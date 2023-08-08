Взятый в плен солдат ВСУ заявил о провале контрнаступления
По его словам, контрнаступление ВСУ развивалось медленно и фактически провалено.
«Если за месяц наступление составило 4 или 5 км, то это не контрнаступ, а я не знаю, что. И положить столько народу...», — цитирует РИА Новости Палия.
Он добавил, что в украинской армии разведка существует только на бумаге.
Ранее в Пентагоне признали, что потери украинских военных в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не имеют успеха в ходе своего контрнаступления: попытки прорвать российскую оборону с использованием стратегических резервов оказались безрезультатными.