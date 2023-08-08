Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции в районе населённого пункта Ольшана

Российские военные заняли более выгодные позиции в районе населённого пункта Ольшана Харьковской области.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населённого пункта Ольшана Харьковской области», — говорится в заявлении.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Вооружённые силы России на Купянском направлении продвинулись на 3 км в глубину обороны украинской армии.