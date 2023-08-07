Минобороны: ВС России на Купянском направлении продвинулись на 3 км в глубину обороны ВСУ
- РИА Новости
Отмечается, что штурмовые отряды Западной группировки войск России при наступлении на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах сёл Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
«За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника», — заявили в российском оборонном ведомстве.
За последние сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 110 военнослужащих.
Также ВС России отбили три атаки ВСУ на Запорожском направлении.