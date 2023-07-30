Минобороны: российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

ВС России на Донецком направлении успешно отразили семь атак ВСУ, в том числе у Клещеевки и Андреевки.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Успешно отражено семь атак противника в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Конашенков уточнил, что потери ВСУ за сутки составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о продвижении Вооружённых сил России на одном из участков в зоне специальной военной операции на 15 км по фронту и на 4 км в глубину.