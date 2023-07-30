МО: ВС России продвинулись на 300 метров в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении

Российские военные продвинулись на 300 м в глубину обороны ВС Украины на Купянском направлении.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он рассказал, что отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населённого пункта Новосёловское ЛНР и продвинулись на 300 м в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении штурмовые.

Кроме того, ВС России на Донецком направлении успешно отразили семь атак ВСУ, в том числе у Клещеевки и Андреевки.