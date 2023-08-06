Уничтожение бронетранспортёра ВСУ управляемой ракетой попало на видео
Минобороны России показало видео, на котором российский вертолёт Ка-52 прямым попаданием управляемой ракеты уничтожил бронетранспортёр ВСУ на Запорожском направлении.
- РИА Новости
Ранее в сети появились кадры, на которых ударный вертолёт Ка-52 прямым попаданием высокоточной ракеты «Вихрь» уничтожил БМП Bradley на Южно-Донецком направлении.
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