Sky News: ВСУ бросили силы на бои в Запорожской области и отступили в Донбассе
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Он отметил, что украинские войска сконцентрировали основные усилия в Запорожской области, но даже там им сложно добиться положительных результатов.
«Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжёлая ситуация», — сказал аналитик, слова которого приводит РИА Новости.
Белл подчеркнул, что минные поля, которые были выстроены российской армией, представляют существенную преграду для ВСУ.
Он также напомнил, что украинские бойцы лишились позиций в нескольких населённых пунктах в северо-западной части Донбасса и потерпели поражение под Артёмовском.
Ранее в Пентагоне признали, что потери украинских военных в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не имеют успеха в ходе своего контрнаступления: попытки прорвать российскую оборону с использованием стратегических резервов оказались безрезультатными.