлении благодаря упреждающим действиям российских подразделений ударами авиации и артиллерии поражены подразделения 44-й артиллерийской, 46, 65, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новосёловка (Запорожская область).

За сутки в этом секторе уничтожены до 110 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная пушка большой мощности «Пион», орудие «Мста-Б», артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На Херсонском направлении противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20.

Работа авиации, ракетных войск, артиллерии и ПВО

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 122 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 143 районах.

По данным МО, в районе н. п. Красноармейск ДНР поражён передовой пункт управления объединённой группировки украинских войск «Хортица». Также уничтожено три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, н. п. Чернещина и Нескучное (Харьковская область).

Средства противовоздушной обороны перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотников.