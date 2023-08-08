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ВС России отразили несколько атак украинской армии в ДНР

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Российская армия отразила несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, артиллерия ВС России уничтожила склад боеприпасов ВСУ у Владимировки и пункт временной дислокации в районе Угледара.

Также авиация поразила места скопления живой силы и техники армии Украины.

Ранее в Пентагоне признали, что потери украинских военных в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не имеют успеха в ходе своего контрнаступления: попытки прорвать российскую оборону с использованием стратегических резервов оказались безрезультатными.

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