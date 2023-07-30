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Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП Bradley попаданием ракеты «Вихрь»

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Ударный вертолёт Ка-52 прямым попаданием высокоточной ракеты «Вихрь» уничтожил БМП Bradley на Южно-Донецком направлении.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП Bradley попаданием ракеты «Вихрь»
  • РИА Новости

Видео уничтожения показало Минобороны России.

В ролике ведомства показаны кадры с прицельного комплекса Ка-52.

Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись на 300 м в глубину обороны ВС Украины на Купянском направлении.

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