Российский Ка-52 уничтожил БМП ВСУ на Краснолиманском направлении

Российский ударный вертолёт Ка-52 уничтожил БМП армии Украины на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны России.

«Экипаж ударно-разведывательного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожил боевую машину пехоты противника с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь-М», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что лётчики получили координаты цели в ходе боевого вылета.

Ранее в сети появились кадры, на которых ударный вертолёт Ка-52 прямым попаданием высокоточной ракеты «Вихрь» уничтожил БМП Bradley на Южно-Донецком направлении.