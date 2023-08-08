Взятый в плен солдат ВСУ заявил о провале контрнаступления

Контрнаступление армии Украины фактически провалилось, понесены большие потери, заявил пленный украинский разведчик Василий Палий.

По его словам, контрнаступление ВСУ развивалось медленно и фактически провалено.

«Если за месяц наступление составило 4 или 5 км, то это не контрнаступ, а я не знаю, что. И положить столько народу...», — цитирует РИА Новости Палия.

Он добавил, что в украинской армии разведка существует только на бумаге.

Ранее в Пентагоне признали, что потери украинских военных в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не имеют успеха в ходе своего контрнаступления: попытки прорвать российскую оборону с использованием стратегических резервов оказались безрезультатными.