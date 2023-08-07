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Sky News: ВСУ бросили силы на бои в Запорожской области и отступили в Донбассе

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Украинское командование бросило резервы в бой в Запорожской области, однако ВСУ утратили контроль в северо-западной части Донбасса, рассказал британский военный аналитик Шон Белл в интервью Sky News.
Sky News: ВСУ бросили силы на бои в Запорожской области и отступили в Донбассе
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что украинские войска сконцентрировали основные усилия в Запорожской области, но даже там им сложно добиться положительных результатов.

«Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжёлая ситуация», — сказал аналитик, слова которого приводит РИА Новости.

Белл подчеркнул, что минные поля, которые были выстроены российской армией, представляют существенную преграду для ВСУ.

Он также напомнил, что украинские бойцы лишились позиций в нескольких населённых пунктах в северо-западной части Донбасса и потерпели поражение под Артёмовском.

Ранее в Пентагоне признали, что потери украинских военных в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не имеют успеха в ходе своего контрнаступления: попытки прорвать российскую оборону с использованием стратегических резервов оказались безрезультатными.

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