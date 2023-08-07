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Минобороны: ВС России на Купянском направлении продвинулись на 3 км в глубину обороны ВСУ

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Вооружённые силы России на Купянском направлении продвинулись на 3 км в глубину обороны украинской армии. Об этом информирует российское Министерство обороны.
Минобороны: ВС России на Купянском направлении продвинулись на 3 км в глубину обороны ВСУ
  • РИА Новости

Отмечается, что штурмовые отряды Западной группировки войск России при наступлении на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах сёл Ольшана и Першотравневое Харьковской области. 

«За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника», — заявили в российском оборонном ведомстве.

За последние сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 110 военнослужащих.

Также ВС России отбили три атаки ВСУ на Запорожском направлении.

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