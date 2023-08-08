«Огнём из гранатомётов»: в ВС РФ заявили о предотвращении попыток переброски ВСУ на катерах в устье Днепра

Российские военнослужащие из группировки «Днепр» пресекли две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра, сообщил начальник пресс-центра группировки. По данным российских военных, огнём из стрелкового оружия и гранатомётов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 украинских военнослужащих. В группировке «Центр» тем временем заявили об ударах по штурмовым группам четырёх механизированных бригад ВСУ, в результате чего уничтожены около 90 боевиков.

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что за прошедшие сутки на Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра.

«Огнём из стрелкового оружия и гранатомётов у островов Борщевой и Белогрудый уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 военнослужащих ВСУ», — сказал Кодрян.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона артиллеристы выявили и успешно уничтожили 120-мм миномёт вместе с расчётом.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Сватовском и Краснолиманском направлениях огнём артиллерии и ударами авиации группировки поражены штурмовые группы четырёх механизированных бригад.

«За день потери противника составили около 90 боевиков. Уничтожены боевая машина пехоты и бронированная машина», — добавил Савчук.

Средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и БПЛА противника. В рамках контрбатарейной борьбы поражены орудия Д-30 и миномёт украинских войск. Также нанесена серия ударов с воздуха.

«Авиацией группировки нанесено 12 ракетно-бомбовых ударов по пункту временной дислокации, огневым средствам поражения в районах н. п. Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества», — заявил Савчук.

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные отразили несколько атак противника в направлении Урожайного.

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного», — сказал Чехов.

Наряду с этим артиллерия уничтожила склад боеприпасов севернее Владимировки и пункт временной дислокации украинских войск в районе Угледара. Гаубичная артиллерия ликвидировала миномётный расчёт противника севернее Никольского.

Авиация тем временем поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. При помощи ПЗРК «Верба» уничтожен беспилотник самолётного типа «Фурия».

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Артиллерия уничтожила пункт временной дислокации подразделения 10-й горно-штурмовой бригады в районе н. п. Белогоровка, блиндаж, 120-мм миномёт и расчёт гранатомёта АГС-17 в районе Верхнекаменского, а также 100-мм противотанковое орудие МТ-12 в районе Приездного.

В рамках контрбатарейной борьбы также уничтожены самоходное артиллерийское орудие «Цезарь» в районе н. п. Дальнее, САУ «Гвоздика» в Дылеевке, 120-мм миномёты в районе Клещеевки, Первомайского, Ивановского и Тоненького.

Расчёты барражирующих боеприпасов «Ланцет» поразили группы пехоты противника, САУ Krab с расчётом в районах н. п. Белая Гора и Новосёловка, буксируемую гаубицу M777 в районе Тихоновки.

Наряду с этим БПЛА с устройством сброса боеприпасов уничтожили две группы пехоты противника и бронеавтомобиль в Часовом Яре и Красном. FPV-дроны уничтожили миномётный расчёт и группу пехоты противника в районе Андреевки, блиндаж вблизи н. п. Северное, опорный пункт подразделения ВСУ в Новомихайловке.

Кроме того, экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» поразил скопление живой силы противника в районе Красногоровки.